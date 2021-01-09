«Они безбашенные»: Range Rover, сбивший насмерть женщину в центре Новосибирска, купили всего 1,5 месяца назад

Черный Range Rover, который утром 9 января насмерть сбил 56-летнюю женщину на Красном проспекте, сменил владельца всего полтора месяца назад.

Бывший владелец внедорожника рассказал НГС, что трое жителей Бурятии приобрели у него автомобиль 24 ноября 2020 года за 1 миллион 350 тысяч рублей.

— Они поставили автомобиль на учет через три дня после сделки. В момент продажи с машиной всё было в полном порядке, это подтвердил техосмотр. Через некоторое время покупатели мне позвонили и сообщили, что якобы мотор полетел. Я дал им контакты автосервиса, где обслуживался. Затем новые владельцы поехали в Шерегеш и по пути умудрились разбить машину. Они безбашенные. Пока им делали авто, они задержались в Новосибирске, фестивалили. Потом мне позвонил хозяин автосервиса со словами: «Посмотри, что они с твоей машиной сделали. Расхлестали нос. Также за это время они успели зад машине помять. А еще заднее сиденье вдобавок было заблевано». Водитель объяснил: авто мягко идет, укачало. Пока он ждал, что ему деньги на ремонт переведут, ходил по территории автосервиса с бутылкой виски, постоянно из нее отхлебывая и предлагая другим. Когда оплатил ремонт, уехал на такси.