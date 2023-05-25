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Забастовка в гимназии №10Эксклюзив

«Я вообще была не в курсе»: Светлана Манина объяснила, почему не переводила дочь из бастующего класса в новосибирской гимназии

Сибирячка считает, что в конфликте виновата классная руководительница

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Предпринимательница объяснила в чем, по ее мнению, суть конфликта, который привел к забастовке

Видео: Антон Дигаев, Илья Калинин, Анна Богданова

Предпринимательница Светлана Манина объяснила, почему не переводила дочь из бастующего класса в новосибирской гимназии № 10.

Забастовка 3-го «А» началась в апреле: родители учеников встали на защиту классной руководительницы Натальи Братковой. У учительницы был конфликт с Маниной, из-за этого родители требовали, чтобы их детей перевели в другой класс, где бы не училась дочь Светланы.

— Я не знала, что за моей спиной такие военные действия происходят. Я вообще была не в курсе. Я просто приводила своего ребенка, он обучался, а когда Браткова как-то начинала вести [себя], чтобы дети ссорились, как-то она начинала себя вести как-то неправильно, я просто обращалась к Рамилю Ахметгарееву (руководитель департамента образования мэрии. — Прим. ред.) или из департамента к тем, кто нашим вопросом занимается, и всё — просто выводились сразу психологи из «Магистра», улаживали все конфликты, было всё хорошо, и такого ничего не происходило, — ответила Светлана Манина.

Полную версию ответа Светланы на этот вопрос можно посмотреть на видео.

Отвечая на вопрос журналиста: «А с чем были связаны претензии к ней всего класса?», предпринимательница ответила, что их «стравила классный руководитель Браткова».

Манина также предположила, что против нее выступают не все родители, а лишь несколько человек, а часть подписей под требованиями забастовщиков могут быть поддельными.

Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей гимназии Натальей Братковой длился около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — оградить класс от любых действий Светланы Маниной. Кто такая предпринимательница Манина, НГС рассказал в большом расследовании весной 2021 года.

21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая мэрия известила, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики 3-го «А» вышли в школу написать контрольные и сдать возможные хвосты, а 11 мая в школе появился новый директор — Ольга Голик, которая ранее работала в школе № 82.

На следующий день, 12 мая, стало известно, что в гимназии создан 4-й «Д», куда запланировали перевести своих детей родители, чтобы не пересекаться в «А» классе с Маниной, а вечером в этот же день на родительском собрании было озвучено, что классный руководитель 3-го «А» Наталья Браткова остается в этом же коллективе и переходит с остальными учениками в созданный по требованию забастовщиков новый класс. Чуть позже юристы по просьбе НГС пояснили: сможет ли Светлана Манина, если захочет, всё же перевести своего ребенка в новый класс «Д».

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