«В душе был просто ад из-за одиночества»: история сибирячки, которая всю жизнь искала любовь и родила первенца в 45 лет

«Я хотела отношений, но не получалось»

До поступления в университет Наталья жила в семье со строгими устоями, где царило авторитарное отношение к воспитанию единственной дочери. Столь пристальное внимание и отсутствие личных границ повлияло на девушку — оттого отношения с противоположным полом и не складывались. Наталья попросту боялась реакции родителей и скрывала от них личную жизнь.

Девушка училась на гуманитарном направлении — «факультет невест», где парней было намного меньше, чем девушек. Во время семестра Наталья была занята лекциями и семинарами, а каникулы обязательно проводила дома с родственниками — заниматься личной жизнью было некогда. Сокурсницы тем временем влюблялись в парней с матфака или физфака, выходили замуж, рожали детей.