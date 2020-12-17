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Тема дняШерегеш засыпало снегом и туристами. Репортаж

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Путин обращается к россиянам: онлайн пресс-конференции

Президент из своей резиденции отвечает на вопросы прессы и простых людей

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Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы прессы и простых россиян. Следите за заявлениями президента в нашей видео- и текстовой трансляции. Начало в 12:00 по московскому времени.

Мария Захарова

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Ждем заявлений о ценах на продукты. В декабре президент раскритиковал министров из-за повышения стоимости базовых продуктов питания:

  • сахар подорожал на 75,1%;
  • подсолнечное масло — на 23,8%;
  • мука — на 12,9%;
  • хлеб — на 6,3%;
  • макароны — на 10,5%.


Правительство уже через несколько дней подписало постановления и приняло меры по снижению и сдерживанию роста цен. Около 60 торговых сетей готовы к соглашениям по снижению стоимости сахара и масла. Также правительство установит квоту на экспорт пшеницы, а производители муки получат субсидии. Но радоваться рано, уверены экономисты.

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Мария Захарова

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В прошлом году на встречу с президентом попал наш коллега, журналист 29.RU Ярослав Вареник. Он приехал с вопросом про Шиес — станцию в Архангельской области, где власти Москвы решили построить огромный полигон для столичного мусора. Задать вопрос ему не удалось, зато он посмотрел на «СМИ с серьезными лицами в абсолютно абсурдных обстоятельствах». У вас еще есть время, чтобы почитать репортаж из закулисья.

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Мария Захарова

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А вот как рассаживают журналистов.

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Мария Захарова

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Новости из корпункта Петербурга: в медиацентре нарядный человек в казачьем облачении обсуждает по телефону, что ФСО в этот раз досматривает жестче, чем в Москве. Газыри, говорит, проверяли на наличие пороха. Мужчина хочет спросить президента о загрязнении Невы и даже попросить учредить День Невы, сообщает наш журналист «Фонтанки».

Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?

Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?

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Мария Захарова

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Обычно Путин и пресса встречались в Центре международной торговли, в прошлом году даже был рекорд — собрались 1895 журналистов. В этом году пандемия внесла коррективы: президент будет в своей резиденции в Ново-Огарёво. Журналистов из регионов позвали в корпункты в крупных городах — это Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов, Ставрополь, Нижний Новгород, Тула, Владивосток.

В Центре международной торговли будут только представители иностранных и федеральных СМИ. Вместо плакатов — маски, перчатки и социальная дистанция.

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Мария Захарова

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Пресс-конференции Путина обычно выглядят вот так. Но сегодня всё будет по-другому.

Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой

Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой

Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички

Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички

Но как еще привлекать внимание?

Но как еще привлекать внимание?

Разве что оригинальными подписями

Разве что оригинальными подписями

В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента

В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента

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Мария Захарова

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Что скажет президент?

По традиции Путин начинает свои конференции с подведения итогов. Главная тема этого года, думаем, понятна всем — это коронавирус. Но есть и другие.

Общественность ждет реплику на расследование Алексея Навального, в котором политик назвал имена сотрудников ФСБ, пытавшихся его отравить. Не исключено, что Путин назовет заказчиков убийства оппозиционного политика Бориса Немцова — по крайней мере, об этом за несколько дней до пресс-конференции намекнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ну и ни одна пресс-конференция Путина не обходилась без вопросов о внешней политике, инфляции, зарплат бюджетников, цен и льгот.

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Мария Захарова

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Пресс-конференция или прямая линия?

Ежегодно президент два раза устраивает прямые эфиры: обычно летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В этом году всё пошло не по плану: из-за пандемии весной Владимир Путин чуть ли не каждую неделю обращался к нации, поэтому традиционный телемост с народом отменили.

Тем не менее сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян. Посмотрим, какие из них прозвучат.

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Мария Захарова

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Привет, друзья! Мы начинаем онлайн большой пресс-конференции Владимира Путина. Старт в 12:00 по московскому времени, федеральные каналы заложили на эфир три часа, но посмотрим, сколько в этот раз президент будет общаться с народом. Кстати, прошлая пресс-конференция продлилась 4 часа 26 минут.

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Владимир Путинпресс-конференция Путина
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