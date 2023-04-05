Кстати, одно из последних внешнеполитических заявлений России касалось вступлении Финляндии в НАТО. Правда, озвучивал его не Путин, а замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он рассказал РИА Новости, что Россия собирается в ответ на это укрепить военный потенциал на западном и северо-западном направлениях.

— В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России, — сказал Грушко.

