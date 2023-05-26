Почему Светлана Манина хочет через суд удалить расследование НГС про себя? Ответ предпринимательницы (видео)

В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по бизнесу Светланы Маниной: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.
А в начале 2022 года случился конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей 3-го «А» гимназии № 10 Натальей Братковой, которая является учителем ребенка Маниной. Более года родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — оградить класс от любых действий Светланы Маниной.
21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики 3-го «А» вышли в школу написать контрольные и сдать возможные хвосты, а 11 мая в школе появился новый директор — Ольга Голик, которая ранее работала в школе № 82.
На следующий день, 12 мая, стало известно, что в гимназии создан 4-й «Д», куда запланировали перевести своих детей родители, чтобы не пересекаться в «А»-классе с Маниной, а вечером в этот же день на родительском собрании было озвучено, что классный руководитель 3-го «А» Наталья Браткова остается в этом же коллективе и переходит с остальными учениками в созданный по требованию забастовщиков новый класс. Чуть позже юристы по просьбе НГС пояснили: сможет ли Светлана Манина, если захочет, всё же перевести своего ребенка в новый класс — 4-й «Д».