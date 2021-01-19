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«Она была банковской глыбой»: в Новосибирске умерла глава местного филиала банка «Открытие» Ирина Демчук

В конце 2020 года женщина была признана «Банкиром десятилетия»

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Женщина скончалась в возрасте 56 лет

Женщина скончалась в возрасте 56 лет

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В Новосибирске 19 января скончалась глава местного филиала банка «Открытие» Ирина Демчук

Сегодня, 19 января, стало известно о смерти старшего вице-президента, управляющей филиалом сибирского банка «Открытие» Ирины Демчук. Женщина скончалась в возрасте 56 лет.

— Это был удивительный человек. Я всегда восхищалась, когда Ирина выступала на круглых столах, совещаниях. Она была банковской глыбой, не иначе. Новость потрясла. Соболезную близким, — рассказывает у себя в Facebook дивизиональный руководитель по маркетинговым коммуникациям новосибирского «Альфа Банка» Дарья Адамович.

Один из партнеров рассказал журналисту НГС, что виделся с ней накануне.

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— Всё нормально было, мы вчера договора подписывали со своей стороны. А сегодня узнал от коллег эту новость, — говорит Александр, читатель НГС.

В пресс-службе банка «Открытие» уже подтвердили факт смерти руководителя.

— Я точно знаю, что умерла она не от коронавируса. Она сейчас в морге, ждем вскрытия. Всё произошло сегодня ночью, как раз на Крещение, — сообщила пресс-секретарь банка «Открытие» Лариса Кузнецова.

Как сообщает издание «КС», смерть наступила от остановки сердца. Также издание сообщает, что в 2020 году Ирина Демчук переболела коронавирусом и успешно восстановилась после болезни.

Ирина Демчук много лет комментировала НГС темы, связанные с финансами и кредитами. В конце прошлого года Ирина Демчук была признана «Банкиром десятилетия» на десятой церемонии вручения премии «Человек года» журнала «Деловой квартал» в Новосибирске.

Редакция НГС выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Ирины Николаевны Демчук.

15 января стало известно о смерти создателя юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, который умер на 72-м году жизни. Ранее его госпитализировали с коронавирусом.

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