Скандальная лестница и сотня троллейбусов: на что новосибирские власти потратили миллиарды из бюджета — изучаем госконтракты

На протяжении всего 2023 года НГС писал о новых закупках, которые раз за разом объявляли в Новосибирской области. Подрядчикам были готовы заплатить миллиарды рублей, но иногда цена контракта не превышала и миллион за работы на значимых объектах. НГС собрал самые интересные закупки прошлого года — рассказываем, на что власти тратили бюджетные деньги.
Миллиарды за троллейбусы
Одними из самых дорогих закупок прошедшего года стали поставки троллейбусов в Новосибирскую область. За 2023 год в регионе объявили два аукциона на оказание лизинга для приобретения 80 и 49 единиц пассажирского транспорта. Цена контрактов составила 4,9 и 3 миллиарда рублей соответственно.
По данным «Контур.Фокуса», АО «Сбербанк Лизинг» образовали в Московской области, на конец 2018 года выручка организации составила 72 миллиарда рублей, чистая прибыль — 9,7 миллиарда.
Акционером АО «Государственная транспортная лизинговая компания», по информации «Контур.Фокуса», выступает Российская Федерация в лице Минтранса России. Выручка АО на конец 2021 года достигает 75,8 миллиарда, чистая прибыль — 760,1 миллиона рублей.
Многомиллиардная реконструкция аэропорта
Конкурс на реконструкцию аэропорта «Толмачево» объявили весной 2023 года, при этом работы в нем ведут уже несколько лет. В феврале открыли новый терминал аэропорта, его стоимость оценивалась в 20 миллиардов рублей.
В марте 2023 года в городе объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции аэропортового комплекса, начальная цена контракта превышала 4,9 миллиарда рублей. Подрядчику предстояло возвести рулежную дорожку аэродрома, провести комплекс работ по монтажу светосигнального оборудования, строительству контрольно-пропускного пункта и другое. Контракт нужно исполнить до конца августа 2027 года, победителем закупки стало АО «Новосибирскавтодор».
По данным «Контур.Фокуса», АО «Новосибирскавтодор» образовали в Новосибирской области, выручка компании на конец 2022 года составила 17 миллиардов рублей, чистая прибыль — 821,9 миллиона рублей. Компания занимается дорожными объектами и входит в число крупнейших подрядчиков по госконтрактам в Новосибирской области. В последние годы власти ее работой недовольны: спор из-за качества дорожного покрытия на Димитровском мосту дошел до суда, а в одном из филиалов компании выявили коррупцию.
Деньги в образование
Работы по строительству нового кампуса НГУ мирового уровня вели уже в 2022 году. Его возводят в несколько этапов: здесь будут комплекс общежитий на 690 мест, научные центры и другое. Общая стоимость строительства в ценах 2021 года составляет более 11 миллиардов рублей, указано на сайте НГУ.
Весной прошлого года в Новосибирске объявили конкурс на выполнение работ по строительству двух этапов кампуса: научно-исследовательского центра и учебно-научного института медицины и психологии В. Зельмана. Контракт заключили с ООО «Монотек Строй» в мае 2023 года за 5,1 миллиарда рублей. Организация также является подрядчиком первого этапа строительства объекта.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Монотек Строй» образовали в Москве, соучредителями компании числятся общество «Текникон Япы Аноним Ширкети» (Турция) и ООО «Аметист групп», совладельцами последнего выступают Рустам Салимшин, Регина Садвокасова и Марат Хафизов. Хафизов являлся гендиректором казенного предприятия Москвы «Большая спортивная арена «Лужники»». За 2021 год выручка ООО «Монотек Строй» составила 16,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2 миллиарда рублей.
Скандальная лестница на Речном вокзале
За судьбой пешеходной лестницы на подъеме со станции метро «Речной вокзал» жители Новосибирска следили на протяжении нескольких лет. Еще летом 2022 года мэр Анатолий Локоть пообещал отремонтировать сооружение до ноября того же года, но сроки переносили несколько раз. В мае прошлого года рядом с лестницей оборудовали альтернативный подъем — «народный»: горожане сами вырезали ступеньки на склоне.
В июне в Новосибирске снова объявили аукцион на ремонт сооружения от станции метро с выходом на улицу Зыряновскую. Работы планировалось провести до 17 августа прошлого года, подрядчиком стал предприниматель Вадим Добрынин. Лестницу закончили ремонтировать в сентябре 2023 года.
Вадим Добрынин, по информации базы данных «Контур.Фокус», выступал соучредителем ряда компаний, но они исключены из ЕГРЮЛ как недействующие юридические лица. Сейчас предприниматель является учредителем ООО «Добрыня» в Свердловской области.
Ремонт Димитровского моста
Конкурс по проекту ремонта Димитровского моста объявляли в Новосибирске в 2023 году несколько раз: первая закупка прошла в августе, вторая — в октябре прошлого года. На участие в конкурсах не было подано ни одной заявки, и в ноябре власти вновь начали искать подрядчика для разработки проектно-сметной документации по ремонту моста.
Она будет предусматривать установку металлических ограждений на сопряжениях моста, ремонт мостового полотна, перильного ограждения и другие работы. При этом стоимость закупки на разработку проекта составила меньше миллиона — 598 тысяч рублей. Контракт на выполнение работ заключили с ООО «СибПроектНИИ».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «СибПроектНИИ» образовано в Иркутске, соучредителями фирмы являются Ирина и Сергей Дубовик. На конец 2022 года выручка компании составила 84,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,5 миллиона рублей. На сайте организации сказано, что она занимается инженерными изысканиями, проектированием дорог, строительным контролем и другим.
При этом за последние годы мост пришел в плачевное состояние, и автомобилисты винят в многочисленных ДТП именно дорожное покрытие. Из-за этого мэрия Новосибирска сегодня судится с подрядчиком работ на мосту 2018 года — компанией «Новосибирскавтодор».
Южному транзиту Новосибирска быть?
В конце прошлого года в Новосибирске начали искать подрядчика для выполнения проектных и изыскательных работ для Южного транзита. Трасса должна соединить дорогу Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», транзит будет проходить через Бугринский мост. На выполнение работ по проекту власти выделили 543,9 миллиона рублей: подрядчик будет должен будет разработать проект для левобережной части, первого и второго этапов.
Победителем закупки стало ООО «Росинсталпроект», с компанией заключили контракт за 385,8 миллиона рублей. Стоит отметить, что предыдущий конкурс на документацию для дороги объявили в 2022 году, его цена составила 880 миллиона рублей, но закупку отменили из-за сокращения лимитов финансирования.
Как сообщает «Контур.Фокус», ООО «Росинсталпроект» образовали в Новосибирске, соучредителями компании являются Денис Юминов и Ольга Пингасова. Тезка Юминова выступает членом совета директором АО «Новосибирскавтодор», Ольга Пингасова при этом является однофамилицей экс-председателя совета директором дорожной компании — Дмитрия Пингасова. Предприниматель ранее также числился депутатом Заксобрания Новосибирской области. Компания — проектный институт, входящий в состав группы компаний АО «Новосибирскавтодор», сказано на сайте акционерного общества.
На конец 2022 года выручка ООО «Росинсталпроект» составила 521,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 40 миллионов рублей.
В январе стало известно, что в Новосибирске в 2024 году планируют отремонтировать дороги на 12 улицах. О том, где именно проведут работы — в материале.