Лаос закрыл воздушное пространство для «Аэрофлота» — теперь полет из Новосибирска в Таиланд станет дольше

Лаос закрыл свою воздушное пространство для самолетов авиакомпании «Аэрофлот». Теперь время в полете на прямых рейсах из Новосибирска увеличится.
Как сообщили «Ассоциации Туроператоров» в пресс-службе «Аэрофлота», Лаос не подтверждает заявку на полет. Теперь авиакомпания должна облетать небо Лаоса через Мьянму или выполнять рейс с дозаправками, что увеличивает время полета.
— Договоренности о пролете воздушных судов «Аэрофлота» над территорией Лаоса были достигнуты до открытия программы полетов из регионов страны в пункты в Азии. К сожалению, несмотря на достигнутые ранее договоренности, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на пролет над своей территорией, — ответили «Вестнику АТОР» в пресс-службе «Аэрофлота».
НГС направил запрос в «Аэрофлот», чтобы выяснить, как изменится продолжительность полета.
Свой первый рейс в Таиланд авиакомпания «Аэрофлот» задержала на 9 часов. Тогда, как сообщил читатель НГС, представители компании объяснили пассажирам, что Лаос запретил пролетать самолету через свое воздушное пространство. Однако в «Аэрофлоте» отказались комментировать вопрос о закрытии неба.