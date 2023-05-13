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«Всё неоднозначно»: может ли мать школьницы перевести ее в класс, созданный после забастовки, — отвечают юристы

Родителям удалось отстоять учителя, но закончилась ли на этом эта история?

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Для учеников бастовавшего 3-го «А» класса в новосибирской гимназии № 10 создадут отдельный класс. Добиваясь этого, родители таким образом защищали учителя, а также право на образование своих детей от Светланы Маниной, матери одной из учениц. Планируется, что в новый класс перейдут все дети, кроме ее дочери. При этом встает вопрос — не сможет ли Манина всё же перевести и своего ребенка.

Юристы отмечают, что для перевода девочки из «А» класса в новый «Д» должен быть соблюден ряд условий.

— Всё не так однозначно. Захотел родитель, и перевели. В классе должны быть свободные места, кроме того, должны быть веские причины для перевода. Например, конфликт с педагогом, с учениками и так далее. Законный представитель ребенка составляет заявление на имя директора о переводе. Например, в этот 4-й «Д». Директор рассматривает это заявление с учетом мнения классного руководителя и при решении опирается на локальный акт о переводе внутри школы, если таковой имеется. Обязанности принять положительное решение о переводе у директора нет, — объяснила юрист Вероника Белоусова.

В соответствии с п. 2 ст. 30 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании» образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила перевода обучающихся между классами (например, «Правила перевода, отчисления и восстановления обучающихся образовательной организации»).

Юрист Анастасия Павленко отмечает, что родитель может обратиться в суд.

— Нужно изучать локальные акты школы. Если не прописаны правила перевода, то Манина может оспорить отказ в суде. Но если конфликты, которые устраивает мать, мешают образовательному процессу, то думаю, что здесь суд может встать и на сторону большинства учащихся. Потому как невозможно получать положенное по закону образование, если срываются уроки или дети уходят на дистанционное обучение, — объяснила Анастасия Павленко.

Родители бастовавшего класса сумели добиться не только создания нового класса, но и сохранения места своего учителя.

— К девочке никто не имеет претензий, и бойкот ребенку мы не объявляли. Если Светлана возжелает, чтобы ее дочь перешла в наш новый класс, при этом сама Манина ненавидит учителя, родителей и детей, то возникают определенного рода вопросы к ней. Родители долго пытались найти с Маниной общий язык и общаться в мирной атмосфере, но ей, как казалось, этого не надо. Теперь мы хотим, чтобы наши дети продолжали обучение, не пересекаясь с ней. Мы ее не выгоняли из класса, мы просто сами, если можно так сказать, выгнались в другой класс, — сообщила журналисту мама одного из учащихся Ася Самарина.

Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей гимназии длился около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — оградить класс от любых действий Светланы Маниной. Кто такая предпринимательница Манина, НГС рассказал в большом расследовании весной 2021 года.

В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики 3-го «А» вышли в школу написать контрольные и сдать возможные хвосты, а 11 мая в школе появился новый директор — Ольга Голик, которая ранее работала в школе № 82.

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