Как Новосибирск встречает Новый год: большой онлайн-репортаж (присылайте свои фото!)

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Сибирячка Юлия рассказала, что этот Новый год стал для ее семьи особенным. 8 февраля появился на свет ее сын Дима:
— Первый Новый год у нашего сыночка! Всех с наступающим!
Редакция НГС поздравляет Юлию и ее семью с этой датой! Желаем много-много общих радостных праздников на долгие года!
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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в костюме Снегурочки поздравляет вас с Новым годом! А кем в детстве вас наряжали на елку? Пишите нам
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Напоминаем, что менее чем через два часа стартует беспрецедентная зум-вечеринка. Вы можете посидеть за общим (пусть и виртуальным) новогодним столом со звездными сибиряками — Пелагеей, Александром Карелиным, Митей Фоминым, Александром Пушным и не только! А еще выиграть призы. Денежный фонд — 250 тысяч рублей, а победителей назовут уже сегодня.
Мы там будем, присоединяйтесь!
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Зум-вечеринка (присоединяйтесь!)
В эту новогоднюю ночь в Новосибирске пройдет крутое мероприятие.
Самая масштабная домашняя вечеринка «Встретим Новый год по-новому!» объединит новосибирцев со всего мира. Татьяна Лазарева, Пелагея, Александр Пушной, Митя Фомин, Вадим Репин и Александр Карелин станут главными приглашенными виртуальными гостями в квартирах сибиряков. И это будет настоящий, живой эфир, который составит конкуренцию «Голубым огонькам» в записи. Попасть в трансляцию и лично пообщаться со звездами может любой желающий, для этого необходимо лишь зарегистрироваться на сайте Novogod.online.
Кстати, за четыре часа трансляции в конкурсах и челленджах обещают разыграть 250 тысяч рублей! Переходите на сайт и присылайте видео, как вы наряжаете елку, разливаете кипяток в
Мы тоже будем следить и участвовать в этой зум-вечеринке. Присоединяйтесь и вы!
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Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию наступающего Нового 2021 года! Присылайте свои фото — нам важно всё! Будете ли провожать этот год как-то по-особенному? Какими блюдами будете радовать себя, близких и питомцев? Что, кроме здоровья, будете упоминать в поздравлениях? С кем через несколько часов выпьете шампанское под бой курантов, а с кем хотели бы на самом деле?
НГС будет с вами на протяжении всего вечера и даже ночью! Меня зовут Алёна Богинская, поехали!
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