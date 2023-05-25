«Я вообще была не в курсе»: Светлана Манина объяснила, почему не переводила дочь из бастующего класса в новосибирской гимназии

Предпринимательница Светлана Манина объяснила, почему не переводила дочь из бастующего класса в новосибирской гимназии
Забастовка 3-го «А» началась в апреле: родители учеников встали на защиту классной руководительницы Натальи Братковой. У учительницы был конфликт с Маниной, из-за этого родители требовали, чтобы их детей перевели в другой класс, где бы не училась дочь Светланы.
— Я не знала, что за моей спиной такие военные действия происходят. Я вообще была не в курсе. Я просто приводила своего ребенка, он обучался, а когда Браткова как-то начинала вести [себя], чтобы дети ссорились, как-то она начинала себя вести как-то неправильно, я просто обращалась к Рамилю Ахметгарееву (руководитель департамента образования мэрии. — Прим. ред.) или из департамента к тем, кто нашим вопросом занимается, и всё — просто выводились сразу психологи из «Магистра», улаживали все конфликты, было всё хорошо, и такого ничего не происходило, — ответила Светлана Манина.
Полную версию ответа Светланы на этот вопрос можно посмотреть на видео.
Отвечая на вопрос журналиста: «А с чем были связаны претензии к ней всего класса?», предпринимательница ответила, что их «стравила классный руководитель Браткова».
Манина также предположила, что против нее выступают не все родители, а лишь несколько человек, а часть подписей под требованиями забастовщиков могут быть поддельными.