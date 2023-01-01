Шесть манулят, острые коготочки, эффектный шпагат и один скандал: каким был 2022 год для манулов — показываем в одном видео

Манулы — настоящие звезды Новосибирского зоопарка (не в обиду другим не менее прекрасным животным). Гости готовы часами ждать появления скрытных котов, а видео с пушистиками набирают миллионы просмотров. Ушедший 2022 год для манулов был очень плодотворным — он принес им массу впечатлений, а также шесть котят. Смотрим, каким был год для этих вечно чем-то недовольных животных.
Мы собрали в одном видео основные моменты из 2022 года для манулов. В ролике использованы кадры Романа Паулова и Анны Новиковой.
Громкий скандал и предпочтения мэра
Год в Новосибирске начался со скандала — мэрия решила выбрать символ новогодней столицы России, а новосибирский зоопарк предложил выбрать одного из пяти животных для этого: манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса и белого медведя.
Мэр Анатолий Локоть заявил, что отдает предпочтение манулу.
— Мне нравится, честно говоря, манул. Он выглядит прилично, очень интересно, привлекательно, — сказал мэр.
Жители не прислушались к мнению градоначальника и стали активно голосовать за орангутана. В итоге голосование обнулили и отменили, а одного из котят, родившихся в 2022 году, решили просто назвать Снежинкой. На этом вопрос с символом новогодней столицы был закрыт.
Манул Зеленогорск поставил лапки на хвостик и стал звездой
В конце января и так знаменитый манул по имени Зеленогорск прославился далеко за пределами города: он сладко зевнул и поставил лапки на хвостик. Забавный момент попал на видео, которое разошлось по соцсетям и набрало более 6 миллионов просмотров — восхищенные комментарии зрителей появляются до сих пор.
— Он постоянно так делает, ждать долго не пришлось. Было отснято около 1,5 часа видео. Из этого вырезали 10 секунд, — поделился с корреспондентом НГС автор видео Роман Паулов.
Ставить в холода лапки на хвост манулы обучили и своих детенышей.
Брачный сезон и его результаты
Весна в этом году была бурной и принесла свои плоды. В Новосибирском зоопарке сформировали новые пары, и результат не заставил себя ждать.
У манула Мии родилось сразу шесть очаровательных котят. Сначала глаза у новорожденных были голубого цвета, а затем поменяли оттенок на светло-зеленый. Наблюдать за играми маленьких котят можно было часами. Сейчас подросшие манулы находятся в отдельном вольере, а с Мией осталась только Снежинка.
Манулий шпагат и бесстрашная сибирячка, покормившая Снежинку в клетке
В декабре Снежинка поразила гостей Новосибирского зоопарка шпагатом — она точила коготки и потеряла равновесие. Чтобы не упасть с ветки, ей пришлось проявлять гибкость.
Буквально через несколько дней Снежинка вновь стала звездой, попав в объектив Романа Паулова. Оказалось, что молодые манулы могут подпускать к себе человека. На видео отважная кипер кормит Снежинку, стоя с ней в одной клетке. Манул при этом не стесняется выпрашивать угощение.
Переезд в Барнаульский зоопарк
В конце декабря жизнь для двух молодых манулов Чипа и Пепе круто изменилась — из Новосибирского зоопарка они переехали в барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Жители Алтайского края очень ждали животных. Для манулов построили новый вольер, а директор зоопарка пообещал кормить их, как в мишленовском ресторане. Пока Чип и Пепе осваиваются на новом месте.
— У них всё будет по высшему стандарту. Мы своих животных любим, обеспечиваем им обслуживание, питание, как в мишленовском ресторане, — заверил корреспондента НГС директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.
Также в этом году манулы охотились на гостей, принимали песочные ванны и сладко спали, распушившись.
В Новосибирском зоопарке содержатся десятки уникальных и интересных животных. Некоторые из них получают больше внимания публики и чаще мелькают в новостях, на фото и видео. Например, белые медведи или лемуры. В коллекции зоопарка также есть не менее интересные, забавные и милые звери.