В Северном районе похоронили погибшего 60-летнего бойца ЧВК «Вагнер» — его завербовали прямо из колонии

В спецоперации погиб
— Юрий Владимирович Блинов находился в местах лишения свободы. Несколько месяцев назад он принял решение вступить в ЧВК «Вагнер», — говорится в публикации издания.
Там же уточняется, что похороны Юрия Блинова прошли в деревне Веселая, на них присутствовал глава Северного района Игорь Звыков.
— В марте ему был бы 61 год. Он подписал контракт из колонии — вагнеровцев оттуда берут. Он с точки зрения закона считался рецидивистом. Так получилось, шло одно за одним, последний срок у него был небольшой, можно было бы отсидеть, но он подписал контракт. У него есть жена, дети, мама — прекрасная женщина, братья, сестра. Ну я думаю, этот поступок (отправка в зону СВО. — Прим. ред.) говорит сам за себя. Он погиб
Родная сестра погибшего Светлана в беседе с НГС сообщила, что Юрию Блинову оставалось отбывать полтора года срока:
— Никому он не звонил, ничего не говорил, решил [пойти в зону СВО] сам. Он связывался с мамой, когда был в Новосибирске, — его туда отвезли. И тогда же брал у нее паспортные данные. Сказал ей, мы, конечно, переживали, когда он это сказал. Мама спросила: «Зачем ты подписал?» А он: «Будешь деньги получать», то есть как бы шуткой сказал. Может быть, думал, что всё обойдется, что домой вернется.
По словам Светланы, последний срок ее брат получил за грабеж (это подтверждается найденным НГС текстом приговора Куйбышевского районного суда на сайте судебных решений).
— Они все вместе выпивали, он пришел в гости. Потом его вроде как стали выгонять, он ушел оттуда. Девушка в итоге пошла в магазин, взяла водку, что-то еще. Ну как потом брат говорил на суде, что он хотел отомстить. Забрал этот пакет, а там было что-то всего на 600 рублей. Ну вот и всё, те вызвали полицию, его забрали. Вот два с половиной года впаяли, — добавила она.
Как следует из приговора суда, Юрий Блинов совершил «открытое хищение чужого имущества, применяя к потерпевшей насилие, не опасное для ее жизни и здоровья, умышленно нанес ей один удар рукой в область левой щеки и один удар ногой в область живота и груди, отчего та почувствовала физическую боль и отпустила пакет».
Юрий Блинов подавал апелляцию на решение суда, посчитав наказание чересчур суровым, но суд оставил приговор без изменений — 2 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.
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В базе судебных решений можно найти и более ранние приговоры Юрию Блинову — в 2017 году он получил три с половиной года лишения свободы за кражу с незаконным проникновением в жилище. Всего, со слов родной сестры Светланы, мужчина четырежды отправлялся в места лишения свободы.
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