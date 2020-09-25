«Меня заказывала няня с Рублевки»: откровения бывшей стриптизёрши из Новосибирска (её называли Аллегрой)

За плечами у 32-летней Валерии Потаповой огромный танцевальный опыт. В начале 2010-х сибирячка работала танцовщицей стриптиза, исполняла горячие танцы, собирала вокруг себя не только поклонников, но и поклонниц. Спустя шесть лет она решила, что пора и честь знать: уступила дорогу преемницам и со спокойной душой ушла сначала преподавать танцы на пилоне и пластику, а потом и вовсе — на заслуженный отдых. Сейчас Валерия — домохозяйка, живет вместе со своим молодым человеком и мечтает о детях. Специально для НГС она рассказала о своем необычном прошлом.
— Как вы попали в такую специфическую сферу?
— Всё детство я была неуклюжей, в школе меня обзывали за угловатую походку терминатором, внешность была так себе, мальчикам не нравилась, была замкнутая и необщительная. На 3-м курсе юридического факультета я решила всё радикально изменить, мне было тогда 19 лет, 2006 год. Я обрезала юбку, наклеила стразы на летние босоножки и пошла в бар на вакансию go-go без опыта работы. Танцевать я не умела, поэтому просто стала ползти на четвереньках по барной стойке, слегка касаясь изрядно выпивших мужчин. Затем легла и провела рукой по телу. Я почувствовала первую купюру в поясе и возникающую страсть к этой странной, незнакомой мне работе. Позже я начала танцевать стриптиз в джентльмен-клубах и на отдельных площадках: приезжала в ночной клуб или кафе, на банкеты, работала в московских клубах. Выступала с 2–3 поставленными номерами под именем Аллегра или Чарли.
— В стриптизе важно умение танцевать или достаточно просто быть красивой?
— В стриптизе нужно быть ухоженной до кончиков ногтей. Если ты красиво танцуешь на пилоне с трюковыми элементами под потолком, это прекрасно, ты определённо завоюешь первое внимание, но заработаешь немного. Важно иметь шарм и обаяние, научиться общаться так, чтобы мужчина не хотел тебя отпускать.
— Вы специально обучались танцу на пилоне или импровизировали на месте?
— В танцевальной школе я обучалась всего месяц, для этого направления этого очень мало. Мне поступило предложение работать в стриптиз-клубе, и я полетела туда. Клуб был новый, гостей мало, полночи был пустой зал — идеальное время для тренировок на пилоне. Я просила девочек показать мне то один, то другой элемент, просила научить, как подходить к мужчинам, о чём с ними говорить. Не могу сказать, что они делали это охотно, но благодаря своему упорству месяца через три я танцевала лучше всех и хорошо зарабатывала.
— Работать танцовщицей стриптиза сложно? Какой был график?
— Несложно, главное — желание. Чтобы преуспеть в любой профессии, нужно работать над собой, совершенствовать навыки и знания, а в этой работе — ещё и тело. Мне ничего не даётся в жизни легко, каждому элементу на пилоне я училась долго и усердно. Работала в чёрных лаковых ботфортах, чтобы синяков не было видно, в перчатках без пальцев, чтобы не было видно мозолей. График в клубах обычно с 21:00 вечера до 06:00 утра, иногда до последнего гостя. Количество рабочих дней в неделю танцовщица выбирает сама, а стрип-менеджер распределяет по дням. В среднем за ночь получается 5–10 выходов на сцену, 3–10 приватных танцев.
— Есть какие-то особые правила, табу, ограничения? За что могут уволить?
— Требуется дисциплина, как и в любой работе. Клуб может оштрафовать танцовщицу перед сменой за несвежий маникюр или вовсе не допустить к работе. Штраф за нахождение в приватной комнате больше положенного времени: как правило, это один трек, за то, что оставила свой номер телефона гостю или отказалась выполнять какие-либо пункты из крейзи-меню. За невежливое поведение с гостями тоже штраф. Уволить могут за нарушение правил, систематические опоздания, грубое поведение, употребление наркотических препаратов, повышающих энергию и работоспособность. К сожалению, это не редкость среди танцовщиц.
— Что делать, если гость пристает?
— Конечно, гости так и норовят тебя потрогать: кто-то чуть-чуть, а кто-то пытается нагло лапать. Это всё надо очень аккуратно регулировать, например, погрозить пальчиком и сказать: «Ай-ай, какой ты настойчивый», игриво улыбнуться, снять с себя его руки и спросить, хочет ли он, чтобы я потанцевала лично для него, с намёком на приват. Если гости совсем распускают руки, то на помощь приходит охрана.
— Вы когда-нибудь заводили романы с гостями?
— Романов с гостями я никогда не заводила, это запрещено, но часто девушки этим пренебрегают и продолжают общение за пределами клуба. Моя коллега завела отношения с одним из гостей, он приходил на её смены, общался только с ней. В итоге это привело к счастливому браку и рождению ребёнка. Сейчас девушка прекрасно выглядит, преподаёт стрип-пластику, растит дочку. Об этом многие мечтают, но такое развитие событий — скорее исключение, чем правило.
— А поклонники?
— У меня была одна постоянная поклонница — девушка. Она сходила со мной на 20 приватных танцев за одну ночь и обижалась, что после выходов на сцене я подхожу ко всем гостям за чаевыми, а не иду сразу к ней. На следующую мою смену она пришла с цветами, большой мягкой игрушкой и... своей девушкой. В ту ночь приваты я танцевала для обеих.
— Разрешалось сидеть с гостями за одним столом?
— Да. Гость заказывает еду и напитки, в том числе танцовщице. Она советует и мотивирует его совершить больший заказ — это называется «консумация», с этого мы получали проценты. Алкоголь употреблять не запрещено, но девушки им не злоупотребляют. Когда гость заказывал напитки, мы обычно называли кодовое слово, и нам приносили безалкогольный коктейль. Гость об этом не догадывается.
— Какие у гостей были фетиши?
— Как оказалось, многих привлекает БДСМ-тематика. Для таких у меня в арсенале были кожаный кнут, наручники и маска.
— Были моменты, когда вы чувствовали отвращение к гостям? Возможно отказаться от танца?
— Были, но что сделаешь, есть правила. Твой выход — значит, танцуешь, подходишь к ним, идёшь на приват, если заказывают. Редко, но встречались неприятные гости — грубые, дерзкие, которые считают, что они могут шлёпнуть тебя, и резким движением под резинку засовывают мятые сто рублей. И с ними всё равно надо обходиться вежливо.
— Сколько вы зарабатывали?
— В смену в среднем 10 000 — 18 000 рублей. Это нестабильно: бывает, заработаешь 30 000 рублей, а бывает — и 3000 рублей. В месяц сумма может варьироваться от 100 тысяч рублей до 350 тысяч рублей.
— Случались конфликты с коллегами по цеху?
— Случались даже драки за пределами зала, в гримёрке. Дружбы между нами никогда не было, я бы назвала наше сосуществование вместе принятием. Администрация клуба всячески старается пресечь конфликты. В целом могу сказать, что я работала в неплохих коллективах.
— У вас были какие-то особые номера? Танец со змеей, с огнём, выпрыгнуть из торта в кабинете у начальника? Какой заказ был самым необычным для вас?
— Из торта — это вообще дело привычное. Или в офисе посреди рабочего дня сюрприз начальнику. Самый необычный — меня заказала няня для мальчика с Рублевки на его 15-летие. Возможно, конечно, и пора уже приобщать его к прекрасному, но мне было немного неловко выступать в своём жанре перед группой подростков.
— Многие приравнивают занятие стриптизом к проституции — что вы можете сказать по этому поводу?
— Стриптиз и проституция — не одно и то же, но, естественно, эти занятия стоят близко, так как исток один — соблазнение за деньги. Во всех стриптиз-клубах есть девочки, которые работают с интимом и без него. Внутри коллектива это всегда известно, и, как правило, в выигрыше все. Вот частая ситуация: гость потратил уже приличную сумму на угощение меня коктейлями и на приватные танцы, он хочет продолжения. Я говорю, что именно сегодня ну никак не могу, но сейчас позову одну роскошную девушку, познакомлю, пообщаетесь. Зову. Все смекают, о чём речь. Гость доволен, и она тоже, скорее всего, финансово отблагодарит меня. Таких девушек я не осуждаю, это их выбор. В крейзи-меню это называется «увольнение», когда девушка уезжает с гостем.
— Вас когда-нибудь осуждали за вашу работу?
— Нет. Наиболее частая реакция — удивление, восторг и куча вопросов. Будут ли осуждать, я считаю, зависит в первую очередь от собственного отношения — я гордилась тем, что работаю в стрипе.
— Во время работы в стрип-сфере у вас оставалось время на себя?
— Когда я начала танцевать, училась на дневном отделении на 3-м курсе. Я окончила бакалавриат, затем — магистратуру. Было сложно после рабочих ночей приезжать на пары, а по дороге из клуба я готовилась к семинарам. На свидания, личную жизнь и общение с друзьями времени было мало, на тот момент меня это устраивало.
— Расскажите, как поддерживали свое тело в форме?
— Сбалансированное питание, уменьшение общей калорийности, тренировки и работа на пилоне — всё в совокупности дало результат: я похудела на 10 кг и привела тело в очень хорошую форму.
— Хотелось когда-нибудь уйти из профессии?
— До работы в стрипе я работала в офисе, и это совершенно не моё. Никогда не хотела уйти и работать как все, ведь у меня было ярче и интересней.
— Сколько в итоге продлилась ваша танцевальная карьера? Чем занялись потом?
— Около 6 лет. После работы танцовщицей я была хореографом, менеджером и арт-директором стрип-клуба, преподавала стрип-пластику и poledance. Чуть больше года у меня был небольшой бизнес по посуточной аренде загородной недвижимости, пригодились навыки общения с людьми и сглаживания конфликтов, интересная работа, мне нравилась. В свободные дни преподавала пластику и пилон опять-таки. Последний год я занимаюсь саморазвитием, помогаю родственникам. Сейчас я домохозяйка — это заслуженный отдых, сопряженный с размышлениями о будущем.
— Бывает, что скучаете по прошлому?
— Бывает, но я до сих пор не растеряла тех навыков и поддерживаю в форме тело. Порой мне не хватает восхищения, публики, восторга, трусиков-стрингов со стразами, но надо уходить красиво и вовремя.
— У вас есть молодой человек? Как он относится к вашему прошлому занятию?
— Да, молодой человек есть, мы не женаты, живём в гражданском браке. Мы познакомились, когда я еще работала танцовщицей и хореографом. Мы жили в доме на несколько хозяев, познакомились на общей кухне, когда готовили ужин, и начали общаться. Моя профессия его не отпугнула, но и не привлекла, он ценит во мне другие качества. Он придерживается мнения «ты со мной и моя, пусть другие смотрят, какая ты красивая, я не против. Главное, чтобы тебе нравилась твоя работа». Он вообще всегда и во всём меня поддерживает.
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