«Меня заказывала няня с Рублевки»: откровения бывшей стриптизёрши из Новосибирска (её называли Аллегрой)

— Как вы попали в такую специфическую сферу?

— Всё детство я была неуклюжей, в школе меня обзывали за угловатую походку терминатором, внешность была так себе, мальчикам не нравилась, была замкнутая и необщительная. На 3-м курсе юридического факультета я решила всё радикально изменить, мне было тогда 19 лет, 2006 год. Я обрезала юбку, наклеила стразы на летние босоножки и пошла в бар на вакансию go-go без опыта работы. Танцевать я не умела, поэтому просто стала ползти на четвереньках по барной стойке, слегка касаясь изрядно выпивших мужчин. Затем легла и провела рукой по телу. Я почувствовала первую купюру в поясе и возникающую страсть к этой странной, незнакомой мне работе. Позже я начала танцевать стриптиз в джентльмен-клубах и на отдельных площадках: приезжала в ночной клуб или кафе, на банкеты, работала в московских клубах. Выступала с 2–3 поставленными номерами под именем Аллегра или Чарли.

— В стриптизе важно умение танцевать или достаточно просто быть красивой?



— В стриптизе нужно быть ухоженной до кончиков ногтей. Если ты красиво танцуешь на пилоне с трюковыми элементами под потолком, это прекрасно, ты определённо завоюешь первое внимание, но заработаешь немного. Важно иметь шарм и обаяние, научиться общаться так, чтобы мужчина не хотел тебя отпускать.