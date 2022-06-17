Путин отложил свое выступление на ПМЭФ-2022 из-за кибератаки
Трансляция с пленарной сессии Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин сегодня выступит с речью во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается, что выступление начнется в 15:00 мск.
В первый день работы Петербургского форума фурор на гостей произвела девушка-робот Дуняша. Кстати, создали ее по образу и подобию жены учредителя пермского Парка Горького Дианы Габдуллиной.
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Накануне сегодняшнего выступления Путина журналисты интересовались у Пескова, не планирует ли президент России в своем выступлении на ПМЭФ 17 июня объявлять о мобилизации. Песков утверждал, что такого намерения нет.
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Путин перенес выступление
Владимир Путин принял решение перенести выступление на пленарном заседании ПМЭФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента. Он назвал причину переноса: массированные DDoS-атаки на системы ПМЭФ.
Ожидается, что выступление начнется в 15:00 мск.
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Выступление президента России традиционно становится ключевым событием форума, однако сам он начался еще вчера. В ожидании президента можете почитать самые важные новости первого дня форума.
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Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня вместе с вами ждем речь Владимира Путина на ПМЭФ — он должен начать через 20 минут. Ожидается, что говорить президент будет об экономических процессах, затронет тему антироссийских санкций и их влияния на цены на энергетику и продукты питания.
— Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает личное участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идет именно об экономических процессах, — заявил ранее в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной».
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