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«В душе был просто ад из-за одиночества»: история сибирячки, которая всю жизнь искала любовь и родила первенца в 45 лет

Наталья верила, что обязательно встретит мужчину мечты и станет мамой мальчика

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Прочтите историю Натальи Пермяковой — она точно не оставит вас равнодушными

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Всю жизнь Наталья мечтала о семье, любящем муже, детях, но не получалось. Много раз можно было смириться с одиночеством, опустить руки и принять как данность жизнь в однушке на пару с кошкой. Но Наталью такой сценарий не устраивал, она упрямо продолжала хотеть, мечтать и делать шаги в сторону желаемого. Десять лет женщина потратила на работу с психотерапевтом и к сорока годам сумела получить то, к чему стремилась. Мужа она нашла на сайте знакомств, взяв инициативу в свои руки, а в 45 лет родила первенца. Корреспонденты НГС поговорили с Натальей о том, как важно не сдаваться и верить в любовь, о рисках поздней беременности и материнстве.

«Я хотела отношений, но не получалось»

До поступления в университет Наталья жила в семье со строгими устоями, где царило авторитарное отношение к воспитанию единственной дочери. Столь пристальное внимание и отсутствие личных границ повлияло на девушку — оттого отношения с противоположным полом и не складывались. Наталья попросту боялась реакции родителей и скрывала от них личную жизнь.

Девушка училась на гуманитарном направлении — «факультет невест», где парней было намного меньше, чем девушек. Во время семестра Наталья была занята лекциями и семинарами, а каникулы обязательно проводила дома с родственниками — заниматься личной жизнью было некогда. Сокурсницы тем временем влюблялись в парней с матфака или физфака, выходили замуж, рожали детей.

К учебе Наталья относилась серьезно, много читала и была отличницей

К учебе Наталья относилась серьезно, много читала и была отличницей

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У Натальи тоже были отношения во время учебы в университете — настолько серьезные, что комендант даже разрешила совместное проживание влюбленных в комнате общежития, правда, семья Натальи об этом не знала. В 18 лет девушка впервые забеременела.

— Я очень любила этого мальчика, всё могло развиваться по-другому, но я настолько испугалась, что прервала эту беременность. У меня в голове был бардак. Я боялась сделать серьезный шаг, боялась, что мама узнает. После было еще три беременности, последняя в 28 лет, все три я прервала. Каждая протекала на фоне отношений, которые не могли завершиться семьей, — рассказывает Наталья и поясняет: ребенка без мужа она не хотела, как и выходить замуж за абы кого. Сейчас она жалеет о содеянном, но в то время такое решение казалось единственно возможным.

Первая любовь Натальи

Первая любовь Натальи

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После окончания учебы Наталья осталась преподавать в родном университете, а на дому занималась репетитортством. Подруги и студентки пытались знакомить ее с мужчинами, а мама часто интересовалась, когда у нее будут внуки.

— Поиск партнера для отношений в 2000-е годы — это совершенно иная картина. Сервисы интернет-знакомств еще не распространены, мобильные телефоны имелись лишь у единиц. Была газета «Из рук в руки», давали объявления, встречались, общались. Я хотела отношений, шла к ним навстречу, но не получалось. Я даже думала обратиться к свахе, но не знала, как это сделать, — окровенничает Наталья.

Романы всё же случались, но краткосрочные. Была большая любовь к мужчине, у которого уже была семья. От него Наталья была готова родить даже без замужества — столь сильны были чувства, и он поддерживал ее в этом желании, но не сложилось. Любимый мужчина Натальи переехал в другой город, а она снова осталась одна в однокомнатной квартире с кошкой. Последовали 10 лет без личной жизни. Женщина загружала себя работой как могла, чтобы не ощущать одиночества.

В университете у Натальи была насыщенная жизнь

В университете у Натальи была насыщенная жизнь

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— Я прекрасно понимала, что причина неудач психологическая, и обратилась к специалисту, у которого я почти 10 лет проходила личностную психотерапию. Я поняла, почему в мою жизнь попадали случайные люди, которых я не видела в роли отца для своего ребенка, и я не хотела для своих будущих детей повторения сценария жизни моего детства. Во время терапии многое в моей голове начало меняться. Сейчас я живу на результатах этой терапии и могу с уверенностью сказать, что я здоровый и психически стабильный человек, — говорит Наталья. — Женщинам, которые не могут вступить в серьезные отношения или родить ребенка, я бы посоветовала искать причину. Ответ зависит от того, что именно женщина хочет — выйти замуж или родить, или и то, и другое. Психотерапия поможет разобраться.

«Мне все отвечают, а он нет!»

Дело шло к 40 годам, подвижек в личной жизни не было. Уже два года Наталья сидела на сайте знакомств, к составлению своей анкеты она подошла со всей ответственностью, разместила на сайте профессиональные фото из студии. Мужчины отправляли ей отклики, отвечали на сообщения, Наталья ходила на свидания, но результата — ноль.

— В душе был просто ад из-за одиночества, из-за невозможности проводить с кем-то время, дарить любовь, ласку. Я жила одна с кошкой и ночами иногда дико кричала от боли внутри. Это был момент, когда человек дошел до точки. Я никогда не любила одиночество, не была социопатом, чайлдфри, карьеристкой — я всегда хотела любви, тепла, быть вместе, чувствовать, что я не одна, — делится Наталья.

Фото, которые Наталья разместила на сайте знакомств

Фото, которые Наталья разместила на сайте знакомств

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Однажды среди череды анкет Наталья заметила интересного мужчину и написала ему, тот не ответил.

— Меня это так задело: как это так, мне все отвечают, а он нет, и я решила довести знакомство до конца. Оказалось, что у него были на то причины — он находился в отпуске и без интернета, — рассказывает женщина.

Так Наталья познакомилась со своим будущим супругом. Он — айтишник, человек закрытый, нелюдимый — любит проводить время в одиночестве, за компьютером, отдыхать на природе в диких местах, женат не был, детей нет. Анкету на сайте он разместил по инициативе друзей и без энтузиазма отвечал на сообщения, пока не получил письмо от Натальи. Два года они встречались, потом стали жить вместе и вскоре поженились. Женщина рассказывает, что все дальнейше шаги по развитию отношений инициировала она сама, но уточняет — предложение о замужестве последовало от него.

Наталья вышла замуж в 41 год

Наталья вышла замуж в 41 год

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Попытки забеременеть, ЭКО и некомпетентность врачей

Несмотря на цифру в паспорте, Наталья чувствовала себя молодой и полной сил женщиной. В 35 лет ей диагностировали миому матки, настоятельно порекомендовав в ближайшие года два родить, — не родила.

— Мне сказали, что с миомой ребенка я не выношу, предложили удалить все репродуктивные органы, так как после 40 лет у нерожавших повышается риск развития злокачественной опухоли. Думаю, от всего этого меня спасла слепая уверенность в том, что я не старая. В зеркале я не вижу женщину, жизнь которой заканчивается. Я вспомнила, что в журнале «Лиза» читала про иновационные способы лечения миомы матки, и решила попробовать, — рассказывает Наталья.

В Новосибирске ей отказали из-за рисков, Наталья нашла контакты московского доктора, о котором говорилось в журнале, и — о чудо! — оказалось, что в нашем городе московские специалисты планировали провести необходимую операцию бесплатно, в порядке мастер-класса. Процедура прошла успешно, сказали — через год можно рожать.

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Муж и жена решились на процедуру ЭКО, но в Новосибирске им отказали из-за возраста, ссылаясь на статистику: 2 года назад еще были шансы, но после 40 лет вряд ли. В другой клинике — в Барнауле они потратили почти полмиллиона рублей, а репродуктолог в итоге сказал то же самое: «Что вы хотите? Вам 41 год!», для верности паре предлагали доноров биологического материала и суррогатное материнство.

— Был страх, что не получится. Есть подозрения, что этот страх и помешал — два года хождения по врачам и отрицательные прогнозы. Физиологические показатели были в норме. После неудачи с ЭКО, чтобы себя не сожрать, я придумала, чем буду заниматься, если у меня не будет детей: волонтерство, путешествия, карьера. Нельзя зацикливаться только на ребенке, жизнь на этом не заканчивается. В какой-то момент я перестала бояться. Два года я занималась репродуктивным здоровьем, тратила время, нервы, деньги, а тут всё иссякло. Я отпустила ситуацию и сосредоточилась на другом — пошла лечить зубы, поставила брекеты. Когда я перестала гнаться за беременностью, она наступила сама, естественным путем. Многим парам советуют расслабиться и уехать на курорт, чтобы зачать, это работает. На тот момент я была готова ко всему — и не зачать, и не выносить, и что муж от меня уйдет, и к землетрясению, наводнению, потопу. Внутреннее спокойствие и пофигизм дорогого стоят, — считает Наталья.

Первого ребенка Наталья родила почти в 45 лет

Первого ребенка Наталья родила почти в 45 лет

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Чудорождение

Долгожданный ребенок родился в августе, а в октябре Наталье исполнилось 45 лет. Новость о беременности женщина восприняла как должное — она знала, что так будет, чувствовала, что родится мальчик. Все девять месяцев будущая мама чувствовала себя отлично. В положеный срок Наталье сделали кесарево, и она встретилась с сыном, мальчика назвали в честь прадедушки.

— Я была совершенно спокойна, ни о чём не переживала. Мама была на седьмом небе — дождалась внука. Это чудо, что я забеременела, выносила и родила ребенка, врачи постоянно ждали подвоха. Мистическим образом я поняла, что бессмертна — на физическом уровне человек не закончится. У матери после рождения ребенка открывается второе дыхание. Я провела в декрете 3 года. Могла бы выйти и раньше, но я так долго ждала материнства, не была готова расстаться с сыном. Помощников у нас не было, бабушки уже возрастные, а няню я не хотела, — рассказывает Наталья.

Первый день рождения сына

Первый день рождения сына

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Ночи без сна, колики и прочие моменты обошли Наталью стороной, во время декрета она отдыхала. Из университета она в итоге уволилась и сейчас занимается сыном, иногда проводит занятия по английскому языку онлайн.

— Нельзя решаться на поздние роды, если в чем-то не уверен. Важно понимать, для чего это нужно: если на женщину давят, намекая на тикающие часики, она по итогу родит ребенка не по доброй воле, будет испытывать стресс, нервничать, срываться, а если она не смыслит жизни без детей — это другой вопрос. Важно исследовать себя, понять, почему не получается — причины физические или психологические. Мне это очень помогло, правда, у меня запрос был не на беременность, а на отношения, потому что в моем понимании рождение ребенка связано с образом семьи, — говорит Наталья. — Сейчас я жалею, что вслед за первым не родила второго, и всё еще не отпускаю мысль взять ребенка из детского дома.

Семья Натальи

Семья Натальи

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Материнство

Сейчас сыну Натальи уже 7 лет, он первоклассник. Мальчик растет любознательным, ему нравятся совы — он с удовольствием изучает их, любит спорт, музыку, танцы, занимается в разных секциях, катается на роликах, лыжах, велосипеде, у него много друзей. Для детей Наталья любит устраивать праздники — Хеллоуин, Новый год, День космонавтики и даже день рождения Александра Пушкина.

Наталья любит устраивать детские вечеринки

Наталья любит устраивать детские вечеринки

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— Для новеньких на наших вечеринках обычно шок — узнать, сколько мне лет. Мне 52 года, но я не выгляжу как бабушка, думаю, мне можно дать максимум 45 лет. После 35 я перестала сильно меняться внешне, только последние два года возраст дал о себе знать, изменился образ жизни, я немного набрала вес, но скоро я обязательно вернусь в форму, — признается Наталья. — Начинает подводить организм, пострадали суставы, бегать и прыгать с сыном я не могу, он катается на лыжах, а я стою внизу, жду.

Сын похож на обоих родителей сразу

Сын похож на обоих родителей сразу

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На школьных собраниях Наталья чувствует себя вполне комфортно, да она старше остальных мам, но внешне ничуть не уступает. Правда, при приеме в первый класс учительница перезвонила уточнить возраст — 52 года, подумала, что это ошибка. Женщина шутит, что у нее есть козырь — она председатель родительского комитета, ей полагается выглядеть солиднее.

История Натальи вдохновляет

История Натальи вдохновляет

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— Плюсов позднего материнства много. У меня нет раздрая между ребенком и карьерой — я сделала всё, что хотела. У меня большой багаж общения с людьми, начитанность, есть жизненный опыт, которого еще нет у молодых мамочек. А минус? Я не знаю, как буду выглядеть и как буду себя чувствовать, когда мой сын перейдет в старшую школу и выпускной класс. Будет как будет, я сделаю всё возможное, чтобы сохранить хорошую форму. Надеюсь, у сына хватит такта не стесняться своих родителей, — рассуждает женщина.

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