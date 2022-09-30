Владимир Соловьев потребовал от новосибирских властей отреагировать на организацию мобилизации
Так он прокомментировал размещение людей в Доме молодежи без мест для сна
Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз обратил внимание на организацию мобилизации в Новосибирской области. Об этом написал в своем официальном телеграм-канале.
Шоумен привел пост журналиста Андрея Медведева, который опубликовал фото своего подписчика из Новосибирска и показал, как мобилизованных разместили в Доме молодежи, не обеспечив даже спальными местами.
«Вот так разместили на ночь мобилизованных прибывших в Новосибирск. В Доме молодежи. Без мест для сна. Рядовых и офицеров не разделяют. Общим скопом», — цитирует Медведев слова своего подписчика.
— Хотелось бы к утру получить реакцию властей Новосибирской области и ответственных за мобилизацию лиц, — отреагировал на публикацию Владимир Соловьев.
НГС обратился в правительство Новосибирской области за комментарием по ситуации, там сообщили, что отреагировали на ситуацию еще до заявления Соловьева.
— Возникновение проблемы с размещением мобилизованных связано с одновременным прибытием на сборный пункт в Новосибирской области людей из нескольких субъектов РФ, правительство региона в курсе данной ситуации и оказывает военным всестороннюю поддержку и содействие по организации питания, оборудованию мест размещения, иными организационными вопросами, — прокомментировали в правительстве.
Ранее НГС писал о том, что Соловьев предложил расстрелять или отправить в Донбасс военкома из Новосибирска.