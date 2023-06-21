На Речном вокзале отремонтировали долгожданную лестницу — ее ремонтировали с прошлого года

В Новосибирске открыли лестницу на Речном вокзале, завершения ремонта которой жители ждали несколько месяцев. Ее должны были сдать еще 31 января. О том, что ходить по лестнице снова можно рассказал новосибирец Константин Кошкин, который сделал фотографии 20 июня.
— Лестницу на Речном открыли, но плитка еще скромно стоит в стопочках за углом, — написал житель Новосибирска.
Лестница на Речном вокзале уже стала городской легендой. Проход к ней перекрывали зимой, но новосибирцы снесли ограждения. В начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подрядчик, который сорвал сроки, получит штраф, а ремонт завершат до конца месяца. В мае мэрия начала искать нового подрядчика, а люди построили рядом с перекрытой лестницей свою. Ее даже выложили плиткой.