Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Создатель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Ранее его госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС в четверг его жена Екатерина Белоцерковская.
28 декабря стало известно о том, что Бориса Грачевского госпитализировали. До этого у него выявили коронавирус, но он проходил лечение дома. Грачевский находился в реанимации, но 10 января Белоцерковская рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского.
Борис Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году основали детский юмористический киножурнал «Ералаш». В