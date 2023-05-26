Почему Светлана Манина хочет через суд удалить расследование НГС про себя? Ответ предпринимательницы (видео)

В интервью Илье Калинину Светлана Манина заметила, что в статьях о ней написана неправда, и это наносит ей ущерб.

При этом после публикации расследования Светлана называла статью пиаром для себя — об этом она лично писала Илье Калинину. Но когда ей напомнили эту ситуацию, сибирячка стала всё отрицать.