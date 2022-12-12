«Боялся, что буду не востребован». Врач-блогер — о том, что сбежал на Северный Кипр не из-за мобилизации

Наши коллеги из UFA1.RU рассказали историю врача-блогера Глеба Глебова, который сейчас живет на Северном Кипре. Медик, когда-то работавший в ковидгоспитале, перебрался в другую страну в мае. Как и почему он эмигрировал — читайте в материале.
«Рваться в Дубай было не по карману»
Глеб Глебов стал известен, когда пришла первая волна ковида. На протяжении всего периода пандемии врач проводил бесплатные консультации и отвечал на вопросы людей о коронавирусе. Он даже выпустил книгу, в которой вместе с другими медиками собрал самую важную информацию о ковиде.
При этом Глебов делал громкие заявления о коронавирусе, в том числе критиковал Минздрав за «вранье о количестве больных». Сам медик считает, что из-за этого его невзлюбили власти региона. В конце марта 2021 года его уволили из ковидгоспиталя. По его словам, в государственных клиниках ему больше не давали работать. Он перешел в частные и стал активно заниматься блогерской деятельностью.
— У меня большие недопонимания с властями из-за информации о смертности от ковида, правильности лечения, которую я несу в массы, и меня не брали ни в одну государственную больницу работать, поэтому в конце концов я поехал на Северный Кипр, — говорит Глебов.
При этом переезд, как подчеркивает медик, никак не связан со специальной военной операцией или частичной мобилизацией.
— С СВО или бегством это никак не было связано. Я был в Донецке и в 2014-м, и 2016 году. Мы возили туда гуманитарную помощь, я оперировал раненых, участвовал в событиях «Русской весны», у меня есть медали за освобождение Крыма и Севастополя. Когда началась специальная военная операция, я первый, кто ходил в военкоматы, писал во все группы, чтобы меня отправили помогать оперировать раненых ребят, — делится блогер.
Медик рассматривал несколько вариантов, смотрел, где лучше уровень жизни.
— Я просто посмотрел, где я смогу выжить первое время, где будет не сильно тяжко. Выбор пал на Северный Кипр, потому что здесь не нужны ни виза, ни шенген. Я посмотрел цены, сопоставил со своим бюджетом. У меня было 4 тысячи долларов с собой, когда переезжал. Я не рвался в Дубай, потому что это было не по карману, — отмечает он.
На Северном Кипре, по словам блогера, медики очень востребованы, а подтвердить диплом не так сложно.
— Предложили быстро подтвердить диплом и работать врачом. Цены тут намного ниже, чем в России. Несмотря на то, что это турецкая страна (Северный Кипр находится на территории острова, но с 1974 года отделился в отдельную республику, которая признана только Турцией. — Прим. ред.), она более такая европейская.
Документы, как отмечает Глебов, было собрать просто.
— Все медицинские документы и сертификаты переводятся на турецкий язык. Здесь это можно сделать. Всё сдается, в течение 3–4 месяцев рассматриваются документы и подтверждаются. Люди приезжают сюда на основании аренды недвижимости. На основании счета в банке можно получить вид на жительство, и всё, — говорит врач.
«Было непонятно, что меня ожидает»
Решиться было нелегко, но о своем решении Глебов не жалеет.
— На самом деле страшно — это только сделать первый шаг при переезде, потом всё встает на свои места, — уверен медик. — Когда человек оказывается в сложной ситуации, он сделает всё, чтобы выжить.
День отъезда, как вспоминает блогер, был очень грустным.
— Было непонятно, что меня ожидает, — говорит Глебов. — У меня не было переживаний насчет границы, потому что тогда не было мобилизации. Первую неделю, когда я приехал сюда, было уныние, непонимание происходящего, как будет дальше всё происходить, — признаётся он.
Приехав на Северный Кипр, врач, конечно, первое время волновался.
— Я боялся, что буду тут не востребован, пока подтверждаю диплом, что у меня не будет денег и мне придется работать в такси. Но на самом деле тут очень огромное комьюнити, — говорит блогер. — Я понял простую истину: все границы между государствами — это границы, которые начертили для нас. Если человек захочет, он всё что угодно может сделать, дайте только точку опоры.
Языкового барьера, как рассказывает Глеб, у него не возникло. Преимущественно на Северном Кипре, по его словам, говорят на английском языке, и есть много русских.
— Я 90% времени общаюсь на русском языке, потому что очень много русских стало. Страх языкового барьера — это очень надуманная вещь, за это переживать не стоит, — сказал Глебов. — Все готовы помогать, тут менталитет такой.
Родители, как говорит врач, поддержали его решение. Теперь он планирует перевезти их к себе.
— Мои родные прекрасно знают, что я безбашенный, первым лезу во всякие вещи, — смеется медик. — Мама сказала: «Если принял такое решение, будь там счастлив».
Плюсы и минусы
Жилье, как рассказывает блогер, он арендовал, с этим трудностей нет:
— Арендовать жилье не проблема. Есть телеграм-каналы для русских, где можно найти варианты. Хорошую квартиру на берегу моря можно снять за 25 тысяч рублей в месяц здесь.
С поиском работы, как говорит блогер, сложностей тоже нет.
— Работу здесь легко найти, русские специалисты в сфере здравоохранения очень востребованы, а диплом подтверждается без знаний языка. Русские компании преимущественно берут своих земляков.
Цены на продукты, как уверяет Глебов, здесь ниже.
— Человек, получая минимальный доход, 100% знает, что он может обеспечить себя и свою семью. На Кипре нет нищеты, нет такого, что на улице попрошайки, нет пьянства, когда кто-то на улице валяется. Люди живут на острове, если опозоришься один раз, тебе будет стыдно куда-то прийти. Я ни разу не слышал здесь негативного высказывания в сторону России или русских, — делится хирург.
Самым главным плюсом в жизни на Северном Кипре блогер назвал отсутствие коррупции.
— Если тебя остановили гаишники, а ты предлагаешь деньги, тебя за это могут арестовать. Если госслужащего поймают на коррупции, уволят не только его, но и все члены его семьи будут в таком изгнании. Здесь такая политика, — отмечает Глебов.
Больше всего Глеба поразило отношение к врачам. Здесь, по его словам, их очень уважают и ценят.
— Если скорая едет, все расступаются в разные стороны, — говорит он. — Люди понимают, что в любой сложной ситуации они обратятся к врачам. Тут не может быть даже вопроса, что врачам какие-то доплаты не выплатили и они вынуждены были обратиться к юристам или будет какая-то маленькая зарплата. Тут систему здравоохранения развивали годами, а у нас разваливали. Медицину здесь возносят. В России это тоже могло быть, если бы поменяли видение.
Нравятся ему также климат и экология.
— На Северном Кипре нет никаких производств, всё экологически чистое. Газификации здесь нет, потому что это остров, — отмечает он.
Из минусов жизни на Северном Кипре Глебов назвал отсутствие близких людей и родных мест.
— Изначально мне не хватало борща, — говорит Глебов. — Но сейчас я нашел кафе, где можно эту еду поесть. Не хватает только близких. Я скучаю по прогулкам по Уфе, скучаю по своим пациентам очень сильно, скучаю по коллективу из ковидгоспиталя. Но всё же чувствую себя комфортно. Я не чувствую себя здесь невостребованным, ненужным. Зарабатываю в 4–5 раза больше, чем я зарабатывал в России. Я смог купить себе кабриолет. Не знаю, что я должен был сделать в России, чтобы не воровать, но купить себе такую машину. Я очень востребованный специалист на острове. Уже оформил себе земельный участок на берегу моря без денег абсолютно.
Блогер считает, что полностью адаптировался здесь, нашел друзей.
— Мы развиваем тут сферу медиа, так как моя жизнь в последнее время связана с блогосферой.
Вернуться полностью в Россию Глебов сейчас не планирует, но хочет навестить родителей в новогодние праздники.
— Я бы хотел вернуться позже. Я четко знаю, где моя Родина, где я нужен. Я вернусь уже с новыми знаниями, — подытожил он.
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