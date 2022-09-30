Владимир Соловьев потребовал от новосибирских властей отреагировать на организацию мобилизации

Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз обратил внимание на организацию мобилизации в Новосибирской области. Об этом написал в своем официальном телеграм-канале.



Шоумен привел пост журналиста Андрея Медведева, который опубликовал фото своего подписчика из Новосибирска и показал, как мобилизованных разместили в Доме молодежи, не обеспечив даже спальными местами.