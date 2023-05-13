«Всё неоднозначно»: может ли мать школьницы перевести ее в класс, созданный после забастовки, — отвечают юристы

Для учеников бастовавшего
Юристы отмечают, что для перевода девочки из «А» класса в новый «Д» должен быть соблюден ряд условий.
— Всё не так однозначно. Захотел родитель, и перевели. В классе должны быть свободные места, кроме того, должны быть веские причины для перевода. Например, конфликт с педагогом, с учениками и так далее. Законный представитель ребенка составляет заявление на имя директора о переводе. Например, в этот
В соответствии с п. 2 ст. 30 ФЗ
Юрист Анастасия Павленко отмечает, что родитель может обратиться в суд.
— Нужно изучать локальные акты школы. Если не прописаны правила перевода, то Манина может оспорить отказ в суде. Но если конфликты, которые устраивает мать, мешают образовательному процессу, то думаю, что здесь суд может встать и на сторону большинства учащихся. Потому как невозможно получать положенное по закону образование, если срываются уроки или дети уходят на дистанционное обучение, — объяснила Анастасия Павленко.
Родители бастовавшего класса сумели добиться не только создания нового класса, но и сохранения места своего учителя.
— К девочке никто не имеет претензий, и бойкот ребенку мы не объявляли. Если Светлана возжелает, чтобы ее дочь перешла в наш новый класс, при этом сама Манина ненавидит учителя, родителей и детей, то возникают определенного рода вопросы к ней. Родители долго пытались найти с Маниной общий язык и общаться в мирной атмосфере, но ей, как казалось, этого не надо. Теперь мы хотим, чтобы наши дети продолжали обучение, не пересекаясь с ней. Мы ее не выгоняли из класса, мы просто сами, если можно так сказать, выгнались в другой класс, — сообщила журналисту мама одного из учащихся Ася Самарина.
Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей гимназии длился около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило.
В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики