Путин обращается к россиянам: онлайн пресс-конференции

Обычно Путин и пресса встречались в Центре международной торговли, в прошлом году даже был рекорд — собрались 1895 журналистов . В этом году пандемия внесла коррективы: президент будет в своей резиденции в Ново-Огарёво. Журналистов из регионов позвали в корпункты в крупных городах — это Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов, Ставрополь, Нижний Новгород, Тула, Владивосток.



В Центре международной торговли будут только представители иностранных и федеральных СМИ. Вместо плакатов — маски, перчатки и социальная дистанция.

