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На Речном вокзале отремонтировали долгожданную лестницу — ее ремонтировали с прошлого года

Рядом с лестницей пока еще лежит плитка

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Лестница была открыта уже вечером накануне, 20 июня

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В Новосибирске открыли лестницу на Речном вокзале, завершения ремонта которой жители ждали несколько месяцев. Ее должны были сдать еще 31 января. О том, что ходить по лестнице снова можно рассказал новосибирец Константин Кошкин, который сделал фотографии 20 июня.

— Лестницу на Речном открыли, но плитка еще скромно стоит в стопочках за углом, — написал житель Новосибирска.

<p>«Народная» тропа сбоку лестницы исчезла<br /></p>

«Народная» тропа сбоку лестницы исчезла

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Лестница на Речном вокзале уже стала городской легендой. Проход к ней перекрывали зимой, но новосибирцы снесли ограждения. В начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подрядчик, который сорвал сроки, получит штраф, а ремонт завершат до конца месяца. В мае мэрия начала искать нового подрядчика, а люди построили рядом с перекрытой лестницей свою. Ее даже выложили плиткой.

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ЛестницаРечной вокзалРемонт
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