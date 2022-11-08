Кампус НГУ за 2,4 миллиарда построит компания экс-гендиректора столичного стадиона «Лужники» — что о ней известно

Как ранее сообщал НГС, в конце октября мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство первого, второго и третьего этапов кампуса мирового уровня НГУ. В рамках работ в Академгородке возведут, в частности, научно-исследовательский центр вуза, а также учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана НГУ.