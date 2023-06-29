Власти вновь ищут подрядчика для ремонта лестницы на Речном вокзале: недавно ее открыли для пешеходов

В Новосибирске ищут подрядчика, который выполнит ремонт лестницы у станции метро «Речной вокзал». За работы готовы заплатить более 3,7 миллиона рублей.
Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок
Речь идет о лестнице от станции метро «Речной вокзал» с выходом на улицу Зыряновскую. В техническое задание вошли несколько видов работ, в том числе установка металлических поручней сооружения. Подрядчик также проведет облицовку лестничного спуска гранитом. Гранитные платы установят на ступенях, площадке, пандусе и парапете.
— Все применяемые материалы должны быть новыми, надлежащего качества, соответствовать СНиП, ГОСТ, техническим регламентам и нормативным документам, требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам, — говорится в документах.
Гарантийный срок на облицовку сооружения из гранитного камня составляет
Ранее мы писали о том, что лестницу, ведущую с моста к Речному вокзалу, уже долгое время не могут отремонтировать. В середине мая горожане построили рядом с перекрытой лестницей свою, «народную». Альтернативный подъем даже выложили плиткой.
В конце июня лестницу на Речном вокзале открыли для прохожих, но работы по ремонту сооружения, судя по фотографиям, продолжались.