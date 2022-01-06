От самой сильной до самой сексуальной: НГС выбрал женщин 2021 года

Восемь лет назад Ксюша переехала из родительского дома в большой город, здесь же обзавелась любимой работой в ГУФСИН, родила дочку, а когда, уже будучи в декрете, отправилась погостить к родителям в Карасук, поняла, что на возвращение в Новосибирск у нее просто нет денег.

Тут можно было бы опустить руки, но Ксюша не сдается и обивает пороги администраций, чтобы получить положенное — крошечное пособие и место в новосибирском детском саду. Весь бюджет Ксюши — 12,5 тысячи рублей. 12 тысяч — это «путинское» пособие по уходу за первым ребенком, чуть более 500 рублей — детское. Из этой небольшой суммы примерно пять тысяч рублей она тратит на погашение кредита за старенькую «Тойоту», которую купила несколько лет назад. Ксюша мечтает вернуться к службе и дать ребенку лучшую жизнь вдали от застойного Карасука.



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