В Северном районе похоронили погибшего 60-летнего бойца ЧВК «Вагнер» — его завербовали прямо из колонии

— Юрий Владимирович Блинов находился в местах лишения свободы. Несколько месяцев назад он принял решение вступить в ЧВК «Вагнер», — говорится в публикации издания.



Там же уточняется, что похороны Юрия Блинова прошли в деревне Веселая, на них присутствовал глава Северного района Игорь Звыков.

