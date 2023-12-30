Истерика из-за концертов, удар по больному и термоядерный взрыв: шесть главных скандалов года в Новосибирске

Православные активисты против Киркорова

В начале апреля в Новосибирск с гастролями собрался король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров. Сотни тысяч горожан, узнав об этом факте, кивнули головой и вернулись к собственным делам. Тысячи поклонников творчества певца обрадовались и побежали покупать билеты в «Локомотив-арену» и выбирать самые сверкающие наряды для концерта. Ну а полсотни активистов из различных объединений немедленно оскорбились и вышли на пикет с требованием отменить выступление артиста.



Основная претензия к Киркорову была духовно-нравственного характера: во время выступления в Москве на концертах «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты» (которые прошли еще весной 2022 года) поп-звезда взобрался на бутафорский крест. Часть православной общественности оскорбил сам этот факт, другие активисты возмутились, что скандального певца при таком отношении к святыням пускают на государственные площадки, а третьи — вообще заявили, что Киркоров пропагандирует содомию и сатанизм, и наказывать его за подобные грехи нужно в соответствии с Ветхим заветом.