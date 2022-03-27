Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Генеральный директор французской компании «Ашан» Ив Клод заявил, что компания продолжает работать в России. Он отметил, что в магазинах компании ежедневно выпекают свежий хлеб для украинцев и для россиян, «что на данный момент жизненно необходимо».

— В России, где бренд присутствует уже двадцать лет, у нас работает около 30 тыс. сотрудников. Мы выступаем в качестве дискаунтера и верим, что внесем свой вклад во времена высокой инфляции, чтобы защитить покупательную способность жителей, — приводит цитату Клода агентство ТАСС.