Как Новосибирск встречает Новый год: большой онлайн-репортаж (присылайте свои фото!)

Кажется, новосибирцы еще никогда так не ждали Нового года, как в этом декабре. 2020-й выдался смутным и непростым, поэтому хочется верить, что 2021-й станет совсем другим — там нас наверняка ждет больше хороших событий, ситуация с коронавирусом постепенно сойдет на нет, границы снова откроют и в нашей жизни станет больше общения и путешествий.

Предлагаем вам, дорогие читатели, провести эту новогоднюю ночь с нами. С 19:00 до самой ночи мы будем вести онлайн-репортаж и рассказывать, как встречают Новый год в разных уголках нашего города. Присылайте нам фото своих накрытых столов, наряженных елок, а если соберетесь выйти на улицу ровно в полночь, то также делитесь с нами этими кадрами. Сегодня с вами на связи — ночной корреспондент Алёна Богинская.

С наступающим!