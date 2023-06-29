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Власти вновь ищут подрядчика для ремонта лестницы на Речном вокзале: недавно ее открыли для пешеходов

За работы готовы заплатить 3,7 миллиона рублей

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Ремонт лестницы планируется выполнить до 17 августа этого года

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В Новосибирске ищут подрядчика, который выполнит ремонт лестницы у станции метро «Речной вокзал». За работы готовы заплатить более 3,7 миллиона рублей.

Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок 28 июня, заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Гормост». Ремонт лестницы планируется выполнить до 17 августа этого года.

Речь идет о лестнице от станции метро «Речной вокзал» с выходом на улицу Зыряновскую. В техническое задание вошли несколько видов работ, в том числе установка металлических поручней сооружения. Подрядчик также проведет облицовку лестничного спуска гранитом. Гранитные платы установят на ступенях, площадке, пандусе и парапете.

— Все применяемые материалы должны быть новыми, надлежащего качества, соответствовать СНиП, ГОСТ, техническим регламентам и нормативным документам, требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам, — говорится в документах.

Гарантийный срок на облицовку сооружения из гранитного камня составляет 4 года. Аналогичный срок гарантии распространяется на поручни и перильное ограждение.

Ранее мы писали о том, что лестницу, ведущую с моста к Речному вокзалу, уже долгое время не могут отремонтировать. В середине мая горожане построили рядом с перекрытой лестницей свою, «народную». Альтернативный подъем даже выложили плиткой.

В конце июня лестницу на Речном вокзале открыли для прохожих, но работы по ремонту сооружения, судя по фотографиям, продолжались. 20 июня вблизи лестницы лежала плитка.

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