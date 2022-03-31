«Это в подвешенном состоянии»: мэрия Новосибирска решила не выбирать талисман «Новогодней столицы России»

Власти Новосибирска решили не проводить повторное голосование за талисман «Новогодней столицы России». Ранее в нем победил орангутан Бату, но результаты признали недействительными. Зоопарк заявил, что во время опроса животные стали «участниками фарса».
— Пока решили отказаться и не проводить повторный конкурс. Сейчас это в подвешенном состоянии. Я думаю, какое-то новое решение будет принято после Дня города. Сейчас проведем
По словам вице-мэра, скоро в городе объявят конкурс на разработку дизайна снежинки-символа «Новогодней столицы России». В Нижнем Новгороде ее делали из казаковской филиграни, новосибирская снежинка будет выглядеть по-другому.
Ранее в Новосибирске представили логотип и дизайн «Новогодней столицы России». Они выполнены в красном и зеленом цветах. В мэрии заявили, что они еще не утверждены.