В состав России вошли четыре новых региона: всё о частичной мобилизации и СВО

Полезные материалы



Более подробно о том, как будут призывать россиян, что можно и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:



Также мы собрали все ответы на важные вопросы, заданные на горячей линии по частичной мобилизации (материал постоянно пополняется).