Глава администрации Усть-Таркского района Александр Турлаков скончался от коронавируса

Глава администрации Усть-Таркского района Александр Турлаков скончался на 68-м году жизни. Его смерть подтвердили коллеги. Источник НГС сообщил, что у главы района был коронавирус, а также, что несколько чиновников из администрации сейчас находятся из-за заболевания на самоизоляции.
Похороны Александра Турлакова пройдут завтра, 9 декабря, в 14:00.
Александр Петрович Турлаков родился 20 июля 1953 года. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1976 году. Стал главным зоотехником совхоза «Угуйский» Усть-Таркского района. 13 лет проработал в хозяйстве, прошел путь от зоотехника до директора, 5 лет возглавлял совхоз. В 1988 году избран секретарем Усть-Таркского райкома КПСС по сельскому хозяйству. В марте 1990 года стал председателем исполкома Усть-Таркского районного Совета народных депутатов. В декабре 1991 года назначен главой администрации Усть-Таркского района Новосибирской области. В 2004 году избран главой Усть-Таркского района Новосибирской области.