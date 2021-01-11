Издевательства над детьми, конфликт в аквапарке, тревожный курс валют и еще 7 новостей за каникулы

В Новосибирске закончились длинные новогодние выходные — НГС подводит итоги того, что происходило в городе с 31 декабря по 10 января. Если вы в эти дни не следили за новостями, сейчас есть хороший шанс узнать, что вы могли пропустить.

1. Фестиваль снежных скульптур

8 января в Первомайском сквере подвели итоги XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры — за кубки победителей боролись 15 команд из разных городов.

Приз жюри получил художник из Смоленска — он сделал скульптуру Александра Невского с мечом.