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В Новосибирске скончался известный спортивный деятель Виктор Захаров

Ему было 78 лет, он почти 17 лет возглавлял Новосибирский центр высшего спортивного мастерства

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В течение 16 лет Виктор Захаров возглавлял Новосибирскую областную федерацию греко-римской борьбы

В течение 16 лет Виктор Захаров возглавлял Новосибирскую областную федерацию греко-римской борьбы

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В Новосибирске сегодня, 9 апреля, скончался известный спортивный деятель Виктор Захаров, сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства. Мужчине было 78 лет. По информации источника НГС, спортсмена подвело сердце.

— Более 50 лет Виктор Филиппович Захаров посвятил развитию физической культуры и спорта. За этот длительный период он прошел большой последовательный жизненный путь от спортсмена, инструктора физической культуры, тренера до руководителя центра, — рассказали в центре. — После окончания спортивной карьеры борца греко-римского стиля и самбо, выбор профессии для него был однозначным — остаться в спорте. Виктор Филиппович около 15 лет работал государственным тренером СССР по классической борьбе в Новосибирской области. Был директором спортивной базы «Олимпийская», участвовал в ее реконструкции.

В течение 16 лет Виктор Захаров возглавлял Новосибирскую областную федерацию греко-римской борьбы.

— Являясь Государственным тренером СССР по классической борьбе по Новосибирской области, внес большой личный вклад в подготовку многих прославленных спортсменов, включая трехкратного победителя Олимпийских игр Александра Карелина. Почти 17 лет Виктор Филиппович возглавлял Новосибирский Центр высшего спортивного мастерства, с самого момента основания учреждения, — добавили в центре.

Виктор Филиппович с 2011 года избран президентом региональной общественной организации «Олимпийский Совет в Новосибирской области» — официального представительства Олимпийского комитета России в Новосибирском регионе.

Виктор Филиппович Захаров — Заслуженный работник физической культуры и спорта, Отличник физической культуры и спорта, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР по двум видам борьбы (самбо и греко-римской). Награжден Почетными грамотами Министерства спорта РФ, Грамотой Президента РФ к памятной медали «XXII Олимпийские зимние игры и XI Параолимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи», Почетным знаком государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», Почетным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России», Благодарностью Президента Олимпийского комитета России.

Прощание с Виктором Филипповичем состоится 11 апреля 2021 года с 11:00 до 13:00 по адресу ул. Кропоткина, 112 в большом зале.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Виктора Захарова.

В середине февраля в Новосибирске скончался известный 83-летний баскетбольный тренер Леонид Ячменёв.

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спортВиктор Захаров
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