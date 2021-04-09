9 апреля пятница
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 7/10
usd 77.10
eur 91.62

Все новости

Все новости

ЗАГС подсчитал, сколько новосибирцев умерли в марте 2021 года. Их опять стало больше

При этом в регионе также выросла рождаемость

1 712
31Обсудить

Поделиться

В марте 2021 года зарегистрировано 3600 записей о смерти

В марте 2021 года зарегистрировано 3600 записей о смерти

Поделиться

ЗАГС подсчитал, что в марте 2021 года умерло на 20% больше новосибирцев

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за март 2021 года. Ведомство посчитало, сколько в этом месяце было сделано записей о смертях, разводах и свадьбах.

Количество умерших людей выросло по сравнению с мартом 2020 года на 20,7%.

Так, в марте 2021 года зарегистрировано 3600 записей о смерти. По сравнению с аналогичным периодом за 2020 год, их стало на 718 больше. Всего в прошлом марте в регионе скончались 2982 человека.

При этом в Новосибирской области в этом марте увеличилась рождаемость — на 370 младенцев. В марте 2021 года родилось 2654 ребенка, в прошлом году — 2284. В этом году было зафиксировано 1240 разводов, а в 2020 году — 936. Браков было зарегистрировано 1337 и 1120 соответственно.

В январе 2021 года количество умерших людей выросло по сравнению с январем 2020 года на 25,4%. В статистике за декабрь количество смертей за аналогичный период прошлого года выросло на 49%. В октябре 2020-го умерших людей было на 37% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

бракразводырождаемостьсмертность
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (31)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...