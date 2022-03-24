Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 14,53% на 18 марта с 12,54% неделей ранее, говорится в материалах Минэкономразвития.
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Международная фармкомпания Sanofi заявила, что прекращает новые поставки, не связанные с жизненно необходимыми лекарствами и вакцинами, в Россию и Белоруссию.
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20 млрд долларов — столько будет стоить выкуп более 500 самолетов российских авиакомпаний. Западные лизингодатели запросили их возврат, сообщил министр транспорта РФ.
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За минувшую неделю в России потребительские цены выросли на 1,93% (с начала года — на 7,67%). Лидером по росту остается сахар (13,8%), соль (4,04%) и черный чай (3,99%). также в пятерке подорожавших — рис (+3,86%) и гречка (+3,33%).
Плодоовощная продукция в среднем поднялась в цене на 3,8%. Репчатый лук прибавил за неделю 13,65%. Рост цен на помидоры (+8,2%) и бананы (+7,83%) немного замедлился. Капуста +6,36%, морковь +5,55%, свекла +5,22%, яблоки +3,86%. И только огурцы подешевели на 6,63%.
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События 23 марта, коротко
Мы продолжаем вести онлайн-хронику российско-украинского конфликта. Вот что произошло за среду, 23 марта:
- Госдума и Совет Федерации одобрили идею признания участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Статус ветерана или инвалида боевых действий позволяет претендовать на ежемесячную выплату, льготы по оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание;
- в двух селах Белгородской области объявлен режим ЧС из-за обстрела с украинской стороны;
- Путин провел совещание с правительством, в ходе которого президент одобрил повышение ставки льготной ипотеки — с 7 до 12% и сохранения текущих ставок по семейной, сельской и дальневосточной ипотеке;
- Путин предложил все расчеты по поставкам газа в Европу проводить в рублях, на фоне таких новостей доллар впервые с начала марта опустился на отметку ниже 100 рублей;
- Анатолий Чубайс уволился с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. Источники Bloomberg сообщают, что чиновник уехал из страны.
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