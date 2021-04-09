В Новосибирске скончался известный спортивный деятель Виктор Захаров

В Новосибирске сегодня, 9 апреля, скончался известный спортивный деятель Виктор Захаров, сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства. Мужчине было
— Более 50 лет Виктор Филиппович Захаров посвятил развитию физической культуры и спорта. За этот длительный период он прошел большой последовательный жизненный путь от спортсмена, инструктора физической культуры, тренера до руководителя центра, — рассказали в центре. — После окончания спортивной карьеры борца греко-римского стиля и самбо, выбор профессии для него был однозначным — остаться в спорте. Виктор Филиппович
В течение 16 лет Виктор Захаров возглавлял Новосибирскую областную федерацию греко-римской борьбы.
— Являясь Государственным тренером СССР по классической борьбе по Новосибирской области, внес большой личный вклад в подготовку многих прославленных спортсменов, включая трехкратного победителя Олимпийских игр Александра Карелина. Почти
Виктор Филиппович с 2011 года избран президентом региональной общественной организации «Олимпийский Совет в Новосибирской области» — официального представительства Олимпийского комитета России в Новосибирском регионе.
Виктор Филиппович Захаров — Заслуженный работник физической культуры и спорта, Отличник физической культуры и спорта, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР по двум видам борьбы (самбо и греко-римской). Награжден Почетными грамотами Министерства спорта РФ, Грамотой Президента РФ к памятной медали «
Прощание с Виктором Филипповичем состоится
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Виктора Захарова.
В середине февраля в Новосибирске скончался известный