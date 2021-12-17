«Врач говорил, что такого не может быть». Женщина с внематочной беременностью родила здорового ребенка

В феврале будущая мама решила встать на учет в женской консультации, и тут новый сюрприз — срок по УЗИ уже был 30 недель. При этом патологии беременности врач не заметил. А еще через пять недель — шокирующая новость.



— Поехала в Магнитогорск на третий скрининг, и Сергей Николаевич Серман (акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Центра охраны материнства и детства. — Прим. ред.) обнаружил, что у меня такая патология. Шок! Шок был у Сергея Николаевича. Он говорил, что такого вообще не может быть! — говорит Олеся. — Сразу мне вызвали вертолет, и вот я здесь.



Внематочная беременность — осложнение, при котором оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется не в полости матки, но за ее пределами. По статистике, внематочная беременность является основной причиной внутрибрюшного кровотечения, которое может привести к летальному исходу.