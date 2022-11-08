Кампус НГУ за 2,4 миллиарда построит компания экс-гендиректора столичного стадиона «Лужники» — что о ней известно
Среди учредителей фирмы также есть общество из Турции
В Новосибирской области назвали подрядчика первого этапа строительства кампуса мирового уровня НГУ. По данным сайта госзакупок, им стало московское ООО «Монотек Строй».
В рамках первого этапа строительства в новосибирском Академгородке возведут корпус поточных аудиторий НГУ со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом. Кроме строительства объектов, организация займется оснащением корпуса вуза оборудованием. Стоимость контракта составляет более 2,4 миллиарда рублей.
Заказчиком закупки на выполнение работ выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». На участие в конкурсе была подана лишь одна заявка.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Монотек Строй» зарегистрировано в Москве в 2014 году, основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректором компании выступает Тимур Абдурахманов, соучредителями — Марат Хафизов и общество «Текникон Япы Аноним Ширкети» из Турции. Марат Хафизов ранее являлся гендиректором казенного предприятия Москвы «Большая спортивная арена "Лужники"».
За 2021 год выручка ООО «Монотек Строй» составила 16,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2 миллиарда рублей. Организация выступала подрядчиком в трех госзакупках на общую сумму почти 24 миллиарда рублей.
НГС обратился в компанию «Монотек Строй» с просьбой прокомментировать строительство кампуса вуза.
Как ранее сообщал НГС, в конце октября мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство первого, второго и третьего этапов кампуса мирового уровня НГУ. В рамках работ в Академгородке возведут, в частности, научно-исследовательский центр вуза, а также учебно-научный центр института медицины и психологии