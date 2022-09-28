Новосибирцы выстроились в очередь к нотариусам: что торопятся оформить и какие нужны документы

Как выглядят очереди у нотариуса

В душном коридоре бизнес-центра на Фрунзе люди сидят на корточках. У двери нотариуса небольшая скамейка — входит не больше трех человек. Занявшие их женщины здесь с самого утра и уже знают, сколько времени люди проводят по ту сторону заветной двери.



— Очередь не меняется, как при вас зашла пара два часа назад, так и не выходила, — говорят они.



Новичкам, спрашивающим, кто последний, машут рукой в конец длинного коридора и говорят, что спрашивать нужно там. Найти конец очереди удается не с первого раза — кто-то вышел и попросил за кем-то держаться, а тот, за кем держатся, тоже ушел или попросил его подменить родственником, которого пока никто не запомнил. Все уже смирились с неразберихой и держат в поле зрения знакомые лица в надежде на то, что ближе к делу всё станет ясно.

