В состав России вошли четыре новых региона: всё о частичной мобилизации и СВО
Хроника последних дней мобилизации и новости СВО
На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. Кроме того, по итогам референдумов президент подписал документы о вхождении в состав России ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.
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Полезные материалы
Более подробно о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:
- разъяснения от Минобороны по частичной мобилизации;
- в каком порядке будут призывать россиян на частичную мобилизацию;
- как будет проходить призыв;
- что будет, если не явиться по повестке;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- что делать, если повестка пришла человеку на больничном;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- инструкция, как получить отсрочку при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- какие льготы власти пообещали мобилизованным;
- будут ли мобилизовать женщин (и что им делать в случае мобилизации);
- кого не призовут по состоянию здоровья;
- могут ли призвать тех, кто не проходил срочную службу;
- что нужно взять с собой призывнику;
- нужно ли всегда носить с собой военный билет;
- как забронировать сотрудника, попавшего под мобилизацию;
- при каких условиях отца не призовут по мобилизации;
- можно ли избежать призыва из-за сексуальной ориентации или пацифистского мировоззрения;
- какие документы и доверенности стоит оформить, если вы мобилизованы;
- нужно ли идти в военкомат, если у тебя ковид;
- какие виды страхования положены для мобилизованных;
- что делать тем, кто потерял военный билет.
Также мы собрали все ответы на важные вопросы, заданные на горячей линии по частичной мобилизации (материал постоянно пополняется).
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События 30 сентября
Добрый день, друзья! Мы начинаем новую онлайн-трансляцию. Сначала коротко напомним о том, что произошло в России за последние сутки:
- президент подписал договоры о вхождении в состав России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей;
- Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО;
- Кремль: удары Украины по присоединенным территориям будут считаться актом агрессии;
- первые мобилизованные прибыли в зону СВО;
- США ввели санкции против всей российской Госдумы;
- Финляндия закрыла границы для российских туристов;
- ограничения на полеты в южные аэропорты России продлены.
Более подробно обо всём этом мы рассказали в дайджесте за минувшие сутки.
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