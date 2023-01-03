НГС выбрал женщин года — 2022: от самой стойкой до самой горячей — вспоминаем их невероятные истории

Из года в год НГС составляет список, который именуется «Женщины года». Задача непростая — из множества героинь выбрать самых лучших в разных категориях. Мы не смотрим на титулы, социальный статус или богатство, нет. Мы отмечаем добрые дела, поступки, любящие сердца. В этом материале собраны женщины, которые достойны признания, даже если их достижения заметили только мы. Они умеют как никто переживать проблемы, находят решение там, где другие опускают руки. Они живут — и всё вокруг расцветает. Для нас они — женщины года.
Самая стойкая
Людмила Кравченко — мама особенного мальчика с хрустальной болезнью (несовершенный остеогенез). Историю Семена из Дупленки НГС публиковал в декабре 2022 года — посмотрите это трогательное видео. Быт семьи Кравченко держится на хрупких плечах невероятно сильной духом женщины. Всю себя Людмила посвятила заботе о сыне. Людмилу не сломать, ей нипочем трудности, ради своей семьи она будет идти до конца, сдаваться и отступать — история точно не про нее.
Самая любящая
Ольга Андреева — мама восьмерых детей, семь из которых приемные. Когда женщине был 41 год, ее родная дочь выпорхнула из гнезда и улетела жить в Москву. Ольга начала тосковать и задумываться о том, что у нее достаточно сил и энергии для воспитания еще одного ребенка. Так в семье появилась
— Я не могу представить свою жизнь без детей, не знаю, что бы я тогда делала. Летом отправим детей в лагерь, думаем с мужем: «Ура, отпуск!», день отдохнем, два, а на третий — всё, будто руки-ноги оторвало, скучно, не хватает движухи. Это так здорово — воспитывать детей, особенно когда это хорошо получается, — улыбается женщина.
Самая целеустремленная
Всю жизнь Мария Евтушевская борется с лишними килограммами. Ее упрямству и силе духа можно только позавидовать — не сосчитать, сколько раз она объявляла жиру бой, но одержать великую победу ей никак не удавалось. Килограммы уходили, но быстро возвращались вновь, чем угнетали женщину и подрывали веру в собственные силы. Чувство безысходности и общественное осуждение загнали ее в угол, Марии начало казаться, что из замкнутого круга уже не выбраться. Вес перевалил за
Самая эпатажная
Нетрудно догадаться, кому достанется звание самой эпатажной женщины Новосибирска. Бывший налоговый инспектор Ольга Платонова эпатирует публику совершенно невероятными образами и получает от этого истинное удовольствие. На светские мероприятия она приезжает на верблюде, по городу разгуливает в костюме римской воительницы, принимает участие в разных ток-шоу, где громко заявляет о себе. Ольга называет себя сибирской Круэллой — потому что та может и делает всё, что захочет.
Самая трудолюбивая
Сутки напролет Ольга Евдокимова проводит в любимой теплице. Всю свою любовь и заботу она отдает растениям, которые выращивает с большой нежностью и заботой. В теплице у Ольги больше
Самая заботливая
Ольга Киселева одна воспитывает внука. В три месяца мальчик пережил клиническую смерть и, как следствие, получил множественные сложные диагнозы, среди которых — тяжелая гипоксически-ишемическая энцефалопатия. У мальчика установлены трахеостома и гастростома. Из-за проблем со здоровьем от маленького Артема отказались родители. Мальчик не может видеть окружающий его мир, но хорошо различает звуки, самый любимый — голос его бабушки. Некоторые родственники не понимают Ольгу. Они осуждают ее дочь за то, что та бросила ребенка, считают, что и Ольга не должна была взваливать на себя такую ношу.
— Говорят, неправильно, что я взяла на себя всю ответственность. А я не понимаю тех людей, которые осуждают меня. Это равносильно — человек попал в аварию, стал инвалидом. Разве это повод отказаться от него и сдать в интернат? — задается вопросом женщина.
Самая сильная
В январе прошлого года на телеканале СТС в эфир вышло шоу «Русский ниндзя» с участием сибирячки Светланы Абрамовой. Девушка занимается кроссфитом, является КМС и чемпионкой России по функциональному многоборью среди юниоров, мастером спорта по пауэрлифтингу. Зрителей Светлана привлекла не только достойным выступлением на полосе препятствий, но и яркой мультяшной внешностью. Несмотря на рельеф и внушительную мышечную массу, в душе Светлана хрупкая и нежная. Свою внутреннюю красоту девушка демонстрирует через внешний облик: розовые длинные волосы порой придают ей сходство с русалкой. Светлана любит наносить блестки на лицо и тело, одеваться в яркие цвета и принты с изображением мультяшных персонажей.
Самая красивая
Екатерина Марченко одержала уже три большие победы в конкурсах красоты. В Новосибирске она покорила зрителей и жюри, представ в образе Принцессы Лебедь с кокошником на голове в виде зимнего узора на стекле, а на российском этапе конкурса не растерялась из-за порванного платья и получила корону, титул, а также возможность представлять страну на международном конкурсе красоты, который состоялся в Азербайджане, где Екатерина Марченко получила титул миссис мира. Уже 10 лет Екатерина Марченко развивается в сфере клинической психологии и дает консультации для женщин.
Самая модная
Дизайнер одежды из Новосибирска покорила всех на нью-йоркской неделе моды. Бренд Color by Colotvuna отличается яркостью и цветом, одежду бренда носят знаменитости по всей стране. Идея бренда принадлежит сибирячке Елене Колотвиной. До того как стать дизайнером, Елена долгое время проработала стилистом, пока ей уже прямым текстом не сказали: «Лена, а может, ты уже запустишь свой бренд?»
— Так два года назад я поняла, что хочу сделать полноценный бренд с историей, а не просто заниматься производством одежды. Наша визитная карточка — костюмы, начинали с них. Мы разработали стратегию и сделали большой акцент на визуал, проводили красивые съемки, активно вели соцсети — и закрутилось, — рассказывает Елена.
Самая горячая
Эдере Дудник — 26 лет. Она родилась в Казахстане, в городе Аксу, несколько лет жила с мужем и детьми в Павлодаре. Девушка работает с 18 лет, из них 2,5 года — электрогазосварщицей. Полгода назад она с семьей переехала в Новосибирск и устроилась в котельную в Кировском районе.
— Я пошла по стопам отца. У меня папа — дипломированный электрогазосварщик
Девушка училась на изолировщика и после учебы устроилась на предприятие, где приходилось обматывать трубы стекловатой, а также работать на высоте. Тогда пришлось иметь дело со сваркой: Эдера много подсматривала у коллег и так училась. По ее словам, в Казахстане женщины-сварщики не вызывают удивления. После переезда в Новосибирск коллеги-мужчины сначала относились недоверчиво. Некоторые думали, что девушка не останется на этом месте надолго. Но ситуация изменилась, когда Эдера показала себя в деле.
Самая улыбчивая
Природному оптимизму и непоколебимой вере в светлое будущее можно поучиться у Ульяны Шаройкиной — мамы необычного мальчика. Платон родился на две недели раньше срока, и молодая мама узнала абсолютно выбивающую из колеи новость: у ее сына редкое генетическое заболевание — синдром Корнелии де Ланге. Внешне Платон похож на маленького милого медвежонка. Ульяна считает случившееся судьбой — значит так было нужно, и от души наслаждается прелестями необычного материнства. Встретить Ульяну без улыбки — такого просто не бывает.
Самая экзотичная
У Татьяны Мартын необычное хобби — змеи. Любовь к необычным питомцам началась у Татьяны Мартын около
Самая неземная
Сибирячка Анна Кикина отправилась в космос на корабле компании Илона Маска и стала первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX. Запуск произошел
И еще немного интересных героинь
Круче, чем у Лагерфельда: сибирячка превращает старые пиджаки в модную одежду за десятки тысяч рублей.