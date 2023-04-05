Дружба России и Зимбабве проверена временем, говорит Путин.
Поделиться
Российско-мексиканский оборот в прошлом году достиг 4 миллиардов, это хороший показатель среди латиноамериканских стран, отметил Путин. Правда, чего именно было 4 миллиарда, президент не уточнил.
Поделиться
Россия будет продолжать оказывать Сирии поддержку по восстановлению страны после недавнего землетрясения.
Поделиться
Отношения России и Омана поступательно развиваются, заявил Путин.
Поделиться
Путин напомнил, что советские солдаты отдали свои жизни за освобождение от нацистов Северной Норвегии в 1944 году. Сейчас же контакты между странами налажены не очень хорошо.
Поделиться
Путин решил подробно рассказать о взаимоотношениях России с каждым из государств, послы которых присутствуют в здании. Первой на очереди оказалась Дания. Президент понадеялся на то, что Дания поможет России в расследовании происшествия на «Северных потоках».
Поделиться
Россия и далее будет выступать одним из суверенных центров мировой политики и выполнять миссию по выстраиванию многополярного мира, заявил глава государства.
Поделиться
Президент упомянул о недавно принятой новой концепции внешней политики России, рассказывая об ее содержании.
Поделиться
Путин заверил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами, не собирается ни от кого изолироваться и не имеет «враждебных намерений».
Поделиться
Путин приветствует всех присутствующих в зале послов.
Поделиться
Президент на месте! Начинаем мероприятие.
Поделиться
Ожидание затянулось уже на 20 минут, но по прошлогоднему выступлению Путина на пленарной сессии «Валдая» мы помним, что это далеко не предел. Кстати, тогда речь была действительно объемной — президент больше трех часов говорил о планах СВО, отношениях с Китаем и западных санкциях.
Поделиться
Тем временем искомое время уже наступило, но пока о начале церемонии ничего не известно.
Поделиться
Тем временем до начала церемонии осталось 10 минут.
Поделиться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин не планирует отдельно беседовать с послом США Линн Трейси в кулуарах или после общей церемонии вручения верительных грамот.
Поделиться
Пока не началось мероприятие, успеваем подписывать указы. Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина.
Поделиться
Кстати, одно из последних внешнеполитических заявлений России касалось вступлении Финляндии в НАТО. Правда, озвучивал его не Путин, а замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он рассказал РИА Новости, что Россия собирается в ответ на это укрепить военный потенциал на западном и северо-западном направлениях.
— В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России, — сказал Грушко.
Поделиться
Когда начнется речь Путина
Вручение верительных грамот, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стартует в 15:00 по московскому времени. Соответственно, до начала церемонии (и речи президента) осталось совсем немного.
Поделиться
К слову, во вчерашнем анонсе от Кремля основным докладчиком на заседание Совбеза заявлен глава МВД Владимир Колокольцев.
Поделиться
Завершится же рабочий день Путина встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они намерены обсудить вопросы безопасности, есть вероятность, что речь зайдет и о размещении в Белоруссии российского ядерного тактического оружия.
Поделиться
Планы Путина на сегодняшний день обширны — после заседания Совбеза он проведет отдельное мероприятие с иностранными послами (США, ЕС, Дания, Норвегия, Мексика и Сирия).
Поделиться
В Кремле не исключают, что после Совбеза Путин отдельно проведет встречи с главами новых регионов РФ. Судя по всему, именно поэтому их пригласили непосредственно к президенту.
Поделиться
Члены Совбеза выйдут на связь с президентом по видеосвязи. Рядом с Путиным будут лишь главы новых регионов — Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область). В ходе заседания ожидается доклад зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.
Поделиться
О чём будет речь Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что речь президента будет на внешнеполитическую тематику. Выступление, по его словам, «является традиционным для этой церемонии».
Поделиться