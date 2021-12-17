«Врач говорил, что такого не может быть». Женщина с внематочной беременностью родила здорового ребенка

В Челябинске женщина с внематочной беременностью родила здорового ребенка. Девочка появилась на свет еще в марте, но рассказать об уникальном случае, которых на сегодня в мире насчитывается не больше двух десятков, врачи решились только сейчас. Несколько месяцев специалисты наблюдали за здоровьем мамы, перенесшей нестандартные роды, пока у них не появилась уверенность, что с ней и дочкой точно всё в порядке.
«Не тошнило, ничего не беспокоило»
Олеся Воротовова с мужем много лет мечтали о ребенке, но беременность всё не наступала.
— Сначала пытались — не получалось. Потом махнули рукой, — вспоминает она. — В итоге работа, работа, работа...
Но в январе женщина почувствовала, что с организмом что-то не так.
— У меня живота не было видно, не тошнило, ничего не беспокоило. Не думала, что я забеременела, что у меня будет ребенок, — признаётся
В феврале будущая мама решила встать на учет в женской консультации, и тут новый сюрприз — срок по УЗИ уже был 30 недель. При этом патологии беременности врач не заметил. А еще через пять недель — шокирующая новость.
— Поехала в Магнитогорск на третий скрининг, и Сергей Николаевич Серман (акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Центра охраны материнства и детства. — Прим. ред.) обнаружил, что у меня такая патология. Шок! Шок был у Сергея Николаевича. Он говорил, что такого вообще не может быть! — говорит Олеся. — Сразу мне вызвали вертолет, и вот я здесь.
Внематочная беременность — осложнение, при котором оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется не в полости матки, но за ее пределами. По статистике, внематочная беременность является основной причиной внутрибрюшного кровотечения, которое может привести к летальному исходу.
«Плодное яйцо умудрилось прикрепиться на сосуды»
Санавиацией пациентку доставили из Магнитогорска в отделение гинекологии Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ). Здесь будущей маме сделали компьютерную томографию, после которой решили оперировать как можно скорее.
— То, что называют детское место, плацента, она располагалась просто в брюшной полости на магистральных сосудах и не была связана ни с маткой, ни с чем, — говорит заведующий отделением гинекологии ЧОКБ Павел Ефремов. — Это самый сложный вариант внематочной беременности — плодное яйцо умудрилось прикрепиться на сосуды, нашло себе место, где хорошее питание. Только благодаря тому, что под сформировавшейся плацентой были очень мощные сосуды, хватило питания, чтобы беременность развивалась.
В такой ситуации исход для женщины был непредсказуем, в любой момент могла произойти катастрофа — в случае повреждения сосуда кровотечение было бы уже не остановить. Так как срок беременности позволял, врачи решили идти на плановые роды.
— Мы озадачили Москву, консультации сразу были с Европой — в Испании есть специалист, который больше всех занимался этой проблемой, собственно, он нас и консультировал. Мы за сутки провели все обследования и посчитали, пока всё тихо, не дожидаться никаких экстренных ситуаций, провести родоразрешение в плановом порядке, — объясняет доктор.
«Природа просто сделала нам подарок»
В операционной Олесю ждали сразу три бригады врачей: акушеры-гинекологи, абдоминальные и сосудистые хирурги — на случай, если вдруг что-то пойдет не так.
— Естественно, мы боялись больше, чем она, потому что понимали, чем это могло закончиться, — признаётся Павел Ефремов. — Плацента располагалась на подвздошных сосудах с правой стороны, то есть это сосуды, которые питают малый таз и правую нижнюю конечность, это очень мощные сосуды, перерезать их нельзя, пластировать — очень проблематично. За это волновались больше всего, поэтому сразу обговаривалось, что объем операции должен быть минимальным. Но природа просто сделала нам подарок. Когда, проведя лапаротомию, мы открыли брюшную полость, увидели не матку, а плодный пузырь. Такую операцию за 46 лет работы я делал впервые. Дальше всё было легко и просто — пузырь вскрыли, воды отошли, ребенка достали и больше мы ничего не делали.
Врачи решили оставить плаценту в брюшной полости, чтобы не спровоцировать осложнения.
— Можно было попытаться эту плаценту удалить, но мы прекрасно понимали, что это сопряжено с колоссальными рисками и возможные осложнения, скорее всего, были бы несовместимы с жизнью, — объясняет заместитель главного врача по хирургии ЧОКБ Илья Бондаревский. — Коллеги из Москвы, из Испании, из Германии нас убедили, что лучше этого не делать, и мы прислушались. Наверное, принятие решения о том, чтобы дальнейшую хирургическую помощь не оказывать, было самым сложным для нас в этой ситуации, но как жизнь показала, оно было правильным.
После родов Олеся почти два месяца провела в больнице, пока врачи не убедились в том, что плацента, которая изначально была более 20 сантиметров в диаметре, не начала уменьшаться самостоятельно, потому что риск повреждения сосудов сохранялся. Пришлось просто набраться терпения и ждать. Только сейчас и врачи, и пациентка смогли вздохнуть спокойно.
— На сегодняшний день получается так, что это 19-й случай в мире — жива мама, жив ребенок, никто не пострадал, осложнений после родоразрешения у нас не было, — подытоживает Павел Ефремов.
«Жизнь повернулась на 180 градусов»
Малышка, появившаяся на свет после необычной беременности, родилась с весом в два килограмма — это вполне приличный вес для недоношенного малыша. Конечно, ее тоже пришлось выхаживать, но специалисты перинатального центра сделали всё возможное, чтобы ранние роды прошли для ребенка с минимальными последствиями. Сейчас Кате уже 9 месяцев, и она центр вселенной для своей семьи.
— Жизнь повернулась на 180 градусов, — улыбается Олеся. — Раньше у нас было всё как-то тихо, спокойно, сейчас — везде шум, гам, везде игрушки. Я бесконечно благодарна врачам: и я жива-здорова, и дочка жива-здорова, и с ней всё хорошо, и со мной.
В октябре врачи челябинской больницы выходили недоношенного малыша, который весил чуть более килограмма и заразился ковидом.