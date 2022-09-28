Новосибирцы выстроились в очередь к нотариусам: что торопятся оформить и какие нужны документы
Мобилизованных теперь будут пропускать без очереди
Очереди к нотариусу — обычное дело, но в последние несколько дней спрос на услуги специалистов вырос. Это отмечают сами нотариусы — в выходные в очередях можно было провести весь день. Самая популярная услуга — оформление доверенностей: на управление недвижимостью и продажу автомобилей. Корреспондент НГС посмотрела, что происходит у дверей нотариальной конторы в одном из бизнес-центров, и попросила новосибирского нотариуса Тамару Куст рассказать, какие документы оформляют мобилизованные люди и те, кто может получить повестку. Есть перечень документов, которые нужно взять с собой, но лучше уточнить заранее, какая нужна услуга, чтобы ничего не забыть.
Как выглядят очереди у нотариуса
В душном коридоре бизнес-центра на Фрунзе люди сидят на корточках. У двери нотариуса небольшая скамейка — входит не больше трех человек. Занявшие их женщины здесь с самого утра и уже знают, сколько времени люди проводят по ту сторону заветной двери.
— Очередь не меняется, как при вас зашла пара два часа назад, так и не выходила, — говорят они.
Новичкам, спрашивающим, кто последний, машут рукой в конец длинного коридора и говорят, что спрашивать нужно там. Найти конец очереди удается не с первого раза — кто-то вышел и попросил за кем-то держаться, а тот, за кем держатся, тоже ушел или попросил его подменить родственником, которого пока никто не запомнил. Все уже смирились с неразберихой и держат в поле зрения знакомые лица в надежде на то, что ближе к делу всё станет ясно.
Некоторые решают уйти, когда узнают, что сегодня доверенность не получат, к тому же документ выдадут только завтра, тем более получить его можно только с участием доверителя.
Первые полдня в коридоре тишина — выстроившиеся вдоль стенки люди молчат или говорят друг с другом шепотом, терпеливо ждут, когда откроются двери — так хоть возникает ощущение какого-то движения. Парни бросили рюкзаки на пол и уткнулись в телефоны. Еще через час зашла девушка с шаурмой и лимонадом — для своих друзей, молодой пары, стоящей в конце коридора.
— Мы тут все на оформление доверенностей, — отвечают они очередным «новичкам». Фраза положила начало диалогу о мобилизации, переезде и тонкостях работы пропускных пунктов. Большинство сегодняшних клиентов пришли оформить доверенности на право управления имуществом, на продажу имущества и продажу автомобиля.
Доверенность на управление недвижимостью — это один документ, а на продажу — другой
Мы попросили новосибирского нотариуса Тамару Куст прокомментировать, кто и как оформляет доверенности и как лучше подготовиться к походу к нотариусу.
Если доверенность на продажу недвижимости, при оформлении нотариус должен проверить принадлежность этого имущества и записать, на основании чего и кому она принадлежит. То есть помимо паспортов нужны все документы на квартиру, в том числе выписка из реестра, договор купли-продажи.
Управление недвижимостью — это: сдать в аренду, иметь туда доступ, делать ремонт, разбираться с управляющими компаниями, разрешать спорные вопросы, платить налоги. Документы — те же, что и на продажу.
Автомобиль
Для оформления доверенности на продажу машины, кроме паспорта, нужно обязательно взять технический паспорт, свидетельство о регистрации, так как в доверенность вписываются все данные на машину, в том числе идентификационный номер.
Другие доверенности
По словам нотариуса, есть несколько типов доверенности на представление в учреждениях, на продажу имущества. Можно сделать одну общую, но, как правило, так не делают, потому что это очень объемный документ, которым, возможно, будет сложнее пользоваться в будущем.
— Все привыкли — если продать, то конкретно что продать, на каких условиях. Например, с правом определения цены, или купить земельный участок — с правом определения местоположения, с учетом всех характеристик. Можно и задавать, конечно, параметры, но чаще всего это не получается, — уточнила специалист.
По ее словам, подробный перечень документов расписан в регламенте совершения нотариальных действий, утвержденный министром юстиции, поэтому для каждой доверенности есть свой перечень документов — их лучше уточнить заранее, перед походом к нотариусу, который подскажет нужные.
— Иногда делают несколько доверенностей. Например, когда это касается банкротства. Там всё — и представители в банках, судах, арбитражных судах, у судебных приставов. И всё это в одной доверенности. А если на продажу квартиры и автомобиля — мы делаем отдельные доверенности, потому что у автомобиля формы особые, — объяснила Тамара Куст.
По ее словам, иногда доверенности комбинируют, например, связанные с получением пенсий и представлению в суде. В одной доверенности может быть пять направлений, в зависимости от того, как они сочетаются и как учитываются в реестре.
Несколько нотариусов подтвердили НГС, что за последние несколько дней к ним приходят люди, которые получили повестки или те, кто думает, что получит.
— В пятницу делали согласие супругам на продажу — несколько штук. Делали доверенность на распоряжение имуществом — на управление и на продажу, — привела пример нотариус. Звонков было много. Но нотариальная палата приняла меры — несколько контор будут работать в выходные. Тех, у кого повестка на руках, без очереди будут обслуживать.
Мобилизованным обещают льготы
26 сентября Федеральная нотариальная палата сообщила, что мобилизованные получат нотариальную помощь на льготных условиях.
— Такие люди будут полностью освобождены от оплаты услуг правового и технического характера. Также нотариат создает условия для того, чтобы мобилизованные граждане могли быстро, без очереди и даже в выходные дни совершить необходимые нотариальные действия, — пояснили в ведомстве. — Действующая с сегодняшнего дня льгота распространяется на нотариальные действия, которые в первую очередь могут потребоваться людям, отправляющимся к месту несения службы. Это удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, совершение сделок, выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других. Воспользоваться льготой имеют право лица, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года.
Кроме льгот, мобилизованные будут обслуживаться вне очереди, уточнили в Нотариальной палате:
— Предполагается, что такие конторы будут работать в том числе и в выходные дни. При этом граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата.
Если у вас нет повестки, но хотите обратиться к нотариусу, цены без льгот примерно такие:
— доверенность на продажу имущества — 2600 рублей;
— доверенность на продажу автомобиля — 2500 рублей.
Согласие на выезд ребенка за границу
Это документ, который понадобится в том случае, если один родитель вывозит за границу несовершеннолетнего ребенка. Так прописано в законе о порядке въезда и выезда, говорит Тамара Куст. Причем есть страны, которые требуют совместного разрешения на выезд ребенка за границу, несмотря на то, что он находится с одним из родителей.
— Некоторые страны требуют согласия обоих родителей: Франция, Германия, Литва, — приводит пример нотариус из Калининградской области. — В нашем регионе все перестраховываются и всё равно делают даже на самолет по России. — Если папа делает, то нужно указывать «без сопровождения», оно становится более универсальным, чтобы ребенок в будущем смог выехать хоть с кем, бабушкой, тренером, в том числе и мамой.
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