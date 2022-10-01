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Спецоперация на УкраинеОнлайн-трансляция

В состав России вошли четыре новых региона: всё о частичной мобилизации и СВО

Хроника последних дней мобилизации и новости СВО

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На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации. Кроме того, по итогам референдумов президент подписал документы о вхождении в состав России ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В этом онлайне мы собираем всё, что известно к этому часу.

Виктор Старцев

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Полезные материалы

Более подробно о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:

Также мы собрали все ответы на важные вопросы, заданные на горячей линии по частичной мобилизации (материал постоянно пополняется).

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Виктор Старцев

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События 30 сентября

Добрый день, друзья! Мы начинаем новую онлайн-трансляцию. Сначала коротко напомним о том, что произошло в России за последние сутки:

  • президент подписал договоры о вхождении в состав России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей;
  • Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО;
  • Кремль: удары Украины по присоединенным территориям будут считаться актом агрессии;
  • первые мобилизованные прибыли в зону СВО;
  • США ввели санкции против всей российской Госдумы;
  • Финляндия закрыла границы для российских туристов;
  • ограничения на полеты в южные аэропорты России продлены.

Более подробно обо всём этом мы рассказали в дайджесте за минувшие сутки.

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РоссияУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация
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