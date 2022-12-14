Как изменится время полета из Новосибирска в Таиланд? Отвечает «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что время в полете из Новосибирска в Таиланд почти не изменится. Ранее Лаос закрыл воздушное пространство для этого перевозчика.

— На направлении полетов между Новосибирском и Бангкоком была выполнена корректировка маршрута с учетом облета воздушного пространства Лаоса. Рейсы по данному маршруту планируются без промежуточных посадок и без существенного увеличения времени полета, — ответили НГС в пресс-службе авиакомпании.