Ушедшие навсегда. Кого Новосибирск потерял за год пандемии? Список памяти

В Новосибирске из-за ковида скончались десятки известных жителей
Ровно год назад в Новосибирске зафиксировали первую смерть от коронавируса.
Редакция НГС регулярно обновляет страницу памяти медработников из Новосибирской области, умерших от коронавируса. И рассказывает истории учителей, которые умерли из-за ковида.
Алексей Евсеев
8 мая 2020 года скончался известный
Мужчине было 80 лет. Он почти месяц лечился
Павел Бурков
12 мая 2020 года стало известно, что скончался один из музыкантов Новосибирского театра оперы и балета Павел Бурков. Ему было
Последний тест, сделанный накануне смерти, показал отрицательный результат на коронавирус. Причиной смерти, предполагают родные, стали последствия тяжелой болезни.
Геннадий Бессонов
4 августа 2020 года умер экс-депутат новосибирского Заксобрания и генеральный директор «Завода строительных
Вячеслав Нестяк
29 августа 2020 года умер председатель новосибирского отделения Петровской академии наук и искусств, доктор технических наук Вячеслав Нестяк. Ему было
Вячеслав Нестяк был первым секретарем Новосибирского отделения КПРФ, также он являлся депутатом областного совета депутатов нескольких созывов и был одним из противников реформы Российской академии наук.
Юрий Кувшинов
2 октября 2020 года стало известно о смерти новосибирского политика Юрия Кувшинова. Он умер в Томске. Незадолго до смерти его тест на коронавирус показал положительный результат.
Юрий Кувшинов с 1993-го занимался предпринимательской деятельностью. Избирался депутатом новосибирского городского совета (1990–1993). В начале
Михаил Погуляев
13 октября 2020 года скончался директор «Медтранса» Новосибирской области Михаил Погуляев. Ему было
Михаил Погуляев с 1982 по 1993 год работал на автобазе горздравотдела, сначала шофером
Александр Иванов
20 октября 2020 года от коронавируса умер директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александр Иванов. Врачи боролись за его жизнь
Заслуженный работник культуры РФ, кавалер Золотого Почетного знака «Достояние Сибири» за большой личный вклад в развитие системы подготовки деятелей культуры и искусства; имя Александра Иванова занесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Учреждение года — "Золотой свет очага"» и в Книгу почета областного управления культуры Новосибирской области.
Аркадий Пасман
15 ноября 2020 года в реанимации скончался известный новосибирский галерист Аркадий Пасман. Ему было
Аркадий Борисович был известен своими художественными галереями — «Зеленой пирамидой», «Пейзажами Сибири» и «Альт-галереей». Также он владел собственным антикварным салоном и был сооснователем «Клиники Пасман». По первому образованию — врач.
Эдуард Бя
19 ноября 2020 года скончался известный бизнесмен и владелец корейского ресторана в Новосибирске Эдуард Бя. Мужчине было
Около двух недель лежал в больнице, куда попал с двусторонней пневмонией. Тест на ковид показал положительный результат. У родных было много претензий к тому, как оказывалось лечение.
— Лечение проходило странным образом: прокололи антибиотики и оставили только гормональный препарат. Также отец жаловался на ужасное отношение медицинского персонала. Говорил, как будто мы лежим и идем на верную смерть. Якобы люди там просто задыхаются, — рассказывал его сын корреспонденту НГС.
Александр Турлаков
8 декабря 2020 года скончался глава администрации Усть-Таркского района Александр Турлаков. Ему было
Александр Петрович Турлаков
Валентина Широнина
28 декабря 2020 года скончалась известная актриса Театра «Красный факел» Валентина Широнина. Ей было
Валентина Широнина преподавала сценическую речь в Новосибирском государственном театральном институте. При жизни актрисе была вручена Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу».
Юрий Бугаков
30 декабря 2020 года в Новосибирске в возрасте
Юрий Бугаков в 1968 году он переехал в село Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области.
Историю этого выдающегося человека и то, как «Ирмень» стала тем, чем она является сегодня, мы рассказывали в этом тексте.
Владимир Жуловян
25 января 2021 года от коронавируса скончался Владимир Жуловян, доктор технических наук, профессор НГТУ. Ему было
Его дочь Галина говорила, что отец был здоров и до того, как попал в больницу в конце декабря, чувствовал себя хорошо и ходил в бассейн.
Галым Саинов
9 февраля 2021 года скончался
Галым Саинов был учредителем некоммерческой организации «Сибирский фонд развития кино и театра», владельцем ООО «Планета кино» и «АртСайнс девелопмент».
Алексей Бороздин
15 февраля 2021 года стало известно о смерти известного новосибирского педагога и заслуженного работника культуры РФ —
Алексей Иванович боролся с коронавирусом две недели в клинической больнице
Алексей Иванович Бороздин — заслуженный работник культуры РФ, ветеран труда, лауреат премии «Подвижник России», член Союза журналистов РФ, рыцарь ордена «Мать-берегиня» (ЮНЕСКО), лауреат государственной премии Новосибирской области. Награжден медалью «За доблестный труд», орденом «За заслуги перед отечественной журналистикой»
Леонид Ячменев
17 февраля 2021 года скончался известный баскетбольный тренер Леонид Яменев. Ему было
Он возглавил «Динамо» в 1976 году и оставался у руля команды
Ирина Демчук
19 января 2021 года стало известно о смерти старшего вице-президента, управляющей филиалом сибирского банка «Открытие» Ирины Демчук. Она скончалась в возрасте
Смерть Ирины Демчук не была связана напрямую с коронавирусом, но стала большой трагедией для бизнес-сообщества.
Ирина Демчук родилась 21 февраля
Виктор Захаров
9 апреля 2021 года скончался известный спортивный деятель —
Виктор Филиппович Захаров — заслуженный работник физической культуры и спорта, отличник физической культуры и спорта, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР по двум видам борьбы (самбо и греко-римской). Награжден почетными грамотами Министерства спорта РФ, грамотой Президента РФ к памятной медали «
Редакция НГС выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам умерших.
На прошлой неделе Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за март