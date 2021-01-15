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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Его лечили от коронавируса

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Борис Грачевский умер на 72-м году жизни

Борис Грачевский умер на 72-м году жизни

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Создатель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Ранее его госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС в четверг его жена Екатерина Белоцерковская.

28 декабря стало известно о том, что Бориса Грачевского госпитализировали. До этого у него выявили коронавирус, но он проходил лечение дома. Грачевский находился в реанимации, но 10 января Белоцерковская рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского.

Борис Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году основали детский юмористический киножурнал «Ералаш». В 1974–1984 годах Грачевский был директором «Ералаша», с 1984 года — художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония».

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Борис Грачевский«Ералаш»
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