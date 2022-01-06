От самой сильной до самой сексуальной: НГС выбрал женщин 2021 года

При выборе этих женщин из множества героинь НГС мы не обращали внимания на награды и титулы. В этом материале собраны девушки, которые достойны быть прославленными, даже если их достижения заметили только мы. Они умеют, как никто, переживать проблемы, находят решение там, где другие опускают руки. Они живут — и всё вокруг расцветает. Для нас они — женщины года.
Самая выносливая
В свои 22 года Жанна Чечёнкина уже прошла через множество испытаний. В самые сложные жизненные моменты она нашла в себе силы не опустить руки и обрела счастье.
Пять лет назад Жанне диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Началась борьба с болезнью: тяжелое лечение, ремиссия, рецидив, поиск донора и трансплантация костного мозга. Всё это время рядом с Жанной находилась ее семья и любимый человек — их поддержка сильно помогала девушке бороться за жизнь. Невозможно остаться равнодушным к истории Жанны.
Самая нерушимая
Светлана — равный консультант. Она помогает людям с ВИЧ принять свой статус и начать лечение. Сибирячка много улыбается и смеется, хотя говорит о мрачных и жутких вещах из личной жизни. Например, о том, как в подростковом возрасте занюхала первую дорожку героина, а потом много лет не могла остановиться. Или как больше 10 раз ложилась на реабилитацию, но срывалась, хотя обещала и себе, и семье слезть с наркотиков. А когда узнала о своем диагнозе, то по глупости поверила в байку, что ВИЧ — это заговор и афера, и вместе с супругом отказалась от приема лекарств. В итоге потеряла любимого человека: он умер из-за болезни на фоне ВИЧ-инфекции. Сейчас Света может открыто говорить о побежденной наркозависимости и своем ВИЧ-статусе.
Самая сильная
Восемь лет назад Ксюша переехала из родительского дома в большой город, здесь же обзавелась любимой работой в ГУФСИН, родила дочку, а когда, уже будучи в декрете, отправилась погостить к родителям в Карасук, поняла, что на возвращение в Новосибирск у нее просто нет денег.
Тут можно было бы опустить руки, но Ксюша не сдается и обивает пороги администраций, чтобы получить положенное — крошечное пособие и место в новосибирском детском саду. Весь бюджет Ксюши — 12,5 тысячи рублей. 12 тысяч — это «путинское» пособие по уходу за первым ребенком, чуть более 500 рублей — детское. Из этой небольшой суммы примерно пять тысяч рублей она тратит на погашение кредита за старенькую «Тойоту», которую купила несколько лет назад. Ксюша мечтает вернуться к службе и дать ребенку лучшую жизнь вдали от застойного Карасука.
Самая стойкая
Елизавете Веремейчик 23 года. Она мама двоих маленьких деток и уже вдова. Когда Лизе было 20 лет, у нее нашли редкую злокачественную опухоль, лечить которую отказывались буквально все врачи: слишком поздно. Открытым текстом ей говорили успокоиться и доживать свои дни с родными, но девушка упрямо билась за жизнь и семью. Лиза победила рак, но после ее ждал новый удар — смерть любимого человека.
С момента страшных событий прошел год, Лиза почти научилась жить заново, устроилась на работу. Много времени она проводит со своими детьми, не перестает тосковать по мужу. Лиза — настоящий боец, своим примером она показывает, что не стоит сдаваться, даже когда кажется, что хуже уже не будет.
Самая нежная
В ноябре 2019 года на Ленина появился новый цветочный салон с незамысловатым названием «Цветочный». В первые же месяцы своей работы он прогремел на весь город, а позже вошел в
У руля бизнеса стоит Наталья Куркаева. До открытия своего бизнеса женщина три года работала менеджером в «Леруа Мерлен», но в ее жизни всегда было много творчества: сибирячка хорошо рисует и любит делать что-то своими руками. Например, ей всегда нравилось самой составлять букеты из цветов. Самостоятельно составленные букеты Наталья иногда показывала в Instagram, и в какой-то момент ей начали писать, мол, хватит уже играть во флориста, пора открыть свой салон. Однажды, как говорит сама Наталья, всё сошлось: в течение двух недель она нашла помещение, четко поняла, что может дать аудитории, и нашла первого флориста себе в команду.
Самая предприимчивая
Марина Трубицына, или та самая Марипуля из Instagram — не только успешный блогер, но и с 2018 года совладелица компании, которая управляет двумя салонами женского белья в Новосибирске и Севастополе, имеет популярный аккаунт mamanfolle и запускает собственную линию домашней одежды.
Марина — мама троих детей, к ее советам прислушиваются тысячи женщин. Что еще сделала Марина? Она приучила женщин всей страны носить шикарное нижнее белье (и стала зарабатывать на этом). «Женщины покупают дубленку за 150 тысяч, но носят бюстгальтер за 500 рублей», — недоумевает блогер.
Самая красивая
Лилия Лукьянова — девушка с яркой эффектной внешностью, мимо такой вряд ли получится пройти и не обратить внимание. С 18 лет она начала строить модельную карьеру, выиграла конкурс красоты и не остановилась на этом. Помимо внешних данных, у сибирячки острый ум, завидное терпение и врожденное трудолюбие — всё вместе помогает ей добиваться любых поставленных целей.
Два года девушка жила в Лондоне, строила карьеру, но из-за пандемии вернулась обратно в Россию, но уже с новыми стремлениями. Секрет успеха Лилии, по ее словам, в постоянном планировании: и в жизни, и на работе, список дел на день, бюджет. Упорядоченная система позволяет ей тратить меньше времени на переживания, направляя его в нужное русло.
Самая семейная
Историю материнства Виктории Алексеевой можно назвать чудом: медицинским или обыкновенным, как хотите. В 22 года женщина впервые стала мамой — ей казалось, что в ней настолько много материнской любви, что одного ребенка мало для того, чтобы отдать ее всю. Виктория непременно решила родить еще детей, но судьба распорядилась иначе. 10 лет безуспешных попыток забеременеть толкнули ее на процедуру ЭКО — неожиданно для всей семьи Виктория родила девочек-тройняшек. Казалось бы, когда главная мечта уже была исполнена, Виктория узнала, что снова беременна двойней. Сейчас Виктория — мама пятерых маленьких детей и одной взрослой дочери.
Самая популярная
Алина Андриенко — блогер в социальной сети Instagram. Девушка снимает короткие видео формата reels, которые набирают миллионы просмотров. Всего за несколько месяцев активной работы Алина набрала больше 40 тысяч подписчиков, а ее самое первое видео собрало больше трех миллионов просмотров.
Алина снимает ролики, где шутит про бывших, об отношениях, моде, красоте. Миловидная внешность привлекает аудиторию зрителей, которые вовлекаются в жизнь аккаунта и смотрят его как сериал, томясь в ожидании нового выпуска.
Самая трудолюбивая
Элина Пивень провела детство в стенах стоматологического кабинета, разглядывая слепки челюстей и другие предметы медицинского обихода. Девочка родилась в семье стоматологов, а повзрослев, продолжила семейное дело.
Элина — ортодонт, она занимается исправлением прикуса, проще говоря, дарит людям красивые голливудские улыбки. Практически всё свое время Элина проводит на работе и в университете, где учится сама в аспирантуре и параллельно преподает. Смена Элины начинается с 8 утра и длится до 14 часов, без перерывов на обед: пациенты идут потоком, порядка 15–20 человек. Бывает, что девушка работает в две смены сразу: с 15 часов до 21 часа. Девушка отмечает: такой график, наоборот, помогает ей не чувствовать усталость.
Самая жизнерадостная
Рабочий день Юлии Арефьевой начинается в 8 утра. Она рентгенолаборант в НИИТО. Весь день Юля проводит на ногах, а вечером, после смены, преображается в загадочную восточную красавицу Варду, которую обожают почти 140 тысяч человек в TikTok. В родном Новосибирске девушку постоянно приглашают выступить на корпоративы и банкеты. Юлия называет себя нетипичной танцовщицей, а свои бедра — королевскими. На наш скромный взгляд, это и правда так.
Самая сексуальная
В 2021 году популярный журнал Maxim вновь объявил конкурс на самую сексуальную женщину страны. Сразу шесть жительниц Новосибирска вошли в сотню самых-самых, но ближе всех к финалу оказалась
Самая целеустремленная
История Анастасии Просиной удивляет, вдохновляет и мотивирует. Хочется встать со стула и начать-таки делать то, что постоянно откладывалось в долгий ящик. На своем примере Анастасия доказала: то, что на первый взгляд кажется невыполнимой мечтой, может воплотиться в реальность, если составить план и четко ему следовать на пути к цели. На третьем курсе университета сибирячка поняла, что хочет сделать в этой жизни нечто значимое для людей и для всей планеты в целом. Она грезила о необычной профессии космического архитектора, переехала в США без копейки денег и сумела добиться своего.
Самая смелая
На заседании президентского Совета по науке и образованию в начале февраля старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина рассказала Владимиру Путину о низкой зарплате ученых и в качестве примера назвала свой оклад — 25 тысяч рублей, к которому в этом году есть надбавка в 6 тысяч рублей (то есть в сумме 31 тысяча, но она объяснила, что на руки получает около 32). Сибирячка пояснила, что три года назад из-за указа президента о повышении зарплат научным сотрудникам им предложили перейти на полставки, чтобы отчитаться о повышении, при этом работают они на полную, как и раньше. Причина рокировки банальна: указ был, а дополнительных денег на его выполнение в институтах не было. Благодаря Анастасии случился федеральный скандал, который привлек внимание к проблеме ученых.
Самая любящая
История семьи Ярославцевых потрясла Новосибирск. После того, как врач озвучил страшный диагноз Виктора, жизнь семьи перевернулась с ног на голову. Несколько месяцев Виктор и Юлия Ярославцевы жили будто в другой реальности: привыкали к стенам больниц, ожидали операции и химиотерапии. Семья не просила помогать им материально, но знакомые и просто неравнодушные люди решили поддержать их деньгами. Насмотревшись на боль и отчаяние, с которыми сталкиваются пациенты в той же больнице, Юлия и Виктор захотели поддержать соседей и сделали им небольшие подарки к Пасхе. Слова, которые вышили на подарочных полотенцах, стали своего рода девизом-поддержкой для тех, кому нужно вырвать свою жизнь из рук страшной болезни.
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Африканские страсти: сибирячка влюбилась в парня из Конго и родила ему сына — откровения необычной семьи.