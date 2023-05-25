«Я вообще была не в курсе»: Светлана Манина объяснила, почему не переводила дочь из бастующего класса в новосибирской гимназии

— Я не знала, что за моей спиной такие военные действия происходят. Я вообще была не в курсе. Я просто приводила своего ребенка, он обучался, а когда Браткова как-то начинала вести [себя], чтобы дети ссорились, как-то она начинала себя вести как-то неправильно, я просто обращалась к Рамилю Ахметгарееву (руководитель департамента образования мэрии. — Прим. ред.) или из департамента к тем, кто нашим вопросом занимается, и всё — просто выводились сразу психологи из «Магистра», улаживали все конфликты, было всё хорошо, и такого ничего не происходило, — ответила Светлана Манина.

