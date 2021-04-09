В Новосибирске скончался известный спортивный деятель Виктор Захаров

В Новосибирске сегодня, 9 апреля, скончался известный спортивный деятель Виктор Захаров, сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства. Мужчине было 78 лет . По информации источника НГС, спортсмена подвело сердце.

— Более 50 лет Виктор Филиппович Захаров посвятил развитию физической культуры и спорта. За этот длительный период он прошел большой последовательный жизненный путь от спортсмена, инструктора физической культуры, тренера до руководителя центра, — рассказали в центре. — После окончания спортивной карьеры борца греко-римского стиля и самбо, выбор профессии для него был однозначным — остаться в спорте. Виктор Филиппович около 15 лет работал государственным тренером СССР по классической борьбе в Новосибирской области. Был директором спортивной базы «Олимпийская», участвовал в ее реконструкции.