Как должен закончиться скандал с забастовкой в гимназии № 10: мнение Светланы Маниной — видео

— Естественно Браткова будет уволена — либо по собственному желанию, либо она будет уволена по какой-то статье трудового кодекса. <…> Для меня изначально нужно, чтобы моего ребенка вообще оградили от этих всяких… Не от детей, а от этих родителей, которые могут опять как-то провоцировать и детей, и будущие конфликты. <…> Я так знаю, что 25 числа будет подписан приказ, он еще не подписан, как вы там все утверждаете (по информации редакции, приказ подписан в конце апреля. — Прим. ред.). 25 числа будет подписан приказ, после окончания наших деток учебного года — создание «Д» класса. <…> Моя дочь остается в «А» классе, желающие дети остаются с ней в «А» классе, — отвечает Манина.

