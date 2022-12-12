«Боялся, что буду не востребован». Врач-блогер — о том, что сбежал на Северный Кипр не из-за мобилизации

— У меня большие недопонимания с властями из-за информации о смертности от ковида, правильности лечения, которую я несу в массы, и меня не брали ни в одну государственную больницу работать, поэтому в конце концов я поехал на Северный Кипр, — говорит Глебов.



При этом переезд, как подчеркивает медик, никак не связан со специальной военной операцией или частичной мобилизацией.



— С СВО или бегством это никак не было связано. Я был в Донецке и в 2014-м, и 2016 году. Мы возили туда гуманитарную помощь, я оперировал раненых, участвовал в событиях «Русской весны», у меня есть медали за освобождение Крыма и Севастополя. Когда началась специальная военная операция, я первый, кто ходил в военкоматы, писал во все группы, чтобы меня отправили помогать оперировать раненых ребят, — делится блогер.