Участника спецоперации не пустили в военной форме в бар Новосибирска — ответ заведения

Сибирячка оставила отзыв на сервисе «Фламп» 24 февраля, по словам женщины, они вместе с сыном 23 февраля пришли в бар Respublica на Ленина, 6, но их не пустили.

— Сын в форме, только пришел. Участник СВО, работает на одном из самых тяжелых направлений, дали отпуск. Не пустили, причем в хамской манере отказали, — сообщили женщина.