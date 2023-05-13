«Всё неоднозначно»: может ли мать школьницы перевести ее в класс, созданный после забастовки, — отвечают юристы

Юристы отмечают, что для перевода девочки из «А» класса в новый «Д» должен быть соблюден ряд условий.

— Всё не так однозначно. Захотел родитель, и перевели. В классе должны быть свободные места, кроме того, должны быть веские причины для перевода. Например, конфликт с педагогом, с учениками и так далее. Законный представитель ребенка составляет заявление на имя директора о переводе. Например, в этот 4-й «Д» . Директор рассматривает это заявление с учетом мнения классного руководителя и при решении опирается на локальный акт о переводе внутри школы, если таковой имеется. Обязанности принять положительное решение о переводе у директора нет, — объяснила юрист Вероника Белоусова.

