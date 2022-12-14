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Как изменится время полета из Новосибирска в Таиланд? Отвечает «Аэрофлот»

Самолеты будут облетать закрытое небо Лаоса

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Лаос закрыл для авиакомпании свое воздушное пространство

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Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что время в полете из Новосибирска в Таиланд почти не изменится. Ранее Лаос закрыл воздушное пространство для этого перевозчика.

— На направлении полетов между Новосибирском и Бангкоком была выполнена корректировка маршрута с учетом облета воздушного пространства Лаоса. Рейсы по данному маршруту планируются без промежуточных посадок и без существенного увеличения времени полета, — ответили НГС в пресс-службе авиакомпании.

На вопросы о том, сколько часов теперь будет длиться полет и по какому маршруту полетят самолеты, в пресс-службе не ответили. Как ранее сообщили в «Ассоциации Туроператоров», самолеты облетают Лаос через Мьянму.

Недавно самолет из Пхукета в Новосибирск вернули в аэропорт Таиланда спустя несколько кругов после взлета.

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