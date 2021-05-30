«Бомба, честно говоря»: лаборант НИИТО стала звездой TikTok — красотка не стесняется пышных форм и зажигает в восточных костюмах

Рабочий день Юлии Арефьевой начинается в 8 утра. Она рентгенолаборант в НИИТО. Весь день Юля проводит на ногах, а вечером, после смены, преображается в загадочную восточную красавицу Варду, которую обожают почти 140 тысяч человек в TikTok. В родном Новосибирске девушку постоянно приглашают выступить на корпоративы и банкеты. Юлия называет себя нетипичной танцовщицей, а свои бедра — королевскими. На наш скромный взгляд, это и правда так. Специально для НГС сибирячка рассказала свою историю.
О работе
Юлия трудится в НИИТО уже почти 8 лет. Она делает рентген стационарным, амбулаторным и экстренным пациентам.
— Мой рабочий день проходит на ногах (в прямом и переносном смысле), очень энергичная работа, собственно, это мне и нравится, что надо находиться всегда в движении. Наверное, я бы не смогла работать там, где требуется усидчивость. У меня 6-часовой рабочий день и 30 минут обеденного перерыва, — рассказывает она.
По признанию сибирячки, ей часто делают комплименты пациенты, но преимущественно женщины.
— Они жалеют меня, думают что с моей внешностью я не должна работать рентгенлаборантом. Цитирую одну из своих пациенток: «Девушка, что вы сидите в своем бункере! Вас тут никто не видит, так вся жизнь и пройдет за свинцовой дверью», заботятся обо мне — смеется она.
Однако на работе в НИИТО Юлия серьезный и собранный человек. Она подчеркивает, что в коллективе ей комфортно иметь деловые отношения без гендерных различий.
Танцы и реакция мужа
Впервые сибирячка увлеклась восточными танцами 5 лет назад, после рождения сына. Она была в декрете и устала от ежедневной рутины.
— Поняла, что начинаю сходить с ума. Походы по магазинам не помогали привести свое моральное состояние в порядок. Я искала отдушину. Посмотрев на себя, решила, что восточные танцы это замечательный фитнес для женщины, тем более в период восстановления после родов. И не ошиблась, — вспоминает Юлия.
Тогда сибирячка даже в мыслях не допускала, что это станет ее второй работой. Но танцы затянули, и Юлия начала участвовать в региональных и международных конкурсах по Bellydance, проходить мастер-классы от звезд жанра.
— Восточный танец идеален для женского организма, он задействует мышцы таза. Помогает развить гибкость, женственность. Органы пищеварения тоже скажут вам спасибо за «восток». Сейчас я с уверенностью и гордостью могу сказать, что восточные танцы это спорт, эстетика, грация и красота. Они стали моей жизнью и второй работой. Но первой всегда остается НИИТО. Танцы это вечернее удовольствие, — делится она с НГС.
Юлию приглашают с номерами на презентации, корпоративы и юбилеи. По ее наблюдениям, чаще восточные танцы заказывают женщины, а то, что «восток» танцуют только для мужчин, — не более чем стереотип.
— Мои наряды сшиты по всем нормам и правилам Востока. Просто они подчеркивают достоинства и очень хитро и умело скрывают недостатки. Я не считаю их откровенными, просто такой вид искусства с такими костюмами. Мои близкие люди — это мой супруг, он же главный критик, реагирует положительно. А как можно реагировать еще, если у супруги горят и светятся глаза? Всегда меня поддерживает. Никогда не было негатива по поводу моих костюмов, — рассказывает Юлия.
Про похудение
Танцовщица, в отличие от многих женщин, спокойно воспринимает свои пышные формы и не пытается от них избавиться.
— С формами я была всегда, мой вес скачет с легкостью плюс минус 10 кг. Я нормально уже к этому отношусь. Очень легко набираю вес и так же очень легко его сбрасываю. Комплексы и страхи это не про меня. Я вообще не понимаю, что такое комплексы. В обычной жизни, вне работы, у меня нет рамок и блоков. Я очень открытый, раскрепощенный человек, — говорит она.
— Никогда не хотела сильно похудеть. И это не значит, что я за бодипозитив. У женщины должно быть красивое крепкое тело. Я против изменений во внешности, я за натуральную природную и красоту, — объясняет свою позицию сибирячка.
О любви и социальных сетях
У Юлии необычное не только хобби, но и история любви. Девушка добивалась расположения своего супруга два года.
— Я могу и сейчас с уверенностью сказать, что полюбила его я, а потом заставила полюбить меня. Так бывает. Когда мужского внимания переизбыток и появляется один мужчина, которому ты, мягко говоря, не особо-то и нужна. Это не может не задевать женское самолюбие. Наверное, моего супруга смущала разница в возрасте. Но мне было все равно. Мы переехали из маленького города в Новосибирск. И тут-то я поняла, что он мой. Все соперницы остались далеко. И я начала каждодневную работу над нашими отношениями, училась быть идеальной женой. Но эти два года, пока я его влюбляла в себя, были мучительными, — вспоминает она.
Юлия говорит, что у нее много поклонников в социальных сетях, но нет хейтеров и критики.
— Я не могу это объяснить, правда. Загадка какая-то. Поклонники, конечно, есть и пишут. Но, повторюсь, если директ и полон, то сообщений от женской половины человечества. И посыл этих сообщений позитивный. Знаете, мне иногда кажется, что у меня включен какой-то фильтр, но это не так. Я вообще очень спокойно отношусь к критике и я за критику. Но не критикуют. А поклонники- мужчины в основном пишут «Как же повезло вашему мужу» и пару комплиментов. Может, это мужская солидарность, — рассуждает она.
В социальной сети TikTok у Юлии 132 тысячи подписчиков и только восторженные комментарии: «Твоя красота завораживает», «Бомба, честно говоря», «Я преклоняюсь пред тобой» и почти ни одного злого или пошлого.
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