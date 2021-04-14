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Ушедшие навсегда. Кого Новосибирск потерял за год пандемии? Список памяти

Десятки бизнесменов, учителей, общественников и ученых — многие из них умерли от осложнений коронавирусной инфекции

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Многие известные новосибирцы умерли за год пандемии. Смерть некоторых не связана с коронавирусом, но стала тяжелым ударом для региона

Многие известные новосибирцы умерли за год пандемии. Смерть некоторых не связана с коронавирусом, но стала тяжелым ударом для региона

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В Новосибирске из-за ковида скончались десятки известных жителей

Ровно год назад в Новосибирске зафиксировали первую смерть от коронавируса. У 68-летнего мужчины было несколько сопутствующих патологий (сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Он заболел 1 апреля, а через неделю его в тяжелом состоянии привезли в больницу. К сожалению, новосибирец не справился с болезнью. За год от коронавируса официально умерли 1688 жителей Новосибирской области. Немало было и тех, кто вылечился от вируса, но скончался от осложнений, которые усугубили хронические болезни. В эту трагическую годовщину мы вспомнили, кого из известных людей регион потерял за 2020–2021 год.

Редакция НГС регулярно обновляет страницу памяти медработников из Новосибирской области, умерших от коронавируса. И рассказывает истории учителей, которые умерли из-за ковида.

Алексей Евсеев

Алексей Евсеев всю жизнь проработал в&nbsp;Институте теплофизики имени <nobr class="_">С. Кутателадзе</nobr> <nobr class="_">СО РАН</nobr>

Алексей Евсеев всю жизнь проработал в Институте теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН

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8 мая 2020 года скончался известный ученый — Алексей Евсеев, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН.

Мужчине было 80 лет. Он почти месяц лечился от COVID-19 и не справился с тяжелой инфекцией.

Павел Бурков

Музыканту было 53 года

Музыканту было 53 года

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12 мая 2020 года стало известно, что скончался один из музыкантов Новосибирского театра оперы и балета Павел Бурков. Ему было 53 года. Мужчина почти месяц лечился от COVID-19.

Последний тест, сделанный накануне смерти, показал отрицательный результат на коронавирус. Причиной смерти, предполагают родные, стали последствия тяжелой болезни.

Геннадий Бессонов

Геннадий Бессонов пролежал в больнице около месяца и не справился с болезнью

Геннадий Бессонов пролежал в больнице около месяца и не справился с болезнью

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4 августа 2020 года умер экс-депутат новосибирского Заксобрания и генеральный директор «Завода строительных материалов 7» Геннадий Бессонов. Ему было 72 года. Он около месяца лежал в больнице, прежде чем умереть от коронавируса.

Вячеслав Нестяк

По словам близких, причиной смерти&nbsp;Вячеслава Степановича мог быть коронавирус

По словам близких, причиной смерти Вячеслава Степановича мог быть коронавирус

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29 августа 2020 года умер председатель новосибирского отделения Петровской академии наук и искусств, доктор технических наук Вячеслав Нестяк. Ему было 74 года. По словам родных, причиной смерти стал коронавирус.

Вячеслав Нестяк был первым секретарем Новосибирского отделения КПРФ, также он являлся депутатом областного совета депутатов нескольких созывов и был одним из противников реформы Российской академии наук.

Юрий Кувшинов

Юрию Кувшинову было 63

Юрию Кувшинову было 63

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2 октября 2020 года стало известно о смерти новосибирского политика Юрия Кувшинова. Он умер в Томске. Незадолго до смерти его тест на коронавирус показал положительный результат.

Юрий Кувшинов с 1993-го занимался предпринимательской деятельностью. Избирался депутатом новосибирского городского совета (1990–1993). В начале 1991 года был в числе основателей новосибирской организации «Демократической России». В 1993 году участвовал в создании избирательного блока «Выбор России», в марте 1994-го баллотировался от него в Новосибирский областной совет (выборы были признаны недействительными из-за низкой явки избирателей). В 1995 году баллотировался на выборах в Государственную думу второго созыва по региональному списку «ДВР-Объединенные демократы».

Михаил Погуляев

Михаил Погуляев руководил областным «Медтрансом» <nobr class="_">18 лет</nobr>

Михаил Погуляев руководил областным «Медтрансом» 18 лет

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13 октября 2020 года скончался директор «Медтранса» Новосибирской области Михаил Погуляев. Ему было 67 лет. Два источника в медицинской сфере рассказали корреспонденту НГС, что Михаил Погуляев скончался в инфекционной больнице и у него был коронавирус.

Михаил Погуляев с 1982 по 1993 год работал на автобазе горздравотдела, сначала шофером 3-го разряда, потом старшим механиком автоколонны. В 1993 году возглавил муниципальное учреждение «Медтранс № 2», с ноября 2002 года занимал пост директора «Медтранса».

Александр Иванов

Врачи боролись за жизнь Александра Иванова <nobr class="_">10 дней</nobr>, но организм мужчины не справился с инфекцией

Врачи боролись за жизнь Александра Иванова 10 дней, но организм мужчины не справился с инфекцией

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20 октября 2020 года от коронавируса умер директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Иванов. Врачи боролись за его жизнь 10 дней, но организм мужчины не справился с инфекцией.

Заслуженный работник культуры РФ, кавалер Золотого Почетного знака «Достояние Сибири» за большой личный вклад в развитие системы подготовки деятелей культуры и искусства; имя Александра Иванова занесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Учреждение года — "Золотой свет очага"» и в Книгу почета областного управления культуры Новосибирской области.

Аркадий Пасман

Аркадий Борисович был известен своими художественными галереями

Аркадий Борисович был известен своими художественными галереями

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15 ноября 2020 года в реанимации скончался известный новосибирский галерист Аркадий Пасман. Ему было 64 года.

Аркадий Борисович был известен своими художественными галереями — «Зеленой пирамидой», «Пейзажами Сибири» и «Альт-галереей». Также он владел собственным антикварным салоном и был сооснователем «Клиники Пасман». По первому образованию — врач.

Эдуард Бя

Родные владельца корейского ресторана были недовольны, как врачи лечили его

Родные владельца корейского ресторана были недовольны, как врачи лечили его

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19 ноября 2020 года скончался известный бизнесмен и владелец корейского ресторана в Новосибирске Эдуард Бя. Мужчине было 49 лет.

Около двух недель лежал в больнице, куда попал с двусторонней пневмонией. Тест на ковид показал положительный результат. У родных было много претензий к тому, как оказывалось лечение.

— Лечение проходило странным образом: прокололи антибиотики и оставили только гормональный препарат. Также отец жаловался на ужасное отношение медицинского персонала. Говорил, как будто мы лежим и идем на верную смерть. Якобы люди там просто задыхаются, — рассказывал его сын корреспонденту НГС.

Александр Турлаков

Александр Турлаков руководил Усть-Таркским районом <nobr class="_">16 лет</nobr>

Александр Турлаков руководил Усть-Таркским районом 16 лет

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8 декабря 2020 года скончался глава администрации Усть-Таркского района Александр Турлаков. Ему было 67 лет. Источник НГС сообщил, что у главы района был коронавирус, а также что несколько чиновников из администрации оказались из-за его заболевания на самоизоляции.

Александр Петрович Турлаков в 1988 году был избран секретарем Усть-Таркского райкома КПСС по сельскому хозяйству. В марте 1990 года стал председателем исполкома Усть-Таркского районного Совета народных депутатов. В декабре 1991 года назначен главой администрации Усть-Таркского района Новосибирской области. В 2004 году избран главой Усть-Таркского района Новосибирской области.

Валентина Широнина

Валентина Широнина преподавала сценическую речь в Новосибирском государственном театральном институте

Валентина Широнина преподавала сценическую речь в Новосибирском государственном театральном институте

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28 декабря 2020 года скончалась известная актриса Театра «Красный факел» Валентина Широнина. Ей было 78 лет, и она не справилась с коронавирусом.

Валентина Широнина преподавала сценическую речь в Новосибирском государственном театральном институте. При жизни актрисе была вручена Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу».

Юрий Бугаков

Смерть Юрия Федоровича не была связана с коронавирусом, но стала огромной потерей для региона

Смерть Юрия Федоровича не была связана с коронавирусом, но стала огромной потерей для региона

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30 декабря 2020 года в Новосибирске в возрасте 82 лет скончался председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий Бугаков. Смерть Юрия Федоровича не была связана с коронавирусом.

Юрий Бугаков в 1968 году он переехал в село Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области. В 1972 году стал председателем колхоза «Большевик», впоследствии переименованного сначала в АОЗТ «Ирмень», позднее — в ЗАО племзавод «Ирмень», и руководил им до своей кончины. Юрий Бугаков также долгое время был депутатом новосибирского Заксобрания, но не стал баллотироваться в созыв 2020 года.

Историю этого выдающегося человека и то, как «Ирмень» стала тем, чем она является сегодня, мы рассказывали в этом тексте.

Владимир Жуловян

Профессору было 89 лет

Профессору было 89 лет

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25 января 2021 года от коронавируса скончался Владимир Жуловян, доктор технических наук, профессор НГТУ. Ему было 89 лет.

Его дочь Галина говорила, что отец был здоров и до того, как попал в больницу в конце декабря, чувствовал себя хорошо и ходил в бассейн.

Галым Саинов

Галым Саинов был учредителем некоммерческой организации «Сибирский фонд развития кино и театра», владельцем ООО «Планета кино» и «АртСайнс девелопмент»

Галым Саинов был учредителем некоммерческой организации «Сибирский фонд развития кино и театра», владельцем ООО «Планета кино» и «АртСайнс девелопмент»

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9 февраля 2021 года скончался 57-летний создатель «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов — близкие бизнесмена думают, что причиной смерти стал перенесенный в октябре коронавирус.

Галым Саинов был учредителем некоммерческой организации «Сибирский фонд развития кино и театра», владельцем ООО «Планета кино» и «АртСайнс девелопмент».

Алексей Бороздин

Алексей Бороздин преподавал с 1991 года до последних дней, только последние три года он занимался консультированием

Алексей Бороздин преподавал с 1991 года до последних дней, только последние три года он занимался консультированием

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15 февраля 2021 года стало известно о смерти известного новосибирского педагога и заслуженного работника культуры РФ — 83-летнего Алексея Бороздина.

Алексей Иванович боролся с коронавирусом две недели в клинической больнице № 2, но врачи не смогли его спасти.

Алексей Иванович Бороздин — заслуженный работник культуры РФ, ветеран труда, лауреат премии «Подвижник России», член Союза журналистов РФ, рыцарь ордена «Мать-берегиня» (ЮНЕСКО), лауреат государственной премии Новосибирской области. Награжден медалью «За доблестный труд», орденом «За заслуги перед отечественной журналистикой» 2-й степени.

Леонид Ячменев

Леонид Ячменев тренировал новосибирский клуб «Динамо» <nobr class="_">28 лет</nobr>

Леонид Ячменев тренировал новосибирский клуб «Динамо» 28 лет

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17 февраля 2021 года скончался известный баскетбольный тренер Леонид Яменев. Ему было 83 года, 28 из которых он тренировал новосибирский клуб.

Он возглавил «Динамо» в 1976 году и оставался у руля команды до 2004 года. Под его руководством «динамовки» три года подряд побеждали в первенстве СССР, а сборная страны завоевала титул чемпиона Европы, медали Олимпийских игр и чемпионата мира.

Ирина Демчук

Ирина Демчук скончалась в возрасте 56 лет

Ирина Демчук скончалась в возрасте 56 лет

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19 января 2021 года стало известно о смерти старшего вице-президента, управляющей филиалом сибирского банка «Открытие» Ирины Демчук. Она скончалась в возрасте 56 лет.

Смерть Ирины Демчук не была связана напрямую с коронавирусом, но стала большой трагедией для бизнес-сообщества.

Ирина Демчук родилась 21 февраля 1964 года в городе Далматово. В 1987 году она окончила Новосибирский институт советской кооперативной торговли по специальности «экономист». В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию, получив звание кандидата экономических наук и в 2006 году звание доцента. В банковской сфере Ирина Демчук работала с 1993 года.

Виктор Захаров

Смерть Виктора Захарова стала большой потерей для новосибирского спорта

Смерть Виктора Захарова стала большой потерей для новосибирского спорта

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9 апреля 2021 года скончался известный спортивный деятель — 78-летний Виктор Захаров. По информации источника НГС, спортсмена подвело сердце, и он не болел коронавирусом. Смерть Виктора Захарова стала трагедией для новосибирского спорта, поэтому мы включили его в эту подборку.

Виктор Филиппович Захаров — заслуженный работник физической культуры и спорта, отличник физической культуры и спорта, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР по двум видам борьбы (самбо и греко-римской). Награжден почетными грамотами Министерства спорта РФ, грамотой Президента РФ к памятной медали «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи», почетным знаком государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», благодарностью президента Олимпийского комитета России.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Редакция НГС выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам умерших.

На прошлой неделе Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за март 2021 года. Ведомство посчитало, сколько в этом месяце было сделано записей о смертях.

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коронавирус в Новосибирскесмерть от COVID-19
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