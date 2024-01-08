Скандальная лестница и сотня троллейбусов: на что новосибирские власти потратили миллиарды из бюджета — изучаем госконтракты

По данным «Контур.Фокуса», АО «Сбербанк Лизинг» образовали в Московской области, на конец 2018 года выручка организации составила 72 миллиарда рублей, чистая прибыль — 9,7 миллиарда.

Акционером АО «Государственная транспортная лизинговая компания», по информации «Контур.Фокуса», выступает Российская Федерация в лице Минтранса России. Выручка АО на конец 2021 года достигает 75,8 миллиарда, чистая прибыль — 760,1 миллиона рублей.

Многомиллиардная реконструкция аэропорта

Конкурс на реконструкцию аэропорта «Толмачево» объявили весной 2023 года, при этом работы в нем ведут уже несколько лет. В феврале открыли новый терминал аэропорта, его стоимость оценивалась в 20 миллиардов рублей.

