От ковида скончался известный новосибирский педагог

О смерти известного новосибирского педагога и заслуженного работника культуры РФ — 83-летнего Алексея Бороздина — стало известно 15 февраля . Алексей Иванович, по словам родных и близких, скончался от ковида. Он боролся с инфекцией две недели в клинической больнице № 2 , где сейчас также находится его жена.

— Алексей Иванович был многогранным человеком. Будучи самоучкой, он окончил львовскую, а затем Новосибирскую консерваторию. Но он был не только великолепным виолончелистом — музыкантом, который объездил всю страну с концертами, и композитором, который выпустил свой сборник детских песен. Главным делом всей его жизни стала помощь детям с особенностями развития. Он первый начал работать с такими детками. До этого их предпочитали не замечать и не считали за людей. Он был педагогом от Бога, — говорит Алёна Карелина, друг семьи Бороздиных. — Еще студентом пошел работать простым учителем в районную детскую музыкальную школу. Его ученики больше 70 раз побеждали на конкурсах виолончелистов самых разных уровней, вплоть до международных. Параллельно с этим Алексей Иванович репетиторствовал с «нестандартными» детьми, страдающими поражениями нервной системы. Именно это и привело его к мысли о создании авторской школы в Академгородке.