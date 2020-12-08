8 декабря вторник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 74.25
eur 89.97
Тема дняКак город потерял миллиарды долгов застройщиков

Все новости

Все новости

Глава администрации Усть-Таркского района Александр Турлаков скончался от коронавируса

Ему было 67 лет

1 301
4Обсудить

Поделиться

Александр Турлаков возглавлял район с 1991 года

Александр Турлаков возглавлял район с 1991 года

Поделиться

Из-за коронавируса умер глава Усть-Таркского района Александр Турлаков

Глава администрации Усть-Таркского района Александр Турлаков скончался на 68-м году жизни. Его смерть подтвердили коллеги. Источник НГС сообщил, что у главы района был коронавирус, а также, что несколько чиновников из администрации сейчас находятся из-за заболевания на самоизоляции.

Похороны Александра Турлакова пройдут завтра, 9 декабря, в 14:00.

Александр Петрович Турлаков родился 20 июля 1953 года. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1976 году. Стал главным зоотехником совхоза «Угуйский» Усть-Таркского района. 13 лет проработал в хозяйстве, прошел путь от зоотехника до директора, 5 лет возглавлял совхоз. В 1988 году избран секретарем Усть-Таркского райкома КПСС по сельскому хозяйству. В марте 1990 года стал председателем исполкома Усть-Таркского районного Совета народных депутатов. В декабре 1991 года назначен главой администрации Усть-Таркского района Новосибирской области. В 2004 году избран главой Усть-Таркского района Новосибирской области.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Редакция выражает соболезнования родным, близким и коллегам Александра Турлакова.

19 ноября в Новосибирске скончался бизнесмен Эдуард Бя — мужчина около двух недель лежал в больнице скорой медицинской помощи № 2 и лечился от коронавируса. Родные обвиняют врачей, но в Минздраве говорят, что всё не так однозначно.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

смерть от коронавирусакоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...