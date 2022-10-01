Что делать с имуществом и кредитами, если военнослужащий пропал без вести или погиб
Последствия мобилизации могут оказаться трагичными — разбираемся, как действовать в нежелательных обстоятельствах
Кажется, мало кто сегодня уверен в завтрашнем дне, а горизонт планирования сильно сузился. Тысячи мужчин по всей стране мобилизуют каждый день, многие из них — заемщики в банках по кредитам, включая ипотечные, у большинства есть семьи, а некоторые могут при этом являться единственными кормильцами. Какие документы мобилизованные оформляют до отправки на спецоперацию, NGS.RU рассказывал здесь. А здесь мы подробно описали, как, от чего и на какие суммы страхуют военнослужащих. Что делать их близким, которые остаются в Новосибирске с формально чужим имуществом, мы спросили у юристов.
Спустя какое-то время после мобилизации мужчин отправляют к месту боевых действий. И что с ними произойдет там, предсказать невозможно. При этом дома у них остаются семьи и имущество, зачастую это квартиры, купленные в ипотеку, и автомобили, на которые оформлен кредит. Мы спросили юристов, с какими, возможно, неочевидными последствиями мобилизации могут столкнуться семьи военнослужащих.
Пропал без вести, попал в плен, погиб
Один из возможных вариантов — когда человек пропадает без вести. Как объяснил руководитель компании «Финправ» Вадим Бадмаев, формально признать человека пропавшим можно через суд спустя год с момента, когда о нем были получены последние сведения.
— Если человек пропал без вести, его родным придется ждать — он мог попасть в плен, где-то заблудиться, условно, и выйти через какое-то время. Законом предусмотрено это выжидание, — комментирует Вадим Бадмаев. — Пропал без вести — это когда нет сведений о человеке вообще. Если он в плену — значит, известно, что он в плену. Для родственников, конечно, разница колоссальная: сам факт, что человек жив, хоть и в плену. Для банков, например, это может являться основанием для освобождения от ответственности, от долгов, штрафов и пеней.
Умершим по Гражданскому Кодексу суд может признать пропавшего без вести через пять лет. Если он пропал при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая (к примеру, если вы знаете, что он находился в здании в момент его обрушения, но самого его не нашли), — в течение полугода.
Но в случае с военнослужащими Гражданский Кодекс работает немного иначе. Согласно
Что делать с имуществом
Для того, чтобы другие члены семьи могли полноценно распоряжаться, к примеру, недвижимостью, еще до мобилизации необходимо оформить у нотариуса доверенность — с правом продажи или доверенность с правом, наоборот, покупки какого-то имущества от лица отсутствующего военнослужащего.
— Есть проблема, что не все успевают оформить доверенности и завещания. Теоретически законом предусмотрена возможность оформления доверенности и в случае, если человек находится в части, — это могут сделать командиры частей, у них есть потенциальные полномочия. Но у них, как правило, нет необходимых документов, чтобы их составить. И не все, скажем так, готовы на себя брать такую ответственность, — рассказал Вадим Бадмаев.
При этом он отметил, что оформленные не у нотариуса доверенности какие-то инстанции могут не принять. Особенно это касается доверенностей на распоряжение недвижимостью — оформить их без нотариуса, вероятнее всего, не получится.
Управление имуществом пропавшего, по
— Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего, — указано также в документе.
Как пояснил Вадим Бадмаев, управляющий имуществом при этом не сможет им распоряжаться: его цель — сохранить квартиру или машину пропавшего до его возвращения.
В случае подтвержденной гибели имущество военнослужащего передадут законным наследникам — точно так же, как если бы он погиб не во время боевых действий.
Как быть с кредитами
— Гасить ипотеку может и третье лицо, а проблемы могут возникнуть даже при наличии доверенности, — предупреждает генеральный директор «Сибирской Юридической Компании» Сергей Карпекин. — Если это единственный кормилец в семье, то здесь уже нужно ориентироваться на те меры поддержки, которые сейчас обсуждают — кредитные каникулы, например вплоть до списания долга. Но здесь мы имеем пока только рекомендацию ЦБ для коммерческих банков предоставить кредитные каникулы.
Решить проблемы с ипотеками и кредитами сможет только нормативный акт о кредитных каникулах для всех мобилизованных, констатирует юрист.
За время подготовки и выхода публикации в Госдуме приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных: и сами военнослужащие, и члены их семей смогут оформить кредитные каникулы на срок, равный сроку службы. В случае гибели заемщика или получения инвалидности I группы во время боевых действий кредит будет списан полностью.
В случае если военнослужащий пропал, он рекомендует незамедлительно обратиться в банк — предполагается, что там должны пойти навстречу его семье и близким. Если же погиб во время боевых действий, родственники могут заявить о страховом случае, и погашение долга будет осуществляться страховой компанией, в которой оформлено ипотечное страхование.
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— Но при этом мы как юристы часто сталкиваемся с обращениями граждан, что страховые компании всяческими путями пытаются уходить от подобных выплат и часто платят только уже после решения суда, — предупредил в свою очередь Вадим Бадмаев.
Для суда же потребуются официальные документы Министерства обороны — как сообщение о том, что военнослужащий объявлен пропавшим, так и о его гибели.