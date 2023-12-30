Истерика из-за концертов, удар по больному и термоядерный взрыв: шесть главных скандалов года в Новосибирске

Каждый день в Новосибирске происходят десятки, а то и сотни событий, достойных попадания на сайт НГС, а порой — и в повестку федеральных СМИ. Среди них есть и трагедии, и добрые истории, и просто милые моменты, способные поднять настроение в конце тяжелой рабочей недели. Манул потянулся — чем вам не повод в очередной раз написать про этих чудесных животных? Но некоторые истории, ставшие инфоповодами, сложно вспомнить без нервного смешка. Мы собрали в одну подборку самые кринжовые, странные и напоминающие черную, а иногда просто плохую комедию события. Вспомним шесть скандалов года вместе.
Православные активисты против Киркорова
В начале апреля в Новосибирск с гастролями собрался король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров. Сотни тысяч горожан, узнав об этом факте, кивнули головой и вернулись к собственным делам. Тысячи поклонников творчества певца обрадовались и побежали покупать билеты в «Локомотив-арену» и выбирать самые сверкающие наряды для концерта. Ну а полсотни активистов из различных объединений немедленно оскорбились и вышли на пикет с требованием отменить выступление артиста.
Основная претензия к Киркорову была духовно-нравственного характера: во время выступления в Москве на концертах «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты» (которые прошли еще весной 2022 года) поп-звезда взобрался на бутафорский крест. Часть православной общественности оскорбил сам этот факт, другие активисты возмутились, что скандального певца при таком отношении к святыням пускают на государственные площадки, а третьи — вообще заявили, что Киркоров пропагандирует содомию и сатанизм, и наказывать его за подобные грехи нужно в соответствии с Ветхим заветом.
Активисты обратились к губернатору и обещали, если он не прислушается, пойти дальше и устроить новый, более внушительный митинг уже в день концерта:
— Если после пикета концерт не будет отменен, следующим действием нашим будет заявление митинга на 1000 человек — это уже повестка для федеральных каналов. — Обещал тогда один из организаторов Иван Квасницкий.
Обещание свое обеспокоенные абщественники не сдержали: уже через несколько дней Киркоров благополучно выступил на «Локомотив-Арене». Ему никто не препятствовал.
Гибкие сроки
Станция метро Спортивная, четвертый мост, новый терминал аэропорта Толмачево (который открылся 9 февраля, но только для президента, и даже спустя полтора месяца после этого работал в ограниченном режиме)… На фоне таких строительных достижений даже сложно сказать, что стало большим скандалом — тотальные срывы сроков сдачи знаковых объектов в городе или то, что новый ЛДС все-таки открылся для хоккеистов и болельщиков «Сибири». Пусть и на год позже обещанного.
Правда, оказалось, что со сдачей стадиона проблемы новосибирцев не заканчиваются: поклонники «Сибири» так хотели успеть на игру вовремя, что подъезды к ЛДС, включая и Октябрьский мост в направлении левого берега, встали в мертвых пробках, и опоздали в итоге сами хоккеисты:
— У нас сегодня много кто опоздал из-за пробок. Мы со всеми были на связи. Конечно, если бы открыли метро, игроки на нем могли бы доехать, это могло бы помочь в ситуации, когда возникают пробки, — заявил в конце октября теперь уже бывший главный тренер ХК «Сибирь» Дэвид Немировски.
Не гладь кота, Настя!
Не будем скрывать, редакция НГС очень любит манулов. Фотограф Александр Ощепков охотно фотографирует упитанных диких котов с суровыми мордами, корреспондент Александра Бруня каждую пятницу подыскивает для новосибирцев очередное милое видео из жизни очаровательных обитателей зоопарка, а журналистка Настасья Медведева пошла еще дальше и сделала то, о чем мечтал каждый (ну, хотя бы, когда ему было пять лет). Она погладила манула.
— Дотянулась к его лапке, коснулась ее. Шерсть жестковатая, не такая, как у кота. В мгновение ока он перестал быть мягким и пушистым котиком. Резко меня царапнул и убежал. Всё было очень четко и быстро, — поделилась Настя с читателями НГС.
Делать так разумеется нельзя: читатели НГС едва ли не единодушно осудили журналистку, а мэрия Новосибирска немедленно призвала редакцию провести с ней разъяснительную работу. Главный редактор Марина Малкова так и сделала, а заодно напомнила новосибирцам, что перелезать через барьер и гладить диких животных нельзя. Даже если они милые и пушистые на вид.
Мягкая посадка
Эта история имела все шансы стать трагедией, каких Новосибирская область не видела, и, надеемся, не увидит никогда, но в итоге закончилась благополучно. Утром 12 сентября в Убинском районе Новосибирской области вблизи деревни Московка приземлился самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск. На борту находилось больше 160 человек — пассажиры, в том числе и дети, экипаж. В пути у лайнера отказала одна из гидравлических систем, пилоты приняли решение лететь в Новосибирск, но топлива не хватило.
Пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов решили сажать воздушное судно прямо в поле, по примеру своих коллег Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, совершивших похожую посадку в 2019-м. Различий было немного, что дало жителям Убинского района повод шутить о том, что садить в пшеницу летчиками пришлось исключительно из-за отсутствия в Московке кукурузных полей.
Не отстали от убинцев и остальные россияне: в интернете начали шутить о том, что «Уральские авиалинии» пора переименовать в «Русское поле», а также предполагать, в каком «аэропорту» сядет следующий экипаж «уральцев». Среди возможных вариантов озвучивали подсолнечник и молодой кедрач.
Правда, самим пилотам история вряд ли показалась смешной: эксперты пришли к выводу, что героизм им пришлось проявлять из-за собственных ошибок, а руководство авиакомпании предложило Белову и Семенову написать заявления на увольнение.
Удар по больному
В середине декабря главной темой для обсуждения в Новосибирске стали яйца. Сначала они неприлично подорожали, заставив читателей НГС и пользователей соцсетей шутить о «птичьей икре к новогоднему столу», а потом и вовсе пропали из магазинов.
Под репортажем из опустевших магазинов читатели НГС оставили порядка 500 комментариев. Большинство из них — явная попытка справиться со стрессом, высмеяв тяжелую ситуацию, в которой оказались все, кто ходит по магазинам.
Комментаторы предполагали, что яйца раскупили, чтобы отыскать в одном из них Кащееву смерть. Иронизировали, что в Новосибирске наконец ответили на вопрос, что было раньше, курица или яйцо (спойлер: раньше всего была жадность производителей, а уж от нее пошло все остальное). Но больше всего полюбилось пользователям интернета эмоциональное мнение комментатора под ником ТарамПамПам:
— Для куриц не могут условия создать, чтоб неслись, а от людей по 8 детей требуют! — возмутился читатель НГС.
Скриншот его комментария вскоре был опубликован на развлекательном сайте Pikabu, и за сутки набрал больше 8 тысяч положительных оценок.
Так о новосибирских проблемах с яйцами узнала вся Россия.
Информационная бомба
Завершает подборку скандалов года разумеется, мнение Маргариты Симоньян, которым она поделилась в эфире программы ЧТД 2 октября. Главный редактор RT и «России сегодня» порассуждала о том, что термоядерный взрыв на высоте 100 километров «где-нибудь над Сибирью» выведет из строя всю радиоэлектронику:
— Ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, — пересказала разговор со знакомым инженером телеведущая.
По мнению Симоньян, это вернуло бы человечество в «год эдак в 93-й» с проводными телефонами и добавила, что ее такая ситуация бы «даже обрадовала».
Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы — к счастью, не ядерной, а информационной. Жителям Сибири и, в частности, Новосибирской области такие перспективы почему-то не понравилось, как бы ни были сильны их собственные ностальгические настроения.
Пересказанные Симоньян слова знакомого инженера раскритиковали физики, московский политик Николай Королев попросил следственный комитет проверить высказывание редактора RT на соответствие законам России, а мэр Новосибирска Анатолий Локоть вспомнил, что он по образованию физик, и заявил, что в надземных ядерных взрывах ничего хорошего нет.
Итоги скандального эфира оказались достаточно скудными: МВД не нашло признаков преступления в словах Маргариты Симоньян. Но осадочек все же остался — во всяком случае, у новосибирцев.
Ранее мы предположили, о чем бы могли думать в Новосибирске его символы — снежные бабы. Как и людей, их наверняка бы заботили несданная станция метро «Спортивная», вездесущий бионорд и долгое ожидание транспорта на морозе.