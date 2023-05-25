Как должен закончиться скандал с забастовкой в гимназии № 10: мнение Светланы Маниной — видео

Новосибирская предпринимательница Светлана Манина дала двухчасовое интервью корреспонденту НГС Илье Калинину. В последнее время сибирячка была известна тем, что из-за ее конфликта с классным руководителем Натальей Братковой в гимназии №10 прошла забастовка 3 «А» класса. Родители учеников хотели, чтобы дочь Маниной перестала ходить в класс с их детьми.
Разговор проходил 17 мая в редакции НГС: среди прочего Светлана ответила на вопрос о том, как она видит завершение конфликта в гимназии № 10, кто должен остаться, кто уйти, предпринимательница объяснила так:
— Естественно Браткова будет уволена — либо по собственному желанию, либо она будет уволена по какой-то статье трудового кодекса. <…> Для меня изначально нужно, чтобы моего ребенка вообще оградили от этих всяких… Не от детей, а от этих родителей, которые могут опять как-то провоцировать и детей, и будущие конфликты. <…> Я так знаю, что 25 числа будет подписан приказ, он еще не подписан, как вы там все утверждаете (по информации редакции, приказ подписан в конце апреля. — Прим. ред.). 25 числа будет подписан приказ, после окончания наших деток учебного года — создание «Д» класса. <…> Моя дочь остается в «А» классе, желающие дети остаются с ней в «А» классе, — отвечает Манина.
В интервью Манина подчеркнула, что своего ребенка переводить в 4 «Д» она не собирается.
Конфликт между Светланой Маниной и Натальей Братковой длился около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — оградить класс от любых действий Светланы Маниной. Кто такая предпринимательница Манина, НГС рассказал в большом расследовании весной 2021 года.
21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая мэрия известила, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики 3-го «А» вышли в школу написать контрольные и сдать возможные хвосты, а 11 мая в школе появился новый директор — Ольга Голик, которая ранее работала в школе № 82.
На следующий день, 12 мая, стало известно, что в гимназии создан 4 «Д», куда запланировали перевести своих детей родители 3 «Д», чтобы не пересекаться в «А» классе с Маниной, а вечером в этот же день на родительском собрании было озвучено, что классный руководитель 3 «А» Наталья Браткова остается в этом же коллективе и переходит с остальными учениками в новый класс. Чуть позже юристы по просьбе НГС пояснили: сможет ли Светлана Манина, если захочет, перевести своего ребенка в новый класс «Д».