Владимир Соловьев в прямом эфире зачитал колонку журналиста НГС Стаса Соколова. Ответ редакции

— Уважаемый Владимир Рудольфович, вы обратили внимание на статью журналиста НГС Стаса Соколова и прочитали ее полностью в прямом эфире на всю страну — спасибо вам за это. А вот с остальным вышло как-то не очень, Во-первых, не вам с виллой на озере Комо в Италии (ее у вас отобрали, мы вам сочувствуем, правда) рассуждать на такие темы, даже если вы всей душой за Родину. Во-вторых, если вас волнует сексуальная ориентация других людей — это вопрос опять же к вам, а не к ним. В-третьих, мы полагаем, что ваше выступление клеветническое и оскорбительное, клевета в России преследуется по закону и в худшем случае предусматривает до двух лет лишения свободы. Мы, конечно, понимаем, что никакое уголовное преследование и тем более лишение свободы (или даже домашний арест на озере Комо) вам не грозит даже за самые низкие ложные высказывания, мы просто вас информируем. В общем, удачи вам. А Стас Соколов нет, в Казахстан не собирается — у него же нет там ни виллы, ни даже дачи. Читайте НГС и дальше, как в театре — с выражением.