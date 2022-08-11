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Тема дняОзеро со смердящей жижей нашли новосибирцы
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Лемуры решили показать своих детенышей и повисли на прутьях в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Один из них выбрался наружу

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Малыши были на спинах родителей

Малыши были на спинах родителей

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В Новосибирском зоопарке лемуры решили поприветствовать гостей и повисли на прутьях. Некоторые вышли к посетителям вместе с детенышами. Малыши были на спинах родителей.

Забавное видео сняла постоянная посетительница Анна Новикова.

Один проворный небольшой лемур выбрался из клетки, но затем вернулся назад.

В Новосибирском зоопарке в начале июня у манула Мии родились шесть котят. Сейчас они уже подросли и начали показываться посетителям. Они играют друг с другом, со своей мамой, с удовольствием едят мясо и прячутся в укрытиях.

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