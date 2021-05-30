«Бомба, честно говоря»: лаборант НИИТО стала звездой TikTok — красотка не стесняется пышных форм и зажигает в восточных костюмах

Юлия трудится в НИИТО уже почти 8 лет. Она делает рентген стационарным, амбулаторным и экстренным пациентам.

— Мой рабочий день проходит на ногах (в прямом и переносном смысле), очень энергичная работа, собственно, это мне и нравится, что надо находиться всегда в движении. Наверное, я бы не смогла работать там, где требуется усидчивость. У меня 6-часовой рабочий день и 30 минут обеденного перерыва, — рассказывает она.



По признанию сибирячки, ей часто делают комплименты пациенты, но преимущественно женщины.

— Они жалеют меня, думают что с моей внешностью я не должна работать рентгенлаборантом. Цитирую одну из своих пациенток: «Девушка, что вы сидите в своем бункере! Вас тут никто не видит, так вся жизнь и пройдет за свинцовой дверью», заботятся обо мне — смеется она.

Однако на работе в НИИТО Юлия серьезный и собранный человек. Она подчеркивает, что в коллективе ей комфортно иметь деловые отношения без гендерных различий.



Танцы и реакция мужа

Впервые сибирячка увлеклась восточными танцами 5 лет назад, после рождения сына. Она была в декрете и устала от ежедневной рутины.