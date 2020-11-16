В Новосибирске от коронавируса умер известный галерист Аркадий Пасман

Новосибирский галерист Аркадий Пасман скончался от коронавируса на
Несколько его знакомых рассказали корреспонденту НГС, что он боролся с болезнью в реанимации, но не справился.
Аркадий Борисович известен своими художественными галереями — «Зеленой пирамидой», «Пейзажами Сибири» и «Альт-галереей». Также он владел собственным антикварным салоном.
— Прощание с Аркадием Пасманом состоится
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Аркадия Пасмана.
Сегодня стало известно, что в Новосибирске на