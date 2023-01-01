Шесть манулят, острые коготочки, эффектный шпагат и один скандал: каким был 2022 год для манулов — показываем в одном видео

Год в Новосибирске начался со скандала — мэрия решила выбрать символ новогодней столицы России, а новосибирский зоопарк предложил выбрать одного из пяти животных для этого: манула, амурского тигра, орангутана, снежного барса и белого медведя.



Мэр Анатолий Локоть заявил, что отдает предпочтение манулу.

— Мне нравится, честно говоря, манул. Он выглядит прилично, очень интересно, привлекательно, — сказал мэр.

Жители не прислушались к мнению градоначальника и стали активно голосовать за орангутана. В итоге голосование обнулили и отменили, а одного из котят, родившихся в 2022 году, решили просто назвать Снежинкой. На этом вопрос с символом новогодней столицы был закрыт.