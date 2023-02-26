Участника спецоперации не пустили в военной форме в бар Новосибирска — ответ заведения

В Новосибирске участника специальной военной операции не пустили в бар Respublica, потому что он был в военной форме, об этом заявила его мама. Сегодня в баре извинились за случившееся и теперь разыскивают пострадавших.
Сибирячка оставила отзыв на сервисе «Фламп» 24 февраля, по словам женщины, они вместе с сыном 23 февраля пришли в бар Respublica на Ленина, 6, но их не пустили.
— Сын в форме, только пришел. Участник СВО, работает на одном из самых тяжелых направлений, дали отпуск. Не пустили, причем в хамской манере отказали, — сообщили женщина.
Как пишет сибирячка, администратор отказалась впускать их в заведение из-за военной формы сына.
— Я сказала, что участник СВО, не успели переодеться. На что она мне сказала, их это вообще не волнует, — написала в комментариях автор отзыва.
Связаться с сибирячкой на момент публикации материала журналисту НГС не удалось.
Директор ООО «Гратен», бар Respublica по адресу Ленина, 6, Валентин Каменев объяснил НГС, что сотрудники действовали по шаблону, но при этом должны были проявить гибкость.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— У нас есть правила посещения, где прописано, что мы не допускаем гостей в военной форме. Сотрудники действовали по правилам, но при этом должны были проявить гибкость и лояльность, чего они не сделали. Мы хотим извиниться перед гостями за действия своих сотрудников. Мы проведем работу с сотрудниками о неповторении подобных ситуаций.
Также Валентин отметил, что сотрудники бара разыскивают пострадавших, чтобы принести извинения лично.
Недавно сибирячка обвинила сотрудника гриль-бара в центре Новосибирска в хамстве. По ее словам, ей с мужем в грубой форме запретили выпить кофе, принесенный из другого заведения.