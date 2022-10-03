Как Владимир Соловьев критиковал частичную мобилизацию в Новосибирской области — вспоминаем его замечания
Он дважды высказывался в публичном поле
В Новосибирской области закончился первый этап частичной мобилизации. Вспоминаем, какие замечания ее ход вызывал у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Сначала в эфире «России-1» во время программы «Воскресный вечер» 25 сентября он предложил достаточно кардинальные меры наказания за ошибки при частичной мобилизации — расстреливать военкомов. Его замечание касалось, в частности, некого новосибирского военкома, имя которого названо не было. После Соловьев смягчился и предложил отправлять военкомов в Донбасс.
Позже, 30 сентября, Владимир Соловьев написал в своем официальном телеграм-канале о размещении мобилизованных. Он привел пост журналиста Андрея Медведева, который опубликовал фото своего подписчика из Новосибирска и показал, как мобилизованных разместили в Доме молодежи, не обеспечив даже спальными местами.
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По этому случаю в правительстве Новосибирской области сообщили, что отреагировали на ситуацию еще до заявления Соловьева.
В Новосибирске 3 октября открывается консультационный пункт для мобилизованных граждан. Он разместится в ДК «Звезда», расположенном в здании