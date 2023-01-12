Невозвращенцы: субъективная колонка о том, как относиться к людям, которые сбежали за рубеж

Людям свойственно путешествовать, менять место жительства. Вся европейская (а значит, и мировая) цивилизация обрела нынешнюю форму потому, что сотни тысяч людей снимались с насиженных мест и ехали куда-то за тридевять земель. Освоение Сибири (в которой мы живем), кстати, тоже было бы невозможно без таких вот непосед, искателей лучшей жизни, не согласных с поговоркой «где родился, там и пригодился». Мой прадед, например, приехал в Сибирь из-под Ровно по Столыпинской реформе.



За время жизни в Новосибирске не меньше 30 человек, которых я знал лично (на том или ином уровне), уехали из России, чтобы осесть в самых разных уголках земли: Япония и Аргентина, Турция и Австралия, Канада и Швеция, Италия и Таиланд. Обстоятельства и мотивы у этих людей были разными. Кто-то отправился за рубеж еще в 90-х, когда «заграница» сама по себе выглядела свидетельством какого-то жизненного успеха. Потом ситуация выровнялась, делать карьеру и зарабатывать сопоставимые (а то и большие) деньги стало возможным и на родине. Но всё равно не было года, чтобы кто-то не собирал «последний чемодан». На этот раз люди уже не бежали от чего-то, а к чему-то. К интересной работе, к стране, которая запала в душу, просто из желания что-то кардинально изменить в своей жизни.

