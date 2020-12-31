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Тема дняКак отмечает Новосибирск: онлайн-репортаж

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Как Новосибирск встречает Новый год: большой онлайн-репортаж (присылайте свои фото!)

Сегодня будет много интересного — полуночные встречи у елки, зум-вечеринка и розыгрыш 250 тысяч рублей

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В Новосибирске празднуют Новый год в онлайн-формате

Кажется, новосибирцы еще никогда так не ждали Нового года, как в этом декабре. 2020-й выдался смутным и непростым, поэтому хочется верить, что 2021-й станет совсем другим — там нас наверняка ждет больше хороших событий, ситуация с коронавирусом постепенно сойдет на нет, границы снова откроют и в нашей жизни станет больше общения и путешествий.

Предлагаем вам, дорогие читатели, провести эту новогоднюю ночь с нами. С 19:00 до самой ночи мы будем вести онлайн-репортаж и рассказывать, как встречают Новый год в разных уголках нашего города. Присылайте нам фото своих накрытых столов, наряженных елок, а если соберетесь выйти на улицу ровно в полночь, то также делитесь с нами этими кадрами. Сегодня с вами на связи — ночной корреспондент Алёна Богинская.

С наступающим!

Алёна Богинская

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Между тем, новогодняя зум-вечеринка всё ближе. Осталось меньше часа до старта. Присоединяйтесь!

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Алёна Богинская

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Сибирячка Юлия рассказала, что этот Новый год стал для ее семьи особенным. 8 февраля появился на свет ее сын Дима:

— Первый Новый год у нашего сыночка! Всех с наступающим!

Редакция НГС поздравляет Юлию и ее семью с этой датой! Желаем много-много общих радостных праздников на долгие года!

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ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Алёна Богинская

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в костюме Снегурочки поздравляет вас с Новым годом! А кем в детстве вас наряжали на елку? Пишите нам +7 923 157-00-00 (WhatsApp, Telegram).

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Алёна Богинская

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Такая елка прямо сейчас радует жителей дома на Родниках

Такая елка прямо сейчас радует жителей дома на Родниках

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Алёна Богинская

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Напоминаем, что менее чем через два часа стартует беспрецедентная зум-вечеринка. Вы можете посидеть за общим (пусть и виртуальным) новогодним столом со звездными сибиряками — Пелагеей, Александром Карелиным, Митей Фоминым, Александром Пушным и не только! А еще выиграть призы. Денежный фонд — 250 тысяч рублей, а победителей назовут уже сегодня.

Мы там будем, присоединяйтесь!

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Зум-вечеринка (присоединяйтесь!)

В эту новогоднюю ночь в Новосибирске пройдет крутое мероприятие.

Самая масштабная домашняя вечеринка «Встретим Новый год по-новому!» объединит новосибирцев со всего мира. Татьяна Лазарева, Пелагея, Александр Пушной, Митя Фомин, Вадим Репин и Александр Карелин станут главными приглашенными виртуальными гостями в квартирах сибиряков. И это будет настоящий, живой эфир, который составит конкуренцию «Голубым огонькам» в записи. Попасть в трансляцию и лично пообщаться со звездами может любой желающий, для этого необходимо лишь зарегистрироваться на сайте Novogod.online.

Кстати, за четыре часа трансляции в конкурсах и челленджах обещают разыграть 250 тысяч рублей! Переходите на сайт и присылайте видео, как вы наряжаете елку, разливаете кипяток в -40 °С, сбиваете сосульки с ресниц или находитесь в живописном месте земного шара, хотя душой всё равно в Новосибирске.

Мы тоже будем следить и участвовать в этой зум-вечеринке. Присоединяйтесь и вы!

Подготовка идет полным ходом. Совсем скоро на этой сцене состоится что-то очень крутое (и вы можете стать свидетелями исторического события!)

Подготовка идет полным ходом. Совсем скоро на этой сцене состоится что-то очень крутое (и вы можете стать свидетелями исторического события!)

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Алёна Богинская

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Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию наступающего Нового 2021 года! Присылайте свои фото — нам важно всё! Будете ли провожать этот год как-то по-особенному? Какими блюдами будете радовать себя, близких и питомцев? Что, кроме здоровья, будете упоминать в поздравлениях? С кем через несколько часов выпьете шампанское под бой курантов, а с кем хотели бы на самом деле?

НГС будет с вами на протяжении всего вечера и даже ночью! Меня зовут Алёна Богинская, поехали!

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Новый год
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