Издевательства над детьми, конфликт в аквапарке, тревожный курс валют и еще 7 новостей за каникулы

НГС собрал 12 главных событий новогодних каникул в Новосибирске
В Новосибирске закончились длинные новогодние выходные — НГС подводит итоги того, что происходило в городе с 31 декабря по 10 января. Если вы в эти дни не следили за новостями, сейчас есть хороший шанс узнать, что вы могли пропустить.
1. Фестиваль снежных скульптур
8 января в Первомайском сквере подвели итоги XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры — за кубки победителей боролись 15 команд из разных городов.
Приз жюри получил художник из Смоленска — он сделал скульптуру Александра Невского с мечом.
А мэр Новосибирска второй год подряд отдал свой голос команде из Хабаровска — в этом году она создала рождественскую скульптуру «Путь к Вифлеемской звезде».
2. Кучи мусора
Перед Новым годом новосибирцы стали массово жаловаться на горы мусора у домов, которые никто не вывозил. Региональный оператор по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» объяснил, что перебои с вывозом мусора начались из-за холодов. После праздника горожане продолжили присылать в редакцию НГС фотографии гигантских гор мусора и сообщения, что специальные службы его не вывозят.
Позднее Министерство ЖКХ Новосибирской области решило направить дополнительную технику в районы Новосибирска, где жители жаловались на переполненные мусором контейнеры.
— В настоящее время ситуация с вывозом ТКО в регионе в целом стабильная и управляемая, перевозчики справляются. Однако в ряде районов города Новосибирска наблюдались сбои, поэтому было принято решение привлечь дополнительную технику из других районов Новосибирска, а также города Бердска, — отметил министр Денис Архипов.
3. Конфликт в аквапарке
На входе в новосибирский аквапарк «Аквамир» посетители подрались с охраной. Причиной всему послужила переполненность заведения, из-за которого новосибирцев оставили ожидать на улице на морозе.
После «Аквамир» поменял охранников и систему прохода посетителей.
4. Новосибирскому метро исполнилось 35 лет
Обозреватель НГС Стас Соколов, который сам отработал в метро почти 2 года, изучил историю появления метрополитена в Новосибирске и вместе со старожилами вспомнил, как строились первые линии и как менялся город с появлением новых станций.
Посмотреть больше архивных фотографий строительства и почитать историю работы новосибирского метро можно здесь.
5. Что будет с курсом валют в 2021
Экономисты из Новосибирска сошлись во мнении, что дальнейшие прогнозы о курсах рубля, доллара и евро будут зависеть от Джо Байдена и его политических решений. А все потому, что новый американский президент с большой долей вероятности введет санкции в отношении России. Например, в пике новостей об этом доллар вообще может прибавить и 20 рублей. Подробнее об этом можете почитать здесь.
6. Празднование Рождества
В ночь на 7 января в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска прошла традиционная рождественская служба.
Остальные снимки, сделанные во время торжества в храме, мы опубликовали в нашем репортаже.
7. Издевательства над детьми в Ояшинском интернате
Родственники одного из бывших подопечных Ояшинского интерната заявили, что там могут издеваться над детьми. Ребенок-инвалид вернулся оттуда домой со ссадинами и переломами. Следственный комитет начал проверку.
— При передаче ребенка матери 29 декабря 2020 года она была подробно проинформирована о проведенных с ним профилактических мероприятиях и их результате, состоянии его здоровья на момент передачи. Претензий мама не имела, что подтверждается записями в «Журнале осмотра детей при передаче родителям», — говорится в сообщении новосибирского Минтруда.
После сообщений об издевательствах родители начали массово вывозить детей из интерната.
8. История водителя на Range Rover, который сбил женщину в центре Новосибирска
Черный Range Rover, который утром 9 января насмерть сбил 56-летнюю женщину на Красном проспекте, сменил владельца всего полтора месяца назад. При этом новый водитель — виновник ДТП — сбежал после аварии, его задержали в одном из номеров гостиницы в Октябрьском районе Новосибирска. Им оказался 30-летний житель Бурятии.
9. Известная семья с 8 детьми переехала в собственный дом
Популярная в Новосибирске многодетная мама Зинаида Иост поделилась в своем Instagram фотографиями после долгожданного переезда в двухэтажный дом. Новый год семья уже провела в новом месте, до этого ей приходилось ютиться в трехкомнатной квартире.
10. 9-летняя девочка съехала с горки и разбилась насмерть
Днем 1 января 9-летняя девочка погибла, катаясь с горки на плюшке в Октябрьском районе недалеко от микрорайона «Весенний». Ребенок съехал по склону и врезался в металлические ограждения. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия, специалисты выясняют обстоятельства трагедии. НГС также удалось узнать, что произошло в тот день во время спуска, читайте об этом в нашем материале. Очевидица рассказала, что врачам пришлось бежать по льду на другой берег, чтобы оказать помощь девочке.
11. Скандал в центре соцобслуживания
Жители Новосибирска устроили скандал в комплексном центре социального обслуживания населения Ленинского района на улице Котовского. Конфликт произошел из-за того, что новосибирцы не смогли получить обещанные подарки детям.
12. Свадьба сибиряка с Затулинки и Ольги Бузовой
Известная телеведущая и поп-дива Ольга Бузова и популярный блогер из Новосибирска Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах — видео церемонии появилось в фанатских пабликах, посвященных звездной паре.
НГС собрал для вас 25 ожидаемых событий 2021 года — часть из этих событий должна была произойти еще в прошлом году, но коронавирус снес все наши планы.