ЗАГС подсчитал, сколько новосибирцев умерли в марте 2021 года. Их опять стало больше

ЗАГС подсчитал, что в марте 2021 года умерло на 20% больше новосибирцев
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за март 2021 года. Ведомство посчитало, сколько в этом месяце было сделано записей о смертях, разводах и свадьбах.
Количество умерших людей выросло по сравнению с мартом 2020 года на 20,7%.
Так, в марте 2021 года зарегистрировано 3600 записей о смерти. По сравнению с аналогичным периодом за 2020 год, их стало на 718 больше. Всего в прошлом марте в регионе скончались 2982 человека.
При этом в Новосибирской области в этом марте увеличилась рождаемость — на 370 младенцев. В марте 2021 года родилось 2654 ребенка, в прошлом году — 2284. В этом году было зафиксировано 1240 разводов, а в 2020 году — 936. Браков было зарегистрировано 1337 и 1120 соответственно.
В январе 2021 года количество умерших людей выросло по сравнению с январем 2020 года на 25,4%. В статистике за декабрь количество смертей за аналогичный период прошлого года выросло на 49%. В октябре