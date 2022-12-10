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Сам ты аргали! Или бинтуронг? Попробуйте опознать всех редких животных Новосибирского зоопарка — тест

Он точно отвлечет вас от тревожных новостей

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Сможете угадать по фото, что это за животные?

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В Новосибирском зоопарке содержатся десятки уникальных и интересных животных. Некоторые из них получают больше внимания публики и чаще мелькают в новостях, на фото и видео. Например, манулы, белые медведи, лемуры. Но в коллекции зоопарка есть не менее интересные, забавные и милые звери. Предлагаем вам пройти наш небольшой тест и узнать об обитателях зоопарка чуть больше.

Сможете угадать, где на фото бинтуронг, ягуарунди и генетта? Смелее проходите наш тест и отвлекитесь от тревожных новостей. В публикации использованы фото Александра Ощепкова, Густаво Зырянова и постоянной гостьи зоопарка Анны Новиковой.

Новосибирский зоопаркЖивотныеРедкие животныеТест
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