НГС выбрал женщин года — 2022: от самой стойкой до самой горячей — вспоминаем их невероятные истории

Всю жизнь Мария Евтушевская борется с лишними килограммами. Ее упрямству и силе духа можно только позавидовать — не сосчитать, сколько раз она объявляла жиру бой, но одержать великую победу ей никак не удавалось. Килограммы уходили, но быстро возвращались вновь, чем угнетали женщину и подрывали веру в собственные силы. Чувство безысходности и общественное осуждение загнали ее в угол, Марии начало казаться, что из замкнутого круга уже не выбраться. Вес перевалил за 150 кг , от людей она пряталась в салоне такси, водителем которого работает. Однако, несмотря на все сложности, Мария таки собрала всю волю в кулак и смогла выиграть войну с лишним весом — женщина похудела уже больше чем на 40 кг и не намерена останавливаться.

