«Она была банковской глыбой»: в Новосибирске умерла глава местного филиала банка «Открытие» Ирина Демчук

Сегодня, 19 января, стало известно о смерти старшего вице-президента, управляющей филиалом сибирского банка «Открытие» Ирины Демчук. Женщина скончалась в возрасте 56 лет.



— Это был удивительный человек. Я всегда восхищалась, когда Ирина выступала на круглых столах, совещаниях. Она была банковской глыбой, не иначе. Новость потрясла. Соболезную близким, — рассказывает у себя в Facebook дивизиональный руководитель по маркетинговым коммуникациям новосибирского «Альфа Банка» Дарья Адамович.

Один из партнеров рассказал журналисту НГС, что виделся с ней накануне.

