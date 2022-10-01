«Он слова грубого не скажет, какой из него вояка?». Разбираемся, могут ли мобилизовать рядового старше 35 лет
Его вызвали, несмотря на несоответствие первоначальным критериям
Во время недавних проводов мобилизованных мы познакомились с Аленой (имя изменено) — она провожала своего мужа Андрея. Мы обратили на нее внимание не только из-за ее зареванного вида, такой был у многих жен, но и потому, что она пыталась в буквальном смысле стучаться во все двери: ходила к приехавшему омбудсмену Юлии Сударенко, к военкому, к его подчиненным. Мы поговорили с ней, и оказалось, что Андрей не только не имеет боевого опыта (а министр обороны Сергей Шойгу называл такой опыт в качестве одного из критериев отбора), но также не подходит по возрастным критериям: он рядовой, и ему около 37 лет. Власти декларировали приоритетный возраст для военных без офицерского звания — 35 лет, для младших офицеров — 50 лет. Мы решили разобраться, каковы всё-таки критерии частичной мобилизации и можно ли вернуть солдата, который не проходит по возрасту.
Как призвали Андрея
21 сентября, в день объявления частичной мобилизации, Андрей был на заводе — его работа связана с контролем качества. Повестки привезли через пару часов после выступления президента РФ, а руководители подразделений вручили их сотрудникам, попавшим первыми под мобилизацию.
— В повестках было указано, что 26 сентября они должны явиться в военкомат для отправки на двухнедельную переподготовку где-то в Тюменской области, — говорит Алена. — На следующий день директор предприятия отправился в военкомат выяснять причины, потому что повесток принесли много, и для завода, у которого сейчас много заказов, это критично. По возвращении директор сказал, что сборы отменяются, просто всем нужно явиться в военкомат и расписаться. Те, у кого на следующие дни были выходные, поехали туда, а Андрей смог только в понедельник, 26 сентября.
Там, по словам женщины, его поставили перед выбором: либо мобилизуешься, либо дело отправляется в Следственный комитет.
— Когда такой выбор, что тут сделаешь? — объясняет Алена. — Он у меня хоть и служил давно в армии, но человек абсолютно мирный. Он занимался боксом, но я от него слова плохого не слышала в жизни. Он сказал: «Что я, здоровый мужик, буду бегать? Жить в каком-то казахском селе, кур пасти?» Я его понимаю, это я могу хоть кассиром в магазине, а мужчине же важна его работа. Если он откажется, он всё потеряет. Он жил своей жизнью, воспитывал двоих детей и по возрасту уже не должен был стать участником таких действий.
Поэтому Андрей с Аленой явились к месту сбора мобилизованных 27 сентября, и он отбыл в другой регион. Однако остался вопрос: почему повестка пришла рядовому в возрасте почти 37 лет? Кроме того, его военно-учетная специальность очень специфическая, связанная с войсками стратегического назначения, и по декларируемым критериям не входит в число приоритетных.
Есть ли возрастной критерий мобилизации?
Этот вопрос не прояснен в однозначной манере, чем сейчас активно пользуются чиновники и военные. Изначально при объявлении частичной мобилизации Министерство обороны опубликовало критерии отбора, в которых черным по белому было написано: «В соответствии с российским законодательством подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет, старших офицеров до 55 лет».
Подобное ранжирование по возрасту указано и в статье 53 закона «О воинской обязанности...», где все военнослужащие запаса разбиты на три разряда. Например, для солдат первый разряд — это до 35 лет, второй — до 45 лет, третий — до 50 лет.
Проблема в том, что в законе «О воинской обязанности...» нет прямых указаний на то, что мобилизация должна идти в строгом соответствии с разрядами. Нет разъяснений и в законе о мобилизации, равно как и в указе президента.
Юрист, специализирующийся на правах призывников, Алексей Табалов пояснил нам следующее:
— Если опираться строго на закон, формально военкоматы правы, и они могут забирать и мобилизовать кого угодно, потому что в указе Путина не говорится о том, кто подлежит частичной мобилизации — это отдано на откуп регионам. Но во всех публичных заявлениях Министерство обороны, генеральный штаб, Госдума и президент говорят, что подлежат только граждане, находящиеся в первом разряде запаса, имеющие ВУС и опыт боевой службы.
Тогда для чего в принципе нужны эти возрастные разряды, если ни в одном документе о мобилизации они не упоминаются?
— Наличие этих разрядов логично, ведь в нормальной стране так и должно происходить: сначала призываются самые боеспособные, а это первый разряд, когда он заканчивается — второй и так далее, — говорит Алексей Табалов. — Но у нас же в стране всё по-другому, у нас есть декларации на высшем уровне и есть реальная практика на низовом уровне, где военкомам поставили задачу набрать любой ценой, вот они и набирают любой ценой тех, до кого могут дотянуться. Им без разницы, что говорят в СМИ, в пресс-релизах, в телевизорах. У них есть план.
Однако Алексей Табалов считает, что бороться за свои права всё же можно:
— Если ты по критериям не подходишь, нужно писать жалобу, и чем быстрее ты ее напишешь, тем быстрее и вероятнее ее рассмотрят, — говорит он.
Жалобу следует адресовать военному прокурору округа и гарнизона, председателю призывной комиссии по мобилизации. Ниже прилагаем форму такой жалобы, составленной Алексеем Табаловым.
Удастся ли вернуть Андрея?
Алена ходила на прием к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко, где ей в помощи фактически отказали, сославшись на законность мобилизации Андрея. Кстати, в последние дни формулировки стали меняться, например на портале «Объясняем.рф» указано, что в приоритетном порядке мобилизуется первый разряд. Уточнение о приоритетности оставляет возможность сослаться на то, что в данном конкретном случае не удалось найти подходящего человека из первого разряда, поэтому стали искать во втором или в третьем.
Ответственность за мобилизацию возложена не только на военкоматы, но и на региональные правительства. Мы обратились в администрацию Челябинской области, где случай Андрея пообещали взять на контроль, при этом опять же сослались на отсутствие прямого запрета на призыв
При этом в вопросе приоритетности много разных оговорок: скажем, в правительстве нам привели в пример хирурга, которого пришлось брать из второго разряда, потому что в первом просто не было людей с нужной квалификацией. Возможно, в том случае это было оправданно. Но что касается солдата Андрея, его ВУС не входит в перечень приоритетных, более того, на месте его сориентировали, что он будет скорее всего санитаром, хотя никогда в жизни не имел отношения к больничному делу.
Будет ли медкомиссия?
Остается и вопрос, в какой момент мобилизованный может заявить о своем несогласии с критериями отбора, ведь речь может идти не только о возрасте, но и о состоянии здоровья, количестве детей и других обстоятельствах.
— В военкомате никакого медосмотра не было, — рассказала Алена. — Сначала говорили, что медосмотр будет в части, куда их увезли, но сейчас Андрей мне пишет, что медосмотра до сих пор нет, а их скоро уже отправляют дальше.
Пока же Алена озабочена сбором вещей для мужа, он прислал ей список того, что необходимо купить: помимо одежды, в нем есть, например, спальные мешки и прочие атрибуты походной жизни. Но позже заботы о матобеспечении мобилизованных взял на себя завод, где работал Андрей.
Однако главная цель Алены — чтобы муж вернулся.
— Получается, полная безвыходность, — говорит она. — Президент сказал одно, на местах другое, а что нам делать? Я всю ночь не спала, у меня на фоне этого такая мысль: писать жалобы везде.
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Мы продолжаем следить за судьбой Андрея. Примеры возврата военнослужащих есть: например, четверых мобилизованных вернули домой в Тюмени. Накануне их жены собрались у военной прокуратуры и потребовали демобилизовать мужчин. Но каждый случай был индивидуален: кто-то не проходил по возрасту, кто-то по количеству детей.
А в одном уральском поселке в военкомат вызвали почти всех молодых мужчин.