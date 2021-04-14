Ушедшие навсегда. Кого Новосибирск потерял за год пандемии? Список памяти

29 августа 2020 года умер председатель новосибирского отделения Петровской академии наук и искусств, доктор технических наук Вячеслав Нестяк. Ему было 74 года . По словам родных, причиной смерти стал коронавирус.



Вячеслав Нестяк был первым секретарем Новосибирского отделения КПРФ, также он являлся депутатом областного совета депутатов нескольких созывов и был одним из противников реформы Российской академии наук.



Юрий Кувшинов