От ковида скончался известный новосибирский педагог

О смерти известного новосибирского педагога и заслуженного работника культуры РФ — 83-летнего Алексея Бороздина — стало известно
— Алексей Иванович был многогранным человеком. Будучи самоучкой, он окончил львовскую, а затем Новосибирскую консерваторию. Но он был не только великолепным виолончелистом — музыкантом, который объездил всю страну с концертами, и композитором, который выпустил свой сборник детских песен. Главным делом всей его жизни стала помощь детям с особенностями развития. Он первый начал работать с такими детками. До этого их предпочитали не замечать и не считали за людей. Он был педагогом от Бога, — говорит Алёна Карелина, друг семьи Бороздиных. — Еще студентом пошел работать простым учителем в районную детскую музыкальную школу. Его ученики больше 70 раз побеждали на конкурсах виолончелистов самых разных уровней, вплоть до международных. Параллельно с этим Алексей Иванович репетиторствовал с «нестандартными» детьми, страдающими поражениями нервной системы. Именно это и привело его к мысли о создании авторской школы в Академгородке.
Алексей Бороздин, по словам близких, преподавал с 1991 года до последних дней, только последние три года он занимался консультированием. Созданный им в Академгородке центр долгое время был единственным, позже начали открываться филиалы в других городах, в том числе в Москве.
Похороны пройдут в закрытом режиме. Отпевание состоится
Алексей Иванович Бороздин родился 29 марта 1937 года в Курске. Заслуженный работник культуры РФ, ветеран труда, лауреат премии «Подвижник России», член Союза журналистов РФ, рыцарь Ордена «Мать-берегиня» (ЮНЕСКО), лауреат государственной премии Новосибирской области. Награжден медалью «За доблестный труд», орденом «За заслуги перед отечественной журналистикой»
В феврале ушел из жизни создатель сети кинотеатров Галым Саинов. Он сгорел за два дня. В декабре от коронавируса скончался глава администрации Усть-Таркского района Александр Турлаков. Ему было 67 лет. В ноябре по той же причине умер владелец корейского ресторана, бизнесмен Эдуард Бя — мужчина около двух недель лежал в больнице.