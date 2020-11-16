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В Новосибирске от коронавируса умер известный галерист Аркадий Пасман

Сибиряк боролся с болезнью в реанимации

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Прощание с Аркадием Пасманом состоится <nobr class="_">17 ноября</nobr> в 12:30 на Заельцовском кладбище

Прощание с Аркадием Пасманом состоится 17 ноября в 12:30 на Заельцовском кладбище

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Новосибирский галерист Аркадий Пасман скончался от коронавируса на 65-м году жизни. О его смерти стало известно вчера, 15 ноября.

Несколько его знакомых рассказали корреспонденту НГС, что он боролся с болезнью в реанимации, но не справился.

Аркадий Борисович известен своими художественными галереями — «Зеленой пирамидой», «Пейзажами Сибири» и «Альт-галереей». Также он владел собственным антикварным салоном.

— Прощание с Аркадием Пасманом состоится 17 ноября в 12:30 на Заельцовском кладбище, квартал 103. Остановка транспорта «Заельцовское кладбище», ворота сразу за остановкой, последние на Дачном шоссе. В связи с повышенной эпидемиологической опасностью убедительная просьба всем быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, — говорится на странице Аркадия Пасмана в Facebook.

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Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Аркадия Пасмана.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске на 75-м году жизни скончалась Наталья Николаевна Широбокова — заведующая сектором языков народов Сибири Института филологии СО РАН.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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