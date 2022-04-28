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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военной операции

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

Мария Захарова

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События 27 апреля коротко

Мы продолжаем вести онлайн-хронику военного конфликта и реакции мира на него. Вот что случилось в минувшую среду, 27 апреля:

  • «Газпром» приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях;
  • производитель дронов и видеокамер DJI заявил о приостановке коммерческой деятельности в России и на Украине. Это первая китайская компания, объявившая об остановке бизнеса из-за спецоперации;
  • СК РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении журналиста и участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова;
  • Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей заявил, что если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным, Россия, в случае создания для нее угрозы, использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов;
  • реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 1,2% в годовом выражении, заявили в Росстате;
  • Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, переход займет до четырех месяцев, в это время в ходу будет и рубль, и гривна. Но по окончании этого периода область полностью перейдет на расчеты в рублях.

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