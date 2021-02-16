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От ковида скончался известный новосибирский педагог

Алексей Бороздин боролся с коронавирусной инфекцией две недели

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Алексей Бороздин ввел термин «абелитационная педагогика» в Большую медицинскую энциклопедию

Алексей Бороздин ввел термин «абелитационная педагогика» в Большую медицинскую энциклопедию

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О смерти известного новосибирского педагога и заслуженного работника культуры РФ — 83-летнего Алексея Бороздина — стало известно 15 февраля. Алексей Иванович, по словам родных и близких, скончался от ковида. Он боролся с инфекцией две недели в клинической больнице № 2, где сейчас также находится его жена.

— Алексей Иванович был многогранным человеком. Будучи самоучкой, он окончил львовскую, а затем Новосибирскую консерваторию. Но он был не только великолепным виолончелистом — музыкантом, который объездил всю страну с концертами, и композитором, который выпустил свой сборник детских песен. Главным делом всей его жизни стала помощь детям с особенностями развития. Он первый начал работать с такими детками. До этого их предпочитали не замечать и не считали за людей. Он был педагогом от Бога, — говорит Алёна Карелина, друг семьи Бороздиных. — Еще студентом пошел работать простым учителем в районную детскую музыкальную школу. Его ученики больше 70 раз побеждали на конкурсах виолончелистов самых разных уровней, вплоть до международных. Параллельно с этим Алексей Иванович репетиторствовал с «нестандартными» детьми, страдающими поражениями нервной системы. Именно это и привело его к мысли о создании авторской школы в Академгородке.

Алексей Бороздин, по словам близких, преподавал с 1991 года до последних дней, только последние три года он занимался консультированием. Созданный им в Академгородке центр долгое время был единственным, позже начали открываться филиалы в других городах, в том числе в Москве.

Похороны пройдут в закрытом режиме. Отпевание состоится 18 февраля в 13:00 на кладбище «Южное» в Советском районе.

Алексей Иванович Бороздин родился 29 марта 1937 года в Курске. Заслуженный работник культуры РФ, ветеран труда, лауреат премии «Подвижник России», член Союза журналистов РФ, рыцарь Ордена «Мать-берегиня» (ЮНЕСКО), лауреат государственной премии Новосибирской области. Награжден медалью «За доблестный труд», орденом «За заслуги перед отечественной журналистикой» 2-й степени. Школы А. И. Бороздина занимаются содействием формированию личности у детей дошкольного и младшего школьного возраста с нарушением психического и психофизиологического развития. Детский оздоровительно-образовательный социально-педагогический центр Бороздина А. И. находится на улице Лыкова, 4 в Академгородке.

В феврале ушел из жизни создатель сети кинотеатров Галым Саинов. Он сгорел за два дня. В декабре от коронавируса скончался глава администрации Усть-Таркского района Александр Турлаков. Ему было 67 лет. В ноябре по той же причине умер владелец корейского ресторана, бизнесмен Эдуард Бя — мужчина около двух недель лежал в больнице.

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