Путин отложил свое выступление на ПМЭФ-2022 из-за кибератаки

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня вместе с вами ждем речь Владимира Путина на ПМЭФ — он должен начать через 20 минут. Ожидается, что говорить президент будет об экономических процессах, затронет тему антироссийских санкций и их влияния на цены на энергетику и продукты питания.

— Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает личное участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идет именно об экономических процессах, — заявил ранее в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной».