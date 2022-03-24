Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

За минувшую неделю в России потребительские цены выросли на 1,93% (с начала года — на 7,67%). Лидером по росту остается сахар (13,8%), соль (4,04%) и черный чай (3,99%). также в пятерке подорожавших — рис (+3,86%) и гречка (+3,33%).

Плодоовощная продукция в среднем поднялась в цене на 3,8%. Репчатый лук прибавил за неделю 13,65%. Рост цен на помидоры (+8,2%) и бананы (+7,83%) немного замедлился. Капуста +6,36%, морковь +5,55%, свекла +5,22%, яблоки +3,86%. И только огурцы подешевели на 6,63%.