«Он слова грубого не скажет, какой из него вояка?». Разбираемся, могут ли мобилизовать рядового старше 35 лет

— Наличие этих разрядов логично, ведь в нормальной стране так и должно происходить: сначала призываются самые боеспособные, а это первый разряд, когда он заканчивается — второй и так далее, — говорит Алексей Табалов. — Но у нас же в стране всё по-другому, у нас есть декларации на высшем уровне и есть реальная практика на низовом уровне, где военкомам поставили задачу набрать любой ценой, вот они и набирают любой ценой тех, до кого могут дотянуться. Им без разницы, что говорят в СМИ, в пресс-релизах, в телевизорах. У них есть план.



Однако Алексей Табалов считает, что бороться за свои права всё же можно:



— Если ты по критериям не подходишь, нужно писать жалобу, и чем быстрее ты ее напишешь, тем быстрее и вероятнее ее рассмотрят, — говорит он.



Жалобу следует адресовать военному прокурору округа и гарнизона, председателю призывной комиссии по мобилизации. Ниже прилагаем форму такой жалобы, составленной Алексеем Табаловым.

