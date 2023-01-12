Владимир Соловьев в прямом эфире зачитал колонку журналиста НГС Стаса Соколова. Ответ редакции

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей радиопередачи «Полный контакт» на «Вести.фм» 12 января полностью прочитал колонку обозревателя НГС Стаса Соколова об отношении к людям, которые по тем или иным причинам покинули Россию.
Зачитывать колонку Соколова Соловьев начал на
— Слышь, Соколов, или как ты там, а скажи мне по секрету: понять хочу… Пишет о чашечке кофе в долбаном ресторане. <…> (Спецоперация, которую Соловьев называет иным словом. — Прим. ред.) идет, а этот говнюк призывного возраста где? Наверное, он после сегодняшнего эфира сбежал в Казахстан и описывает особенности казахской кухни. И вот это общее представление этого поколения, воспитанного нигде, — перешел на эмоционально нестабильный крик в эфире Соловьев.
Редакция НГС в ответ на выступление шоумена считает добавить следующее:
— Уважаемый Владимир Рудольфович, вы обратили внимание на статью журналиста НГС Стаса Соколова и прочитали ее полностью в прямом эфире на всю страну — спасибо вам за это. А вот с остальным вышло как-то не очень, Во-первых, не вам с виллой на озере Комо в Италии (ее у вас отобрали, мы вам сочувствуем, правда) рассуждать на такие темы, даже если вы всей душой за Родину. Во-вторых, если вас волнует сексуальная ориентация других людей — это вопрос опять же к вам, а не к ним. В-третьих, мы полагаем, что ваше выступление клеветническое и оскорбительное, клевета в России преследуется по закону и в худшем случае предусматривает до двух лет лишения свободы. Мы, конечно, понимаем, что никакое уголовное преследование и тем более лишение свободы (или даже домашний арест на озере Комо) вам не грозит даже за самые низкие ложные высказывания, мы просто вас информируем. В общем, удачи вам. А Стас Соколов нет, в Казахстан не собирается — у него же нет там ни виллы, ни даже дачи. Читайте НГС и дальше, как в театре — с выражением.
Соловьев периодически уделяет внимание Новосибирску.