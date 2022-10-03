Как Владимир Соловьев критиковал частичную мобилизацию в Новосибирской области — вспоминаем его замечания

В Новосибирской области закончился первый этап частичной мобилизации. Вспоминаем, какие замечания ее ход вызывал у известного телеведущего Владимира Соловьева.

Сначала в эфире «России-1» во время программы «Воскресный вечер» 25 сентября он предложил достаточно кардинальные меры наказания за ошибки при частичной мобилизации — расстреливать военкомов. Его замечание касалось, в частности, некого новосибирского военкома, имя которого названо не было. После Соловьев смягчился и предложил отправлять военкомов в Донбасс.