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Обзор

НГС выбрал женщин года — 2022: от самой стойкой до самой горячей — вспоминаем их невероятные истории

Не титулы и звания превращают этих женщин в героинь — дело в их добрых сердцах и всепоглощающей любви

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Их истории точно не оставят вас равнодушными

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Из года в год НГС составляет список, который именуется «Женщины года». Задача непростая — из множества героинь выбрать самых лучших в разных категориях. Мы не смотрим на титулы, социальный статус или богатство, нет. Мы отмечаем добрые дела, поступки, любящие сердца. В этом материале собраны женщины, которые достойны признания, даже если их достижения заметили только мы. Они умеют как никто переживать проблемы, находят решение там, где другие опускают руки. Они живут — и всё вокруг расцветает. Для нас они — женщины года.

Самая стойкая

Людмила — мама двоих детей

Людмила — мама двоих детей

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Людмила Кравченко — мама особенного мальчика с хрустальной болезнью (несовершенный остеогенез). Историю Семена из Дупленки НГС публиковал в декабре 2022 года — посмотрите это трогательное видео. Быт семьи Кравченко держится на хрупких плечах невероятно сильной духом женщины. Всю себя Людмила посвятила заботе о сыне. Людмилу не сломать, ей нипочем трудности, ради своей семьи она будет идти до конца, сдаваться и отступать — история точно не про нее.

Самая любящая

Ольга Андреева — мама восьмерых детей, семь из которых приемные. Когда женщине был 41 год, ее родная дочь выпорхнула из гнезда и улетела жить в Москву. Ольга начала тосковать и задумываться о том, что у нее достаточно сил и энергии для воспитания еще одного ребенка. Так в семье появилась 10-летняя девочка Алина, от которой отказались родители. Ольга думала, что приемная дочка станет единственной, но, как говорится, не загадывайте. Буквально несколько недель назад женщина закончила оформлять документы на седьмого ребенка.

Ольге Андреевой 55 лет, у нее одна родная дочь Юлия и семь приемных детей: Алина, Алеся, Таня, Алексей, Максим, Дима и еще одна Таня

Ольге Андреевой 55 лет, у нее одна родная дочь Юлия и семь приемных детей: Алина, Алеся, Таня, Алексей, Максим, Дима и еще одна Таня

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— Я не могу представить свою жизнь без детей, не знаю, что бы я тогда делала. Летом отправим детей в лагерь, думаем с мужем: «Ура, отпуск!», день отдохнем, два, а на третий — всё, будто руки-ноги оторвало, скучно, не хватает движухи. Это так здорово — воспитывать детей, особенно когда это хорошо получается, — улыбается женщина.

Самая целеустремленная

Мария Евтушевская похудела уже больше чем на <nobr class="_">40 кг</nobr> и не останавливается на этом

Мария Евтушевская похудела уже больше чем на 40 кг и не останавливается на этом

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Всю жизнь Мария Евтушевская борется с лишними килограммами. Ее упрямству и силе духа можно только позавидовать — не сосчитать, сколько раз она объявляла жиру бой, но одержать великую победу ей никак не удавалось. Килограммы уходили, но быстро возвращались вновь, чем угнетали женщину и подрывали веру в собственные силы. Чувство безысходности и общественное осуждение загнали ее в угол, Марии начало казаться, что из замкнутого круга уже не выбраться. Вес перевалил за 150 кг, от людей она пряталась в салоне такси, водителем которого работает. Однако, несмотря на все сложности, Мария таки собрала всю волю в кулак и смогла выиграть войну с лишним весом — женщина похудела уже больше чем на 40 кг и не намерена останавливаться.

Самая эпатажная

Ольге Платоновой 40 лет, она замужем, мама двоих детей

Ольге Платоновой 40 лет, она замужем, мама двоих детей

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Нетрудно догадаться, кому достанется звание самой эпатажной женщины Новосибирска. Бывший налоговый инспектор Ольга Платонова эпатирует публику совершенно невероятными образами и получает от этого истинное удовольствие. На светские мероприятия она приезжает на верблюде, по городу разгуливает в костюме римской воительницы, принимает участие в разных ток-шоу, где громко заявляет о себе. Ольга называет себя сибирской Круэллой — потому что та может и делает всё, что захочет.

Самая трудолюбивая

Самая большая теплица Ольги площадью 50 квадратов

Самая большая теплица Ольги площадью 50 квадратов

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Сутки напролет Ольга Евдокимова проводит в любимой теплице. Всю свою любовь и заботу она отдает растениям, которые выращивает с большой нежностью и заботой. В теплице у Ольги больше 100 000 цветов, ухаживать за своими любимцами она идет практически с восходом солнца и может провозиться до самой ночи. Кроме привычных глазу бархатцев и петуний, в саду у Ольги можно отыскать и редкие необычные растения. История бизнеса Ольги Евдокимовой началась с лука, но заниматься овощем со временем стало невыгодно. Лук заменили на цветы — и бизнес расцвел в прямом и переносном смысле этого слова.

Самая заботливая

Ольга Киселева одна воспитывает внука. В три месяца мальчик пережил клиническую смерть и, как следствие, получил множественные сложные диагнозы, среди которых — тяжелая гипоксически-ишемическая энцефалопатия. У мальчика установлены трахеостома и гастростома. Из-за проблем со здоровьем от маленького Артема отказались родители. Мальчик не может видеть окружающий его мир, но хорошо различает звуки, самый любимый — голос его бабушки. Некоторые родственники не понимают Ольгу. Они осуждают ее дочь за то, что та бросила ребенка, считают, что и Ольга не должна была взваливать на себя такую ношу.

Ольге Киселевой 52 года. До оформления опеки над внуком женщина работала на искитимском цементном заводе

Ольге Киселевой 52 года. До оформления опеки над внуком женщина работала на искитимском цементном заводе

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— Говорят, неправильно, что я взяла на себя всю ответственность. А я не понимаю тех людей, которые осуждают меня. Это равносильно — человек попал в аварию, стал инвалидом. Разве это повод отказаться от него и сдать в интернат? — задается вопросом женщина.

Самая сильная

Розовый очень к лицу Светлане

Розовый очень к лицу Светлане

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В январе прошлого года на телеканале СТС в эфир вышло шоу «Русский ниндзя» с участием сибирячки Светланы Абрамовой. Девушка занимается кроссфитом, является КМС и чемпионкой России по функциональному многоборью среди юниоров, мастером спорта по пауэрлифтингу. Зрителей Светлана привлекла не только достойным выступлением на полосе препятствий, но и яркой мультяшной внешностью. Несмотря на рельеф и внушительную мышечную массу, в душе Светлана хрупкая и нежная. Свою внутреннюю красоту девушка демонстрирует через внешний облик: розовые длинные волосы порой придают ей сходство с русалкой. Светлана любит наносить блестки на лицо и тело, одеваться в яркие цвета и принты с изображением мультяшных персонажей.

Самая красивая

Екатерину трижды признавали королевой красоты

Екатерину трижды признавали королевой красоты

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Екатерина Марченко одержала уже три большие победы в конкурсах красоты. В Новосибирске она покорила зрителей и жюри, представ в образе Принцессы Лебедь с кокошником на голове в виде зимнего узора на стекле, а на российском этапе конкурса не растерялась из-за порванного платья и получила корону, титул, а также возможность представлять страну на международном конкурсе красоты, который состоялся в Азербайджане, где Екатерина Марченко получила титул миссис мира. Уже 10 лет Екатерина Марченко развивается в сфере клинической психологии и дает консультации для женщин.

Самая модная

Дизайнер одежды из Новосибирска покорила всех на нью-йоркской неделе моды. Бренд Color by Colotvuna отличается яркостью и цветом, одежду бренда носят знаменитости по всей стране. Идея бренда принадлежит сибирячке Елене Колотвиной. До того как стать дизайнером, Елена долгое время проработала стилистом, пока ей уже прямым текстом не сказали: «Лена, а может, ты уже запустишь свой бренд?»

Елена — мама двоих детей, замужем

Елена — мама двоих детей, замужем

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— Так два года назад я поняла, что хочу сделать полноценный бренд с историей, а не просто заниматься производством одежды. Наша визитная карточка — костюмы, начинали с них. Мы разработали стратегию и сделали большой акцент на визуал, проводили красивые съемки, активно вели соцсети — и закрутилось, — рассказывает Елена.

Самая горячая

Эдере Дудник — 26 лет. Она родилась в Казахстане, в городе Аксу, несколько лет жила с мужем и детьми в Павлодаре. Девушка работает с 18 лет, из них 2,5 года — электрогазосварщицей. Полгода назад она с семьей переехала в Новосибирск и устроилась в котельную в Кировском районе.

— Я пошла по стопам отца. У меня папа — дипломированный электрогазосварщик 6-го разряда, — рассказала Эдера.

Многому Эдера научилась у своего отца

Многому Эдера научилась у своего отца

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Девушка училась на изолировщика и после учебы устроилась на предприятие, где приходилось обматывать трубы стекловатой, а также работать на высоте. Тогда пришлось иметь дело со сваркой: Эдера много подсматривала у коллег и так училась. По ее словам, в Казахстане женщины-сварщики не вызывают удивления. После переезда в Новосибирск коллеги-мужчины сначала относились недоверчиво. Некоторые думали, что девушка не останется на этом месте надолго. Но ситуация изменилась, когда Эдера показала себя в деле.

Самая улыбчивая

Дети с синдромом Корнелии де Ланге рождаются с густыми волосами, длинными ресницами и бровями

Дети с синдромом Корнелии де Ланге рождаются с густыми волосами, длинными ресницами и бровями

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Природному оптимизму и непоколебимой вере в светлое будущее можно поучиться у Ульяны Шаройкиной — мамы необычного мальчика. Платон родился на две недели раньше срока, и молодая мама узнала абсолютно выбивающую из колеи новость: у ее сына редкое генетическое заболевание — синдром Корнелии де Ланге. Внешне Платон похож на маленького милого медвежонка. Ульяна считает случившееся судьбой — значит так было нужно, и от души наслаждается прелестями необычного материнства. Встретить Ульяну без улыбки — такого просто не бывает.

Самая экзотичная

На необычную процедуру к Татьяне приходят и взрослые, и дети

На необычную процедуру к Татьяне приходят и взрослые, и дети

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У Татьяны Мартын необычное хобби — змеи. Любовь к необычным питомцам началась у Татьяны Мартын около 5 лет назад. Сейчас в квартире сибирячки проживает 14 змей, 5 из которых — взрослые особи, остальные — детеныши. С недавних пор Татьяна начала предлагать новосибирцам необычную услугу — расслабляющий массаж змеями. О процедуре Татьяна узнала еще на этапе изучения змей. Такой массаж обычно предлагают в спа-салонах Азии, в России услуга присутствует в нескольких московских салонах. В Новосибирске Татьяна — единственная, кто взялся за столь необычное дело.

Самая неземная

Анна Кикина прошла курс подготовки к полету в США

Анна Кикина прошла курс подготовки к полету в США

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Сибирячка Анна Кикина отправилась в космос на корабле компании Илона Маска и стала первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX. Запуск произошел 5 октября в 19:00 по московскому времени из Космического центра имени Кеннеди. Помимо Кикиной в экипаж корабля входят астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. Миссия осуществляется в рамках перекрестных полетов российской госкорпорации и NASA.

И еще немного интересных героинь

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