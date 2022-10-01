Что делать с имуществом и кредитами, если военнослужащий пропал без вести или погиб

Спустя какое-то время после мобилизации мужчин отправляют к месту боевых действий. И что с ними произойдет там, предсказать невозможно. При этом дома у них остаются семьи и имущество, зачастую это квартиры, купленные в ипотеку, и автомобили, на которые оформлен кредит. Мы спросили юристов, с какими, возможно, неочевидными последствиями мобилизации могут столкнуться семьи военнослужащих.



Пропал без вести, попал в плен, погиб

Один из возможных вариантов — когда человек пропадает без вести. Как объяснил руководитель компании «Финправ» Вадим Бадмаев, формально признать человека пропавшим можно через суд спустя год с момента, когда о нем были получены последние сведения.

