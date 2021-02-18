В Новосибирске умер известный баскетбольный тренер

О смерти 83-летнего баскетбольного тренера Леонида Ячменёва стало известно 17 февраля. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

— Он умер не от коронавируса, у него остановилось сердце, поэтому будет прощание, — сообщила Ирина Минх, президент БК «Динамо». Дата пока не назначена.

Леонид Ячменёв 28 лет тренировал новосибирский клуб.

— Он возглавил «Динамо» в 1976 году и оставался у руля команды до 2004 года. Под его руководством динамовки три года подряд побеждали в первенстве СССР, а сборная страны завоевала титул чемпиона Европы, медали Олимпийских игр и чемпионата мира. Леонид Александрович воспитал более ста мастеров спорта, несколько поколений динамовок считают его главным тренером своей спортивной жизни. Леонид Александрович навсегда останется в памяти спортсменов и любителей баскетбола, — опубликовали официальный некролог на сайте БК «Динамо».