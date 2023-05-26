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Тема дняПочему Манина хочет удалить расследование НГС?
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Почему Светлана Манина хочет через суд удалить расследование НГС про себя? Ответ предпринимательницы (видео)

Ранее сибирячка заявляла, что эта публикация является пиаром для нее и ее бизнеса

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Светлана Манина дала интервью НГС, но попросила убрать все публикации про себя

Видео: Антон Дигаев, Илья Калинин, Анна Богданова

Новосибирская предпринимательница Светлана Манина объяснила, почему она пытается через суд добиться удаления из интернета расследования НГС о ее финансовой деятельности и суде по факту ее мошенничества.

В интервью Илье Калинину Светлана Манина заметила, что в статьях о ней написана неправда, и это наносит ей ущерб.

При этом после публикации расследования Светлана называла статью пиаром для себя — об этом она лично писала Илье Калинину. Но когда ей напомнили эту ситуацию, сибирячка стала всё отрицать.

— Такого не было, — однозначно ответила на вопрос журналиста Светлана Манина и дала понять, что подобного никогда не высказывала.

На продемонстрированное корреспондентом НГС доказательство его слов женщина рассмеялась.

Сообщения Светланы Маниной, которые она отправила на WhatsApp корреспонденту НГС после вышедшего в мае 2021 года расследования про ее бизнес. В интервью 17 мая 2023 года Манина заявила, что ничего такого она не говорила

Сообщения Светланы Маниной, которые она отправила на WhatsApp корреспонденту НГС после вышедшего в мае 2021 года расследования про ее бизнес. В интервью 17 мая 2023 года Манина заявила, что ничего такого она не говорила

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В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по бизнесу Светланы Маниной: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.

А в начале 2022 года случился конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей 3-го «А» гимназии № 10 Натальей Братковой, которая является учителем ребенка Маниной. Более года родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — оградить класс от любых действий Светланы Маниной.

21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики 3-го «А» вышли в школу написать контрольные и сдать возможные хвосты, а 11 мая в школе появился новый директор — Ольга Голик, которая ранее работала в школе № 82.

На следующий день, 12 мая, стало известно, что в гимназии создан 4-й «Д», куда запланировали перевести своих детей родители, чтобы не пересекаться в «А»-классе с Маниной, а вечером в этот же день на родительском собрании было озвучено, что классный руководитель 3-го «А» Наталья Браткова остается в этом же коллективе и переходит с остальными учениками в созданный по требованию забастовщиков новый класс. Чуть позже юристы по просьбе НГС пояснили: сможет ли Светлана Манина, если захочет, всё же перевести своего ребенка в новый класс4-й «Д».

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