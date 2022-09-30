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Тема дняДоходит до 130 тысяч: как собирают мобилизованных
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Владимир Соловьев потребовал от новосибирских властей отреагировать на организацию мобилизации

Так он прокомментировал размещение людей в Доме молодежи без мест для сна

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Организация частичной мобилизации не в первый раз становится причиной недовольства шоумена

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Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз обратил внимание на организацию мобилизации в Новосибирской области. Об этом написал в своем официальном телеграм-канале.

Шоумен привел пост журналиста Андрея Медведева, который опубликовал фото своего подписчика из Новосибирска и показал, как мобилизованных разместили в Доме молодежи, не обеспечив даже спальными местами.

«Вот так разместили на ночь мобилизованных прибывших в Новосибирск. В Доме молодежи. Без мест для сна. Рядовых и офицеров не разделяют. Общим скопом», — цитирует Медведев слова своего подписчика.

— Хотелось бы к утру получить реакцию властей Новосибирской области и ответственных за мобилизацию лиц, — отреагировал на публикацию Владимир Соловьев.

НГС обратился в правительство Новосибирской области за комментарием по ситуации, там сообщили, что отреагировали на ситуацию еще до заявления Соловьева.

— Возникновение проблемы с размещением мобилизованных связано с одновременным прибытием на сборный пункт в Новосибирской области людей из нескольких субъектов РФ, правительство региона в курсе данной ситуации и оказывает военным всестороннюю поддержку и содействие по организации питания, оборудованию мест размещения, иными организационными вопросами, — прокомментировали в правительстве.

Ранее НГС писал о том, что Соловьев предложил расстрелять или отправить в Донбасс военкома из Новосибирска.

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